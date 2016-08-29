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Культура / Выпуск № 95 от 29 августа 2016

136 Мединский против кремлевских

Министр культуры России разрешил застраивать Рязанский кремль

29.08.2016 Теги: кремль, рязань


Фото: РИА Новости

Министр культуры РФ Владимир Мединский подписал приказ, согласно которому разрешается строительство в зоне Рязанского кремля. Сделано было это 4 июля 2016 года, однако афишировать его не стали. Шум подняли рязанские «яблочники» и активисты-градозащитники. Активисты обнаружили документ в августе и, по их словам, «пришли в ужас».

Древний город Переяславль-Рязанский, располагавшийся вокруг кремля, был основан в 1095 году. Успенский собор Рязанского кремля, купола которого давно стали символом города, построен в конце XVII века. Территория кремля — главная туристическая точка Рязани, но пользуется большой популярностью и у горожан. Протест вызвала передача ряда объектов кремля церкви, ради чего решено выселить отсюда историко-архитектурный музей, один из старейших в России. Для него неподалеку, на площади Соборной, строят новое здание более чем за миллиард рублей. Однако пока все по-старому.

Приказ Мединского делит «достопримечательное место Переяславль-Рязанский» на три зоны, для которых установлены режимы использования территорий. Беспокойство вызывает режим «Р»: в зонах его действия разрешается строительство малоэтажных жилых домов с предельной высотой от 7,5 м до 14 м с подземными парковками. Таким образом под застройку попадает улица Рабочих и улица Кремлевский Вал. Сейчас здесь с двух сторон от оборонительного рва и кремлевского вала располагаются частные домики, построенные в советское время. Домики эти расселяют, как объяснили жителям, для ведения археологических изысканий. Однако планы властей, как мы видим, сильно изменились. Почти расселенные участки готовы для строительства элитного жилья с видом на кремль.

«Здесь культурный слой 5—7 метров. Здесь вся история Руси. Место идеально сохранено — здесь никогда не было строек. Здесь может быть открытие мирового масштаба: мы можем найти здесь древние улицы, показать это туристам», — говорит известный в Рязани градозащитник Андрей Петруцкий.

«На улице Рабочих уже прокладывали какие-то неопознанные коммуникации без контроля археологов, — рассказывает председатель рязанского «Яблока» Павел Сенин. — Похоже, что кто-то очень спешит. Настораживает и то, что в приказе Мединского вообще нет нормативов по плотности застройки».

Председатель рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Вера Чернышова рассказывает о реакции местных чиновников на ее попытки обсудить приказ Мединского: «Меня поразило то, как допытываются, откуда узнали про этот приказ». Чернышова отметила, что подготовить информацию и документ для выхода приказа могли только рязанские власти. По словам председателя рязанского отделения ВООПИиК, в сторону кремля застройка движется уже давно, уничтожая памятники архитектуры. «Понятно, что за этим кто-то стоит, понятно, что об этом знали в нашем Минкультуры», — говорит Вера Ивановна.

Активисты отмечают, что разрешение строительства с утвержденной высотностью — единственная практическая новелла в приказе министра культуры № 1504 от 4 июля 2016 года: «Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Переяславль-Рязанский и его оборонительные и архитектурные сооружения XII—XIX вв.». Приказ этот разрешает строительство метро на территории кремля в 500-тысячной Рязани.

Директор музея «Рязанский кремль» Ольга Кречетова в тот же день, 26 августа, когда началась информационная волна протеста, провела свою пресс-конференцию и, говоря о строительстве, заявила: «Это исключено, возможность застройки даже не обсуждается». Однако для чего же министр разрешил строить? Ольга Кречетова была назначена директором музея «Рязанский кремль» в разгар противостояния музея и РПЦ, которой передавали музейные объекты. Ставленица облправительства взяла линию на поддержку притязаний церкви.

Любопытно, что в пресс-релизе рязанского министерства печати, в котором цитировали Кречетову, были перепутаны названия двух древних городов: Переяславль-Рязанский назван Переяславлем-Залесским (город в Ярославской области). «Консерватор» в министерском кресле, разрешающий застраивать один из символов древней Руси, и пресс-секретари, не знающие названия своего города в прошлом, продемонстрировали свое отношение к русской истории и словом и делом.

Константин Смирнов —
специально для «Новой», Рязань


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Этот материал вышел в номере

№ 95 от 29 августа 2016 № 95 от 29 августа 2016

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