Фото: Mark Serman

3 сентября — 75 лет со дня рождения Сергея Довлатова. Около 30 лет писатель жил и работал в Петербурге, на улице Рубинштейна, 23. Именно этот адрес и станет центром сентябрьских мероприятий в память Довлатова.

В преддверии юбилея Сергея Довлатова «Дом культуры» Льва Лурье основал общество любителей писателя и задумал фестиваль «День Д», или «День Довлатова».

— Эта идея пришла мне в голову совершенно закономерно, — в интервью «Новой газете» рассказал историк, писатель Лев Лурье. — Я о Сергее Донатовиче размышляю постоянно. Написал две книги о нем, был одним из инициаторов открытия на улице Рубинштейна, 23, мемориальной доски Довлатову (автор — Алексей Архипов). В этом году 75 лет со дня рождения писателя, и пора бы уже подумать о настоящих героях нашего города.

10 июня в кафе «Рубинштейн» на одноименной улице за чашечкой кофе встретились около 30 человек — инициативная группа. Из чашечки кофе все и вытекло: в тот же день единомышленники учредили общественную некоммерческую организацию «День Д», чтобы от ее лица 2—4 сентября в Петербурге провести новый городской праздник (тут же родилась мысль сделать его ежегодным). Разных затей тоже возникло много. Понятно было, что их воплощение потребует затрат. Создали сайт: www.dovlatovday.ru, через который банковским переводом желающие могли бы перечислить деньги на фестиваль. Кинули клич в соцсетях.

— При жизни государство писателя не замечало, и мы тоже решили обойтись без его помощи, не попросили ни копейки из казны, — продолжает Лев Лурье. — Жертвователи откликнулись моментально. По данным недавнего опроса петербургского журнала «Город 812», Сергей Довлатов в нашем городе — самый популярный писатель второй половины XX века. Поэтому да, я рассчитывал на отклик. Но он превзошел мои ожидания.

По словам Лурье, около 300 человек на сегодняшний день перевели почти 1,6 млн рублей на счет общественной организации «День Д». Помимо этого для запланированных мероприятий владельцы предоставляют бесплатно залы, не взимают аренду за помещения для выставок, авиакомпании продают в рассрочку билеты (на фестиваль ожидается немало гостей из других городов и стран, в том числе — из США) и пр. Однако затраты тоже поражают воображение каждый день.

— Например, сегодня мы узнали, что увеличилась смета на печать выставки фотографий Нины Аловерт «Довлатов. Нью-Йорк», — объясняет Лев Яковлевич. — В общей сложности нам сейчас необходимо еще около 200 тысяч рублей. Если они найдутся — будет здорово. Но мы изначально решили: список мероприятий будет ровно таким, какой мы сможем потянуть.

На данный момент помимо выставки Нины Аловерт в музее «Эрарта» в программе значатся: выставка о знаменитой газете «Новый Американец», в которой Довлатов был главным редактором, экскурсия по довлатовским местам в Петербурге, джазовый парад на улице Рубинштейна, ретроспектива документальных и художественных фильмов, привезенных из Нью-Йорка, спектакли по произведениям Довлатова, открытые чтения рассказов писателя, вечер воспоминаний, концерт памяти Ленинграда 1960—1970-х годов, круглый стол с участием Татьяны Толстой, Виктора Шендеровича, Якова Гордина и др. Также организаторы обещают квесты, интеллектуальную игру «Знай и люби своего Довлатова», фестиваль баров улицы Рубинштейна и пр. Еще одна из затей — открытие «памятника на день» Сергею Довлатову.

— Памятник уже есть — замечательная работа скульптора Вячеслава Бухаева, — рассказала «Новой газете» руководитель проекта «День Д» Анастасия Принцева. — Но в Петербурге у нее нет постоянного места. Сначала мы думали, что установим скульптуру на несколько часов 4 сентября во дворе дома на улице Рубинштейна. Однако праздник, еще не начавшись, начал менять действительность — у нас появилась реальная возможность поставить постоянный памятник Довлатову. Сейчас горожане подписывают петицию, с которой в ближайшее время к губернатору пообещал обратиться предприниматель Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского), мы рассчитываем на его помощь. Под обращением на сегодня собрано свыше 3 тысяч подписей.

— Все есть, — подытоживает Настя. — Памятник, спектакли, фильмы, выставки. Художники делают сувениры, рисуют граффити, рестораторы готовят любимую Довлатовым еду. Будем транслировать голос Сергея Довлатова. Презентуем путеводитель. У нас нет лишь одного: жесткошерстных фокстерьеров.



Фото: PhotoXPress

Организаторы не забыли о фокстерьере Довлатова — Глаше, и очень хотели напомнить о ней парадом фокстерьеров.

— Но выяснилось, — сокрушается Лев Лурье, — что фокстерьеры бывают двух типов: охотничьи и выставочные, и они враждуют между собой, как палестинцы и израильтяне. Если совместить эти два типа, получится драка. Она, конечно, украсит праздник (смеется), но лучше без нее обойтись. Поэтому мы ищем владельцев или заводчиков, готовых привести на праздник собак этой породы и определенного типа. Пока не нашли, но отыщем. Парад фокстерьеров точно будет!

Устроители обещают сделать все возможное, чтобы фестиваль «День Д» стал «общегородским праздником памяти Довлатова с ярко выраженным человеческим лицом» и впоследствии проводился ежегодно. Более того — в дальнейшем они надеются на подобные праздники в Москве, Нью-Йорке и Лондоне.

Спонсорами «Дня Д» уже стали: Татьяна Толстая, Матильда и Сергей Шнуровы, публицисты Станислав Белковский и Виктор Шендерович, художник Игорь Олейников, американский художник и коллекционер Анна Франц, петербургский ресторатор Екатерина Бокучава, владелец «Лесной рапсодии» Анатолий Григорьев, предприниматель Дмитрий Шульга, адвокат Андрей Тындик и многие другие. Присоединиться еще не поздно!..

Петербург