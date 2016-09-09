— Пение птиц, журчание ручья, шум дождя — проверенные психологами способы, чтобы снять напряжение. А кто придумал озвучить навигатор вашим голосом, чтобы снять угрюмость с лиц пассажиров?

— Идея пришла «Яндексу», но о какой угрюмости на лицах вы говорите, я не понимаю.

— Говорю не я, а приезжие, которые вывозят впечатление о безрадостных лицах москвичей далеко за пределы города и страны.

— Я 45-й год доживаю в России, и мне незнакома проблема угрюмых лиц. Я вообще нигде не видел, чтобы в транспорте царило веселье. Могу согласиться с тем, что русские не так ярко выражают эмоции, как южане, и не всегда вежливо улыбаются, как европейцы, но мне не видится это национальной особенностью.

— Скорее имеется в виду реакция на окружающую жизнь. Ведь недаром возникла идея сделать ее чуть веселее с вашей помощью.

— Ой, я, честно говоря, не думаю, что это носило столь программный характер. Насколько мне известно, задача заключалась в том, чтобы придумать нечто более-менее на злобу дня. И кому-то пришла в голову мысль, что в связи с началом Олимпиады будет занятно, если спортивный комментатор озвучит навигатор. Честно говоря, я сам глубоко шокирован масштабом реакции на это событие. Мне об этом говорят буквально на каждом шагу.

— А это потому, что люди благодарны за неожиданную возможность улыбнуться.

— Если бы навигатор говорил голосом Левитана, это людей позабавило бы еще больше. Несоответствие одного другому всегда вызывает улыбку. На этом часто строятся комедии. У моего коллеги Миши Мельникова есть патологическая особенность — он со всеми здоровается. В коридорах телецентра, со всеми своими соседями. Я говорю: «Зачем ты это делаешь? Ты же не в деревне живешь». Он отвечает: «Конечно, но теперь у нас, как в деревне, все со всеми здороваются. И улыбаются при этом друг другу».

— Вот видите, не только Высоцкий считал, что «ненависть юным уродует лица», но и другие граждане ищут способы гуманизировать пространство.

— Но вряд ли при этом надо искать старушку, которую необходимо перевести через дорогу. Просто когда ломают стандарт, это почти всегда вызывает улыбку.

— Удивление, замешательство, любопытство — какие еще способы вам кажутся подходящими для утепления городской атмосферы?

— Ну, знаете, до того как утеплять атмосферу, хорошо бы решить проблему безопасности. Когда я был ребенком, никому не приходило в голову возить детей до школы на машине или обязательно встречать их из школы. Например, мой коллега, Костя Генич, футбольный комментатор, жил в Ясеневе, а учился играть в футбол в спартаковской школе в Сокольниках. Он ежедневно ездил из Ясенева в Сокольники на метро сам. Сейчас у всех моих друзей, у кого есть дети, колоссальная забота — их досуг. Его надо организовать так, чтобы ежеминутно не беспокоиться о здоровье и безопасности. Мне кажется, безопасность — самая большая проблема в городе.

— Я бы сказала, в стране. Какие проблемы еще вас задевают?

— Я не очень много хожу по улицам, в этом отношении я довольно ленив. Меня, честно говоря, не очень занимает проблема ремонта, вокруг которой кипят страсти, но волнует отсутствие предупреждений о нем. Я регулярно работаю по вечерам. Едешь по городу, рассчитывая на то, что он пустой, и вдруг бац — где-то ремонтируют дорогу. Я понимаю, что это нужно, но почему это происходит так спонтанно? Мне кажется, об этом было бы правильно информировать, по крайней мере, в течение суток на том же «Яндексе».

— Сама идея сделать город не для машин, а для пешеходов вам нравится?

— Во всяком случае, он не должен быть против пешеходов, а он, безусловно, был против пешеходов многие годы. Но как именно это сделать — я сказать не берусь. Вот мы видели, что город утопает в огромных лужах при каждом сильном дожде, но кто же из нас с вами знает, как устроена ливневая канализация?

— Пока все выучили это слово.

— Да, но вопрос, как ее наладить, — для специалистов. Любой человек смотрит на ремонт около собственного дома, от которого грязь, пыль и шум, с большим раздражением. Люди за стабильность всегда, всегда за привычный маршрут. Поэтому ремонтные трудности не имеет смысла широко обсуждать, важно, чтобы они разрешались грамотно.

— Мне кажется, эти бурные обсуждения на улицах, в соцсетях показывают, что люди больше, чем раньше, стали воспринимать городское пространство как свое личное.

