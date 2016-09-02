Культура
87 Они и есть рок-н-ролл
В Москве прошел рок-фестиваль «Индюшата», попытка восстановить культурные связи между Россией и Украиной
«Индюшата» (от слова indie, independent) — старейший российский фестиваль и отчасти даже советский. Первый раз его провели в 1990-м, он на год старше современной России. Сегодня это чуть ли не единственная попытка восстановить музыкальные связи между бывшими республиками СССР, да и внутри страны. За пределами Москвы — несколько тысяч групп, при этом мало кто знает, что играют в Новокузнецке, Челябинске или Владивостоке, а там есть интересные музыканты.
Традиционно каждый год на фестиваль приезжали украинские команды, но последние годы их становилось все меньше и меньше, связи рвутся, группы боятся и не хотят к нам ехать. «Fuck the politics!» — сказал организатор фестиваля Александр Кушнир, представляя группу Keyptown, в скобках после названия которой стоит: Донецк. Это действительно донецкая группа, причем одна из самых известных, их песня звучала в сериале «Крыша мира». И, видимо, единственная группа Донецка, которая выступает по обе стороны от зоны конфликта — и в России, и на Украине.
Keyptown. Фото: Мария Карпушева
Лидер Keyptown Федор Жабский говорит:
— За последние два года это, может быть, вообще первый такой случай. Многие донецкие коллективы, которые могли бы ездить, разъехались или распались, а у нас традиционно всегда был очень сильный рок. Наш предыдущий состав тоже разбежался в диапазоне от Одессы до Китая, я тоже жил в разных местах — Греция, Москва, Киев. А потом я вернулся в город и собрал новых музыкантов. В Донецке опять работает рок-клуб, хотя, конечно, не в такую силу, как раньше. Открылось несколько заведений, где можно играть, теперь ждем открытия нашего любимого клуба «Ливерпуль» рядом с кафедральным собором, это единственная нормальная концертная площадка по большому счету. Можете не верить, но мы, группа Keyptown, никак не включены в политику. Мы хотим мира и готовы играть для всех, кто хочет нас слушать, независимо от страны и политических взглядов. Ни в России, ни на Украине у нас, слава богу, пока никаких проблем не было из-за того, что мы из Донецка. Вот недавно играли на Koktebel Jazz Festival, который в этот раз прошел под Одессой, и нас очень хорошо принимали.
«Первый раз». Фото: Мария Карпушева
Призы фестиваля получили группы «Первый раз» и Junkyard Storytellaz. «Первый раз» из Челябинска, их главная вещь — «Я и есть рок-н-ролл» («Когда эти парни с гитарами изменяют традиции, Мир наполняется дамами с возбужденными лицами»), явный хит с мощным гитарным риффом, который мог бы написать Кит Ричардс из «Роллинг Стоунз». Вопреки стереотипам, в Челябинске, помимо знаменитого тракторного завода, существует еще и такая вот музыка. Они и есть рок-н-ролл.
Junkyard Storytellaz. Фото: Мария Карпушева
junkyard storytellaz поют на английском практически без акцента, это теперь язык межнационального общения вместо русского. Создал группу питерский сантехник Грег, который в ней и солирует. Согласитесь, это само по себе необычно: сантехник, поющий блюз-рок и пишущий тексты в традиции Джима Моррисона.
Purple Crime. Фото: Мария Карпушева
А гран-при фестиваля получила совершенно неуправляемая команда из Новокузнецка Purple Crime. Они исполняют жесткую и громкую музыку, что-то вроде Мэрлина Мэнсона, а пожалуй, и еще жестче. Но по духу настоящие панки. Дело в том, что подавляющее большинство независимых музыкантов очень хотят стать зависимыми, превратиться в эстрадных звезд. Они принимают красивые позы, кричат публике всякие пошлости типа «Как настроение, Москва? Вам нравится то, что здесь происходит?», то есть ведут себя максимально неестественно и жеманно. Ничего этого даже близко нету у Purple Crime. Как от настоящих панков, от них исходит опасность, тормозов у них нет. На успех им плевать, и это лучший способ добиться успеха.
Нельзя рассчитывать на то, что все они завтра пробьются в большой шоу-бизнес, хотя некоторым уже предложили выпуск песен, съемки клипов и радиоэфиры. Можно рассчитывать на другое: люди их услышат, и единое музыкальное пространство, хоть и с трудом, но продолжит существовать.
Автор
Ян Шенкман
спецкор
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