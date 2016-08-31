Венеция‑2016 открывается в трауре. Организаторы кинофестиваля отменили традиционные гала-ужин и прием, которые должны были пройти в день открытия смотра 31 августа. В опубликованном коммюнике кинофестиваль выражает глубочайшие соболезнования пострадавшим и их близким в связи с землетрясением в Италии.

Среди участников основного конкурса Мостры — знаменитые авторы, «режиссеры будущего». Терренс Малик представит «Путешествие во времени». Исследовательский экскурс об истории Вселенной, от рождения до разрушения, от зарождения первой живой клетки до появления мобильных телефонов, от Большого взрыва и эры динозавров до проблем «современного мира людей». Закадровый голос Брэда Питта — взгляд со стороны на планету, автор размышляет о судьбе человека, его «прошлом, настоящем и будущем». Торжественная и философичная музыка Эннио Морриконе, впечатляющие пейзажи как способ погружения в тайны бытия. Кино выйдет в IMAX-кинотеатрах осенью.

Действие исторической драмы Франсуа Озона «Франц» разворачивается сразу после Первой мировой войны. Немецкая девушка Анна навещает могилу возлюбленного, погибшего на поле боя во Франции. Но не она одна приносит цветы для Франца. Это делает и вчерашний враг француз Адриен… В главной роли Пьер Нинэ, известный по ленте «Ив Сен-Лоран».

«Прекрасные дни в Аранхуэсе» Вима Вендерса — экранизация поэтической пьесы живого классика Петера Хандке. Вендерса и Хандке связывают дружба и совместная работа с 1966 года, с инсценировки известной пьесы «Оскорбление публики» в театре «Оберхаузен». Их объединяет и склонность к экзистенциальному изображению пейзажей. В чудесном летнем саду мужчина и женщина ведут откровенную беседу, в которой сплетаются ностальгия и разочарование, взаимная тяга и несовместимость, любовь и ее отсутствие, сплетни и и исповедь. У этого доверительного разговора есть свидетель. За парой наблюдает Писатель. Он пишет книгу, то ли подслушивая героев, то ли их воображая…

«По Млечному пути» Эмира Кустурицы — повесть о трех периодах в жизни человека: времени, когда он был счастлив, несмотря на тяготы войны; о бурном романе с женщиной и, наконец, о его монашеской жизни — поре воспоминаний и раскаяния. Дуня Кустурица — дочь сербского режиссера, принимала участие в создании фильма. Кустурица просил ее снять короткометражку о человеке, рассказавшем историю, связанную с его верой. Этот сюжет сплетен с легендой о монахе, который поднимался по горам Герцеговины с огромной сумкой, наполненной камнями. Достигнув вершины, где располагалась церковь, он выбросил камни вниз.

Отметивший на днях свое 55-летие зна­ме­ни­тый дизайнер и фотограф Том Форд («Оди­нокий мужчина») в Вене­ции представит триллер «Под покровом ночи», в котором успешная американка (благополучная жизнь в Лос-Анджелесе, собственная галерея) Сьюзен получает посылку бывшего супруга. И безоблачная жизнь заканчивается — ее поглотит прошлое, которое она считала укрытым «покровом ночи». Психологический сюжет переплетается с криминальным — семью Сьюзен, отправившуюся в отпуск на машине, на дороге преследуют и самым изощренным образом терроризируют бандиты. Лента снята по мотивам захватывающего романа Остина Райта «Тони и Сьюзен». В главных ролях — Эми Адамс и Джейк Джилленхол.

Канадский режиссер Дени Вильнёв, имя которого журналом Variety включено в список 10 самых обещающих режиссеров нового века, снял фантастический фильм «Прибытие». Таинственные космические корабли совершают посадку на Земле. К пришельцам направляют ученого-физика Доннелли (Джереми Реннер) и лингвиста Луис Бэнкс (Эми Адамс), которая должна разобрать их язык и перевести его на человеческий. Команда должна раскрыть цель визита пришельцев, выяснить, угрожает ли нам война миров?

В документальной секции — «Аустерлиц» Сергея Лозницы. В прошлом году режиссер призвал руководство фестиваля, на котором показывали его фильм «Событие», выступить в защиту Сенцова. Съемки «Аустерлица» проходили на территории бывших концлагерей: Дахау, Берген-Бельзен, Равенсбрюк, Заксенхаузен и Дора-Миттельбау. Картина — о посетителях музеев, действующих на территории бывших лагерей смерти.

Во внеконкурсном показе обращает на себя внимание премьера самого ожидаемого сериала сезона — от оскароносного режиссера Паоло Соррентино «Молодой Папа». Сериал, повествующий о воображаемом понтифике, производящем «революцию» в римско-католической церкви, выйдет в октябре на экраны. Главную роль в нем исполнил британский актер Джуд Лоу.

Фильмом-открытием киносмотра станет мюзикл Дэмиена Шазелля «Ла-Ла-Лэнд», завершится Мостра показом ремейка вестерна «Великолепная семерка» Антуана Фукуа, не вошедшего в основную программу.

Россию в конкурсе представляет фильм Андрея Кончаловского «Рай», снятый совместно российскими и немецкими продюсерами (см. «Новую газету», № 95). Два года назад режиссер получил «Серебряного льва Святого Марка» за ленту «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». У Кончаловского с Венецией давние связи. Главный приз конкурса дебютов в 1962-м получила его короткометражка «Мальчик и голубь». В Венеции отмечали «Первого учителя», «Любовников Марии» и «Дом дураков». «Золотого льва» в том же, 1962-м, была удостоена и картина Тарковского «Иваново детство», где Кончаловский был соавтором сценария. На нынешнем фестивале в программе «Венецианская классика» состоится показ отреставрированной копии «Сталкера» Тарковского.

Смотр пройдет с 31 августа по 10 сентября.