— Я вот недавно переехал, и я ощущаю большую разницу между жизнью в муниципальном доме и в доме ТСЖ. Мне раньше не приходило в голову: а вот как, интересно, наш дом готовится к зиме, или, допустим, нужно ли здесь построить дополнительный пролет или обновить пандусы в подъездах. И мне кажется, что чем больше домов будет управляться, так или иначе, жильцами, тем лучше будет всем.

— На государство не надеетесь?

— Несколько лет назад мы с семьей купили дачу. Я теперь вообще не знаю, зачем летом уезжать куда-то из Москвы и Подмосковья. И вот недавно случился ураган. Я еду к себе, проезжаю через деревни и вижу, что вывороченные деревья, несчастные, так и валяются, никто их не убирает. А у нас в поселке полный порядок.

Мне кажется, очень важно, когда ты сам отвечаешь за то, что происходит вокруг тебя. И это притом что я человек малоорганизованный, розетку или водопровод починить не в состоянии. Но здесь все начинают общаться друг с другом, помогать. Не то чтобы я был сторонником ходить к соседям в гости, но хорошо, когда ты их знаешь.

— Вас узнают на улицах?

— Иногда.

— Подходят?

— Подходят, чтобы сфотографироваться, но это бывает редко, а так, в общем, ну просто улыбаются. Может быть, кто-то зубы сжимает, но это меньше заметно.

— Раздражают ли вас мигранты, простите за некорректный вопрос?

— Дело не в раздражении, а в том, что это совершенно не решенная, я бы даже сказал, не поставленная социальная проблема. Человек так устроен, что всегда будет насторожен к чужакам. Мы только что с вами говорили о том, как хорошо, когда ты знаешь соседей. Но это подразумевает и то, что когда человека не знаешь, не понимаешь, то возникает какая-то настороженность. Особенно если люди приезжают куда-то и порой даже не задаются вопросом, как тут правильно себя вести.

— Люди вообще настаивают на том, что их поведение единственно правильное.

— Им просто надо показывать, что здесь приняты другие способы жизни.

Вот в Лондоне, например, не существует национальных районов и разделения районов на богатые и бедные. То есть понятно, что есть исторический центр, где бедные не живут. Но при строительстве нового жилья не закладывают элитных кварталов и заранее спальных районов. Поэтому особенно не возникает очагов напряженности, все живут так или иначе вместе друг с другом.

Конечно, где-то само собой складывается, допустим, квартал художников или ресторанный кластер. Но вот городская политика должна осуществляться таким образом, чтобы компактного расселения по тому же этническому принципу не создавалось. Этому необходимо, как мне кажется, противиться.

— Чему в городе противитесь лично вы?

— Меня угнетает, что нет места, где можно по-человечески покурить. Я сам курю редко, но курю сигары, а сигару не выкуришь на ходу. И мне это сделать негде. Перед тем как вышел закон, запрещающий курение везде и всюду, в аэропортах поставили специальные кабины для курильщиков. Я не знаю почему, но теперь и там нельзя курить.

— Приходите к нам в редакцию, у нас есть такая кабина.

— Кстати, некоторое время назад, «когда у меня еще был свой замок» — рабочий кабинет в телецентре, был такой случай. Мы сделали какое-то добро человеку (типа, прислали билеты на футбол), который отвечал за противопожарную безопасность. Он как-то зашел по делу к нам в комнату, а мой товарищ, тогда директор спортивных каналов НТВ+, как раз выходил покурить. Говорит: «Я буквально на 10 минут». Тот удивился: «А почему ты не можешь покурить здесь?» — «С ума сошел? Ты же пожарный». — «Ты по адресу обратился». Короче говоря, он сделал нам приятный подарок: в нашем кабинете выкрутили датчики противопожарной безопасности.

— А если бы случился пожар?

— Все бы сработало, поскольку датчик перестал реагировать лишь на сигаретный дым. Я тоже не люблю, когда курят в компании, но вот, например, есть ресторан, где разрешается курить. Ну не ходи туда! Это же твое дело! Мне недавно один общественный деятель, с которым мы случайно затронули тему антисемитизма, напомнил историю про Сократа. В город, где жил Сократ, приехал доктор. Он был известен тем, что, взглянув на человека, мог описать, что у него внутри. К нему привели Сократа, и мудрец объявил, что этот человек гневлив, необуздан до наглости и т.д. Его высмеяли и выгнали. А Сократ сказал: «Вы напрасно его выгнали, потому что все это я чувствую в глубине души, просто не показываю это другим». То есть про себя думай что угодно, но делай так, чтобы другим было удобно, достойно, и уж совсем замахнусь — радостно жить в своем городе.