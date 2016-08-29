Культура / Выпуск № 95 от 29 августа 2016
136 Мединский против кремлевских
Министр культуры России разрешил застраивать Рязанский кремль
Фото: РИА Новости
Министр культуры РФ Владимир Мединский подписал приказ, согласно которому разрешается строительство в зоне Рязанского кремля. Сделано было это 4 июля 2016 года, однако афишировать его не стали. Шум подняли рязанские «яблочники» и активисты-градозащитники. Активисты обнаружили документ в августе и, по их словам, «пришли в ужас».
Древний город Переяславль-Рязанский, располагавшийся вокруг кремля, был основан в 1095 году. Успенский собор Рязанского кремля, купола которого давно стали символом города, построен в конце XVII века. Территория кремля — главная туристическая точка Рязани, но пользуется большой популярностью и у горожан. Протест вызвала передача ряда объектов кремля церкви, ради чего решено выселить отсюда историко-архитектурный музей, один из старейших в России. Для него неподалеку, на площади Соборной, строят новое здание более чем за миллиард рублей. Однако пока все по-старому.
Приказ Мединского делит «достопримечательное место Переяславль-Рязанский» на три зоны, для которых установлены режимы использования территорий. Беспокойство вызывает режим «Р»: в зонах его действия разрешается строительство малоэтажных жилых домов с предельной высотой от 7,5 м до 14 м с подземными парковками. Таким образом под застройку попадает улица Рабочих и улица Кремлевский Вал. Сейчас здесь с двух сторон от оборонительного рва и кремлевского вала располагаются частные домики, построенные в советское время. Домики эти расселяют, как объяснили жителям, для ведения археологических изысканий. Однако планы властей, как мы видим, сильно изменились. Почти расселенные участки готовы для строительства элитного жилья с видом на кремль.
«Здесь культурный слой 5—7 метров. Здесь вся история Руси. Место идеально сохранено — здесь никогда не было строек. Здесь может быть открытие мирового масштаба: мы можем найти здесь древние улицы, показать это туристам», — говорит известный в Рязани градозащитник Андрей Петруцкий.
«На улице Рабочих уже прокладывали какие-то неопознанные коммуникации без контроля археологов, — рассказывает председатель рязанского «Яблока» Павел Сенин. — Похоже, что кто-то очень спешит. Настораживает и то, что в приказе Мединского вообще нет нормативов по плотности застройки».
Председатель рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Вера Чернышова рассказывает о реакции местных чиновников на ее попытки обсудить приказ Мединского: «Меня поразило то, как допытываются, откуда узнали про этот приказ». Чернышова отметила, что подготовить информацию и документ для выхода приказа могли только рязанские власти. По словам председателя рязанского отделения ВООПИиК, в сторону кремля застройка движется уже давно, уничтожая памятники архитектуры. «Понятно, что за этим кто-то стоит, понятно, что об этом знали в нашем Минкультуры», — говорит Вера Ивановна.
Активисты отмечают, что разрешение строительства с утвержденной высотностью — единственная практическая новелла в приказе министра культуры № 1504 от 4 июля 2016 года: «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Переяславль-Рязанский и его оборонительные и архитектурные сооружения XII—XIX вв.». Приказ этот разрешает строительство метро на территории кремля в 500-тысячной Рязани.
Директор музея «Рязанский кремль» Ольга Кречетова в тот же день, 26 августа, когда началась информационная волна протеста, провела свою пресс-конференцию и, говоря о строительстве, заявила: «Это исключено, возможность застройки даже не обсуждается». Однако для чего же министр разрешил строить? Ольга Кречетова была назначена директором музея «Рязанский кремль» в разгар противостояния музея и РПЦ, которой передавали музейные объекты. Ставленица облправительства взяла линию на поддержку притязаний церкви.
Любопытно, что в пресс-релизе рязанского министерства печати, в котором цитировали Кречетову, были перепутаны названия двух древних городов: Переяславль-Рязанский назван Переяславлем-Залесским (город в Ярославской области). «Консерватор» в министерском кресле, разрешающий застраивать один из символов древней Руси, и пресс-секретари, не знающие названия своего города в прошлом, продемонстрировали свое отношение к русской истории и словом и делом.
Константин Смирнов —
специально для «Новой», Рязань
Этот материал вышел в номере
Фото дня
Блог редакции
Парад фокстерьеров точно будет!
22 квоты отстраненных от Паралимпиады россиян передали спортсменам из США
Почти половина россиян назвали состояние экономики удовлетворительным
Даниил Дондурей: «Главное — не запретить, а поглотить инакомыслие»
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Страшно и злободневно11034
-
Гуковские шахтеры5438
-
В Москве началась избирательная кампания1915
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров20545
-
Тракторный марш кубанских фермеров на Москву12239
-
Басманный суд продлил арест Никиты Белых до конца года3483
Самое обсуждаемое
Все можно
День опричника это вещь,конечно,но Сорокин все же на большого...
«Губернатор один — нас тут триста! Пусть сам к нам едет!»
Знаете, а я ведь вопрос ставила не об этом. Не о действиях, которые...
«Сейчас права наших граждан нарушает международная организация. Это еще можно предотвратить»
Анатолий Прокопьев, 26 августа 2016 в 15:19: «Владимир Горницкий и...
Самое читаемое
«Мы не рабы, не рабы!» Гуковские шахтеры отказались от «подачки» ростовского губернатора и продолжают голодовку67899
Кто форсирует Евфрат? Павел Фельгенгауэр — о блицкриге турецкой армии и ее союзников66277
Почему Россия предпочитает дружить с режимами, которые ее регулярно предают. Мнение Юлии Латыниной56848
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев