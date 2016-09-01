Культура
92 4 сентября целый день мы показываем фильм Бакура Бакурадзе «Брат Дэян»
Онлайн-кинотеатр «Новой газеты» приглашает
В основной конкурс престижного киносмотра в Локарно-2015 была приглашена картина «Брат Дэян», снятая Бакуром Бакурадзе. Психоделическое экзистенциальное эссе в духе радикального арт-кино от автора «Шультеса» и «Охотника». Подобные высказывания, не заигрывающие со зрителем, именуют нонконформистскими. Но прирожденный философ и меланхолик Бакурадзе, как мне кажется, вообще не склонен к каким-то специальным усилиям, снимает как «слышит».
Рабочее название «Генерал» автор поменял на «Брат Дэян», убрав скандальную политическую подоплеку в подполье фильма. Это повествование о последнем годе жизни бывшего боевого генерала гражданской войны Дэяна Станича (его прототип — генерал Младич, обвиненный в военных преступлениях, на протяжении 15 лет скрывавшийся от гаагского суда и арестованный в селе Лазорево). Впрочем, все параллели с судьбой реального генерала проступают сквозь степенное, подчеркнуто мирное шествие картины далеко не сразу.
Крепкий старик общается с друзьями, в окружении товарищей переезжает с места на место, пока, наконец, не оседает в доме у деда Славко на краю крошечной горной деревеньки… Вроде родственник… Или чей-то давний товарищ. Принимает ванну, обсуждает с бывшими соратниками гипотетическую возможность возвращения в большую политику… Рассматривает свои руки… Временами по телику сообщают о том, что преступный генерал, может, и жив, хотя семья официально сообщила о его смерти, у него и могила есть. Тем не менее розыск решено не прекращать.
Бакурадзе показывает «затаенную», конспиративную жизнь бывшего генерала. Безоценочно. Его опекают, о нем заботятся. Но его удаленность — отдельность от мира, от семьи, от жизни — и есть приговор, приведенный в исполнение. Ссылка в одиночество. Не в уединение, но безнадежную экзистенциальную изоляцию. Исчерченное морщинами значительное лицо актера Марко Николича, в которое внимательно вглядывается камера, «договаривает» то, о чем режиссер умалчивает в начале фильма. В какой-то момент генерал вырывается из-под опеки, заявляясь в столицу, и в людном месте с удовольствием пожирает сэндвич. Рискуя всем, попадая на первые полосы газет и телепрограмм. Он не просто прикасается к живому пульсу жизни — доказывает себе, что он есть. Или долго стоит под окнами своей квартиры, наблюдая за движущейся тенью жены. Долго всматривается в ее лицо. Доказывает себе, что не один. Как тут не вспомнить Достоевского, написавшего о своем страдающем герое: «Он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего».
Бакурадзе пытается влезть в кожу своего отшельника. В начале фильма сам режиссер в убогой комнате в малогабаритке со стареньким теликом и пожухлой мебелью репетирует сцену, вместо генерала тянется к пистолету, потом неловко валится, почти умирает от апокалипсического удара.
Сюжет размыт, Дэян практически бездействует. Его лицо, движение, жест — и есть сюжет изменчивости внутреннего состояния, а не иллюстрация неких событий. Бакур Бакурадзе — исследователь новой реальности в кино, во всех своих фильмах более или менее успешно занимается лабораторной работой, пытается очистить изображение от фальши, натужности, искусственности. И в своем новом фильме с помощью камеры погружается в безвоздушное пространство одиночества. Предлагает то же самое сделать зрителю. Непростая задача.
«Брат Дэян» — российско-сербская копродукция. Фильм произведен без государственной поддержки с российской стороны, на деньги частных компаний.
Автор
Лариса Малюкова
обозреватель «Новой»
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