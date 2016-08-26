Армен Григорян, лидер группы:

«Главный герой этой песни — Бенито Хуарес (1806-1872), реальная историческая личность, президент Мексики. Собственно, отсюда мексиканские трубы мариачи в аранжировке. Хуарес — самый низкорослый президент за всю историю не только Мексики, но и всего мира. 135 сантиметров! Он был невероятно миролюбивым человеком, пацифистом. В современном мире, насквозь агрессивном, кровожадном, милитаризованном, это, на мой взгляд, всё равно, что призывать к вегетарианству голодное племя каннибалов Мумба-Юмба.

Все песни и персонажи «Людей-невидимок» подчинены единому сюжету. Это исследование тёмных сторон человека, представленное в лёгкой и даже веселой форме. Желаем приятного прослушивания. И приходите на презентацию альбома 17 сентября в Москве («Известия-Холл»)»