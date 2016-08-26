Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Культура

282 Бенито. Песня о пацифисте. Премьера с нового альбома группы «Крематорий» «Люди-невидимки»

26.08.2016 Теги: музыка, премьера

Армен Григорян, лидер группы:

«Главный герой этой песни — Бенито Хуарес (1806-1872), реальная историческая личность, президент Мексики. Собственно, отсюда мексиканские трубы мариачи в аранжировке. Хуарес — самый низкорослый президент за всю историю не только Мексики, но и всего мира. 135 сантиметров! Он был невероятно миролюбивым человеком, пацифистом. В современном мире, насквозь агрессивном, кровожадном, милитаризованном, это, на мой взгляд, всё равно, что призывать к вегетарианству голодное племя каннибалов Мумба-Юмба.

Все песни и персонажи «Людей-невидимок» подчинены единому сюжету. Это исследование тёмных сторон человека, представленное в лёгкой и даже веселой форме. Желаем приятного прослушивания. И приходите на презентацию альбома 17 сентября в Москве («Известия-Холл»)»


0 комментариев


Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Автор

Ян Шенкман

спецкор

Другие материалы

Видео

«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково
«Мы не рабы!» Голодовка шахтеров в Гуково

Фото дня

Сириец с двумя детьми пытается высадиться на сушу после переправы из Турции. Остров Лесбос, 24 сентября 2015. Фото из проекта «Дороги надежды и безнадеги». © Yannis Behrakis / Reuters
Страшно и злободневно

Партнеры

Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского
Оружие, наркотики и личности на продажу в русском «глубоком интернете». Репортаж Даниила Туровского

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Все можно

160
Елена С.: Это Вы (вместе с этой самой васиной) еще "Санькину любовь" не читали!...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

26 августа

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама