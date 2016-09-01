Памятник Довлатову, прожившему в Петербурге около 30 лет, смонтируют на улице Рубинштейна в ночь с 3 на 4 сентября. Торжественно открыть его собираются в 17 часов 4 сентября — в последний день фестиваля «День Д», посвященного 75-летию писателя. Организаторы условно называют его «народным», поскольку именно на воскресенье намечено (запланировано) больше всего публичных мероприятий, в которых смогут участвовать все желающие совершенно бесплатно.

Фестиваль «День Довлатова» — инициатива снизу, реализуемая исключительно на пожертвованные средства. Их на сегодняшний день — около 1,7 млн рублей. Чуть больше двух месяцев назад в честь будущего юбилея Сергея Довлатова писатель, историк Лев Лурье вместе с единомышленниками основал общество любителей писателя и задумал фестиваль «День Д». С того момента параллельно росли бюджет (люди перечисляли деньги) и программа праздника. Сейчас она включает более 30 событий: выставки Нины Аловерт и Михаила Гавричкова в музее современного искусства «Эрарта», выставку Марка Сермана в отеле Англетер, кинопоказы, не менее пяти премьер спектаклей, дискуссии, открытые чтения, беседы, квесты, квизы, экскурсии, джазовые концерты и многое другое.

Напомним, что в процессе подготовки родилась мысль во дворе дома на улице Рубинштейна, 23, где жил Довлатов, на один день — 3 или 4 сентября — установить памятник писателю, тем более что он уже давно изготовлен. Автор работы — скульптор Вячеслав Бухаев — рассказал «Новой», как более трех лет назад к нему обратился поклонник творчества Довлатова — генеральный директор ЗАО «Евросиб» Дмитрий Никитин. Он не только заказал и оплатил скульптуру, но даже начал получать согласования по ее установке в Петербурге. Однако городские законы запрещают таким образом увековечивать память людей, умерших менее 30 лет назад. Никитину отказали.

А накануне юбилея писателя петербуржцы сочинили петицию в адрес губернатора с просьбой об установке постоянного памятника Довлатову. На 1 сентября она набрала более 10 тысяч подписей. Но все равно не факт, что Георгий Полтавченко это обращение бы заметил, однако ему помог предприниматель Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского). 31 августа, после переговоров, губернатор Петербурга принял решение об установке постоянного памятника Сергею Довлатову. Финансирование полностью взял на себя Дмитрий Никитин. К сожалению, установить монумент прямо во дворе дома на улице Рубинштейна, 23, где жил писатель, не получится из-за пролегающих там коммуникаций. Но его перенесут не так далеко — на угол домов №№ 23 и 25 по улице Рубинштейна.

— Изначально установим только бронзовую фигуру Довлатова весом 700 килограммов, — объяснил «Новой» Вячеслав Бухаев. — Пока она будет стоять под собственным весом. Для заливки фундамента и установки композиции целиком, где фигура Довлатова прислонена к дверному косяку, потребуется еще примерно полмесяца.

— Эти технические работы будут произведены в рабочем порядке, — в интервью «Новой» успокоил Сергей Боярский. — Ни демонтажа монумента, ни его временного закрытия не понадобится. Главное, что для установки памятника — есть политическая воля и преодолены формальные запреты.

— Вся ситуация с фестивалем на народные средства, который разросся до непредвиденных масштабов, установка не временного, а постоянного памятника кажутся мне сказкой со счастливым концом, — признался инициатор праздника Лев Лурье.