Литературное метро в Музее Москвы



Фото: РИА Новости

На альтернативной карте, которую воспроизведут во дворе музея, — альтернативные станции: «Блоковская», «Новостругацкая», «Живаго», «Шаламовская», «Цветаевская»… Как если бы Москвой управляли не чиновники, а писатели и читатели. Это квест, викторина на знание русской литературы и истории города.

А в самом музее открыта выставка «Август 1991. Москвичи вспоминают»: фото, любительская видеосъемка, интервью очевидцев. Ключевое воспоминание: ждали «Санта-Барбару», а показали «Лебединое озеро». Вот что осталось в памяти.

Там же — выставка археологических находок. Пока благоустраивали и перекапывали центр, обнаружили более тридцати исторических раритетов. В Вознесенском переулке нашли клад, на Тверской — инструмент для чеканки фальшивых монет, в Страстном монастыре — пуговицы и игрушки. Так реконструкция превратилась в раскопки.



10 часов цирка в ЦПКиО

В Парке Горького два дня будет идти фестиваль «Яркие люди»: перформансы, аттракционы, арт-объекты. Французский уличный театр Remue Menage покажет спектакль «Легенды Ветра» с музыкой и воздушными акробатами. Режиссер — Лоик Делакруа, когда-то он работал в Louis Vuitton, но, выбирая между модой и цирком, выбрал цирк. Это действительно больше похоже на шоу, чем на традиционный театр, — оперная певица верхом на надувной четырехметровой Луне, танцоры, две тысячи светящихся гирлянд.

А музыку к спектаклю написал Вик­тор Сологуб, лидер первой советской ска-группы «Странные игры», когда-то он участвовал в курехинской «Поп-механике». Удачный выбор композитора. То, что придумали французы, действительно вызывает в памяти безумные курехинские спектакли.

Помимо «Легенды ветра» на фестивале еще десяток спектаклей. Среди них — уличная городская сказка по мотивам шварцевского «Дракона». А еще — работы более тысячи современных художников из разных стран. И много странных людей, которых принято называть фриками. Будет ярко сразу в обоих смыслах слова: необычно и разноцветно.



Говорящий Пушкин



Фото: РИА Новости

В День города по всей Москве заговорят памятники. Есенин на Тверском бульваре будет читать стихи своим голосом (в записи с шести сохранившихся валиков) и голосом Василия Качалова и других артистов в записи и вживую. На Пушкинской заговорит Пушкин, на Триумфальной — Маяковский, на Петровке — Высоцкий…

Акция «Читающий памятник» и сама по себе интересна, но еще интереснее предшествующее ей голосование в интернете: люди выбирали, кого хотят услышать в День города. С небольшим отрывом лидировал самый народный поэт Есенин, сразу за ним — Пушкин, дальше — Высоцкий, Маяковский, Цветаева и почему-то Гоголь, которому в Москве, как известно, целых два памятника — Гоголь-оптимист и Гоголь-пессимист. А Булгаков удостоился отдельного Булгаковского фестиваля. Естественно, на Патриарших прудах.



«Ночной дозор» на Тверской

В День города на Тверской будут работать десять площадок фестиваля «Московское кино». Покажут главные московские фильмы: «Я шагаю по Москве», «Ночной дозор», «Место встречи…», «Покровские ворота»… Но фильмы можно в принципе посмотреть и в любой другой день, а вот увидеть легендарный автобус «Фердинанд», на котором Жеглов с Шараповым ловили Фокса, можно только в сентябре. Из других артефактов обещают пушку из фильма «Цирк» (сцена «Полет на Луну»), машину времени из «Иван Васильевич меняет профессию» и миелофон Алисы Селезневой, «Гостьи из будущего».

Все это, к сожалению, копии. Актеры, которые будут разыгрывать сценки из киноклассики и сыпать цитатами, тоже не те, что на экране, а их двойники. Зато еда настоящая, ее можно будет потрогать и даже съесть. Заодно узнаем, чем питались герои фильмов. Меню у них довольно своеобразное: космоплов и бутерброд-космодром (Алиса и робот Вертер), пироги с капустой, кроличьим паштетом и икрой заморской («Иван Васильевич…»), пирожные «Картошка», торты «Прага» и «Птичье молоко», говяжьи «ежики» и запеканка «по-детсадовски».

После Дня города фестиваль «Московское кино» продолжится на других площадках и продлится до 18 сентября.



Парад театров в Саду «Эрмитаж»

Лучшие театры показывают лучшие спектакли, но не на своих площадках, а под открытым небом. Все это называется «Театральный марш». Играть будут с 11 утра до полуночи. В программе — премьера моноспектакля Алисы Гребенщиковой «Слон Хортон» («Практика»), «Кафе Идиот» (лауреат премии «Золотая маска»-2016, «Балет Москва»), «Сатиры» (стихи и проза Саши Черного на музыку Дмитрия Шостаковича, «Школа драматического искусства»), «ШинельПальто» (авторы — Гоголь, Вадим Жук, Максим Дунаевский, «Школа современной пьесы»), «Кориолан» (Театр на Таганке) и другие спектакли.

Подготовили

Александра Антонова,

Ян Шенкман,

«Новая»