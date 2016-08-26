Культура
184 28 августа целый день мы показываем фильм «Звезда» Анны Меликян
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Ее меланхолическая, в духе «Амели», «Русалка» триумфально прокатилась по фестивальным площадкам и принесла приз за лучшую режиссуру на «Санденсе». «Звезда» Анны Меликян, отмеченная за лучшую режиссуру, — чистый мейнстрим. Здесь вроде бы все приметы современности (чиновники-олигархи и гастарбайтеры, бум пластических операций и всеобщее влечение к «моменту славы»), при этом кино чрезвычайно нарядное, к тому же перенасыщенное событиями и подробностями. Словно режиссер, семь лет после великолепной «Русалки» не снимавшая, решила рассказать сразу о всех накопленных впечатлениях.
Интервью Анны Меликян
Фото: РИА Новости
«Новая». Название длиннее фильма. Но и героиням вы даете сказочные имена: Алиса, Маша.
— А что особенного в имени Маша? Хотелось взять самое простое имя для обычной девушки.
— Вы в самом деле считаете, что придумали обычную провинциалку, которая, подобно русалке, плещется в клубном аквариуме, планирует себе с помощью пластики изменить: нос, губы, ноги, грудь… далее везде, и непременно стать звездой? Вы же жонглируете архетипическими сюжетами «Принц и нищий», «Богач-бедняк», «Русалка». А ваши персонажи — перевертыши. Благополучные — несчастливы, стерва оказывается человеком, уборщик — наследным принцем. И близость Маши с вашей Русалкой-Алисой не только в том, что они отличны от других. У них есть стремление к преображению. Себя и пространства вокруг.
— Спасибо, что вы заметили это. Изначально это была история про девочку, лишенную актерского таланта. Но у нее масса других дарований. Она может делать счастливыми других.
— Зато видим, как мода, глянец, «минута славы», вожделенная обложка превращаются в разрушительную силу, вымещающую из человека его сущность. Ты уже не хочешь быть самим собой, но по-прежнему не можешь стать звездой.
— Это история главной героини, у нее ложные мечты, поэтому путь к их достижению ложный.
— А еще в вашей картине весь социальный спектр: разные поколения, здоровые и больные, бомжи, министры, артисты…
— Да, это такой Вавилон. Было еще больше героев. Их вырезали. Господи, я вырезала даже Андрея Малахова.
— Ну его и без вашего фильма более чем достаточно. А почему на одну из главных ролей вы выбрали младшего в династии Табаковых, Павла?
— Его искали больше года, так же как и актрис Северию Янушаускайте и Тину Далакишвили. Мы смотрели студентов театральных вузов, многие из провинции, живут в общежитии, в глазах — растерянность. И вот что-то щелкнуло. Паша естественный, воспитанный мальчик, но главное, у него взгляд человека из благополучной семьи. Мне нужно, чтобы и в гастарбайтерской одежде у него было лицо, походка сына олигарха.
— Помню удар в финале «Русалки», убивающий героиню, — кипяток на голову расслабившегося в предчувствии хеппи-энда зрителя. В «Звезде», кажется, эти микрокатастрофы рассыпаны по всему действию. Условно говоря, едут по жизни ваши персонажи, их встречи и есть те столкновения, после которых судьбы радикально меняются?
— Не верю в случайность встреч и совпадения. Хотелось сделать цепочку мгновенных странных и закономерных соединений. Ах, если бы он не обернулся… официантка не уронила вилку… Эффект бабочки меня завораживает.
— Ваши истории напоминают сказки. Любопытно, каковы ваши взаимоотношения с нашей, скажем так, особенной действительностью.
— Сложный вопрос. С одной стороны, если ты режиссер, не должен зарываться в кокон. Нельзя из бронированного авто снять правдоподобно. Видим подобные синтетические опусы киногенералов на экране. Умом понимаю: нужно быть в гуще жизни. Но я так устроена: живу в себе. Мало куда хожу. Работа, дом, ближайшие друзья.
Полностью интервью читайте здесь
Автор
Лариса Малюкова
обозреватель «Новой»
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