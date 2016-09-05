Культура
97 Довлатов вернулся
Вопреки запретам в Петербурге установили первый в мире памятник Сергею Довлатову
Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»
Все последние годы жизни он, по словам близких, мечтал об этом — вернуться в родной город. И не просто на экскурсию или по вызову какой-нибудь тетушки, а писателем. Его мечта сбылась. Поздно, конечно, — сожалеют родственники, — спустя четверть века после смерти. Но лучше, чем никогда, а еще — хорошо, что в день рождения. Свое 75—летие Сергей Донатович «отметил» в очень широком кругу: жена и дочь, друзья и знакомые, бывшие коллеги, а также тысячи петербуржцев.
Именно благодаря горожанам — как их моральной, так и материальной поддержке — теперь в Петербурге есть памятник Сергею Довлатову. Первый в мире и пока единственный. Торжественно открыли его 4 сентября — в последний день фестиваля «День Д», впервые организованного единомышленниками в честь юбилея писателя (теперь довлатовские дни хотят проводить ежегодно).
— Спасибо Вам! Нам очень приятно, что памятник будет стоять здесь и именно на улице Рубинштейна, 23, где папа прожил 34 года, — сказала на официальной церемонии открытия постамента дочь писателя Екатерина Довлатова (накануне вместе с матерью они специально прилетели из Нью-Йорка для участия в довлатовском фестивале). — Несмотря на то, что мы уже 40 лет здесь не живем, мы считаем этот дом своим домом.
Изначально об установке памятника никто не грезил, хотя он был давно готов. Еще три года назад к скульптору Вячеславу Бухаеву обратился поклонник творчества Довлатова — бизнесмен Дмитрий Никитин. Он заказал и оплатил скульптуру, а потом стал добиваться согласований на ее установку в Петербурге. Однако Никитину отказали из-за того, что городские законы запрещают увековечивать память людей, умерших менее 30 лет назад.
Но накануне юбилея писателя петербуржцы направили петицию губернатору с просьбой поставить памятник Довлатову. Собрали под ней в кратчайшие сроки более 10 тысяч подписей. Еще одно письмо улетело в адрес Георгия Полтавченко от культурной общественности Северной столицы. Под ним подписались: народные артисты Алиса Фрейндлих, Нина Ургант, Светлана Крючкова, Анна Алексахина, Сергей Мигицко, Михаил Боярский, Николай Мартон, кинорежиссер Сергей Снежкин, художественный руководитель БДТ Андрей Могучий, историк Лев Лурье, писатель Лев Гордин и многие другие. Несмотря на то, что желание петербуржцев вступало в противоречие с городскими законами, 31 августа губернатор издал особое распоряжение об установке постамента.
Памятник Довлатову пока еще не совсем готов — его предстоит дополнить важными деталями, что — по обещанию городских властей — будет сделано в течение ближайшего месяца. К началу октября за спиной Довлатова появится дверь и дверной проем, к которому — согласно проекту — прислоняется писатель. Еще, по замыслу автора памятника, в руке Сергей Донатович должен был держать сигарету.
— Но в последний момент мы отказались от этого элемента скульптурной композиции, — признался Бухаев. — Побоялись вандалов, которые постоянно будут «стрелять» сигару у народного любимца.
Все технические работы, по заверениям чиновников, будут произведены в рабочем порядке. Ни демонтажа монумента, ни его временного закрытия не понадобится.
— Я много размышлял о том: как бы Довлатов отнесся к памятнику себе и вообще к нашему празднику? — Обратился к собравшимся 4 сентября на улице Рубинштейна близкий друг писателя, главный редактор журнала «Звезда» Андрей Арьев. — Ведь Сергей Донатович ко всем постаментам и попыткам увековечивания относился весьма шутливо. Думаю, Довлатов бы посмеялся от души. У него родилось бы много сюжетов по поводу фестиваля для того, чтобы повеселиться. Но в глубине души — я уверен — он был бы рад. Довлатов хотел вернуться в Ленинград, однако — прежде всего — своими книгами. Хотел вернуться писателем. Любимым и признанным. Вот и вернулся…
Автор
Нина Петлянова
собкор в Петербурге
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