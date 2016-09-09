Про собаку — портрет человека

«Такса» Тода Соллондза («Счастье», «Жизнь во время войны»), одного из лучших независимых американских режиссеров, — как обычно, групповой портрет общества. Лишенный иллюзий, в меланхолических мрачных тонах. На сей раз в роли «МакГаффина» — двигателя и катализатора сюжета — обычная такса из собачьего приюта. Переходящая из рук в руки, получающая дикие имена, она знакомит нас с жизнью людей, которые не очень понимают, что им делать со своей жизнью. Помешанные на порядке родители не позволяют сыну выпускать «нечистоплотную собаку» из клетки. Цель? Сломать волю собаке, тогда она станет цивилизованной… как человек. Потерянная, не уверенная в себе девушка (Грета Гервиг) надеется с помощью таксы обрести свое горькое счастье. Но счастье в образе коричневой таксы обретает супружеская пара даунов. Преподаватель сценарного мастерства профессор Шмерц (Дэнни Де Вито) — одинокий, непонятый коллегами. Презираемый студентами, менеджерами, он готов воспользоваться своей любимицей таксой ради выхода из жизненного тупика. И ближе к финалу мы видим едва живую слепую старуху в исполнении оскаровской лауреатки Эллен Бёрстин. Пожалуй, собака, единственная, кому нужна отжившая свое мумифицированная леди. «Люди добрые» хотят собачку запереть, усыпить («потому что все умирают»), кастрировать (потому что злые псы с арабскими именами насилуют хороших собачек и даже белок).

Соллондз не озабочен драматическими поворотами сюжета. Его взгляд безэмоционален, саркастичен, лишен сентиментальности. Форма повествования — вольная. В какой-то момент режиссер просто делает антракт. И такса движется по планете в виде заставки на фоне живописных лугов с коровами и горных пейзажей. Автор отправляет нас перекусить в буфет, а потом снова вернуться к показу.

Про миф, просветленный аттракционом

Мифологический эпос «Бен-Гур» Тимура Бекмамбетова не рекомендуется смотреть зрителям, знакомым с легендарной одноименной эпопеей 1959 года рождения. В том, тоже наивном и даже сказочном фильме, удостоенном 11 «Оскаров», была высокая романтика. Основанная на романе Лью Уоллеса одиссея поражала публику размахом, храбростью (в сюжет книги и фильма была вписана линия Иисуса Христа), героической каскадерской работой. В римейке Тимура Бекмамбетова есть несколько изумляющих, зрелищных сцен. Впечатляет морской бой, муки рабов на галерах, и прежде всего необъятная кульминация — гонки на выживание — мчащиеся, выдавливающие друг друга колесницы на гигантской арене, окруженной ревущей многотысячной толпой. Противостояние римлян и иудеев в новой версии сконцентрировано в довольно специфической двухъярусной форме: религия и спорт. Если захватчиков невозможно переубедить силой духа иудеев, победа на Олимпиаде — унизит римлян. Морган Фриман (шейх Илдерим) тренирует опального иудея Иуду Бен-Гура управлять колесницей точно так же, как в фильме «Малышка на миллион» они с Иствудом тренировали и учили побеждать официантку, пришедшую в секцию бокса. Главная проблема нового фильма — сценарная незамысловатость и убивающие библейской приторностью и патетикой диалоги. Люди здесь разговаривают, словно они на амвоне: «Ложь делает нас рабами!» «Бог есть любовь!» «Нам нужна наша свобода!» Думаю, идея была привлечь в кинотеатр и конфессиональную христианскую аудиторию. Но при этом упаковать безобидный апокриф в форму аттракциона. Экшн-сцены сделаны с блеском. Тут и массовка изумляет, и компьютер расстарался. Но с каждым эпизодом, с каждой новой минутой фильм все более впадает в благостный экстаз прекраснодушия. Герои в такой комиксовой христианской «Суперкниге» не могут не просветлиться. Они и просветляются под мощные звуки оркестра и хора… Зритель, умиленный и очищенный от скверны неверия… предпочитает не советовать знакомым смотреть этот спортивно-религиозный кинопраздник. Возможно, именно поэтому фильм со стомиллионным бюджетом и провалился в американском прокате.



Про новый крестовый поход

На российские экраны выходит и «Ученик» Кирилла Серебренникова, малобюджетный фильм-диспут, отмеченный премией Франсуа Шале на Каннском кинофестивале как работа, «наилучшим образом отражающая действительность». Это рассказ о юном религиозном фанатике, вступившем в противостояние с учительницей естественных наук, да и со всем миром заодно. Ортодоксе-неофите, сверяющем каждый шаг с Библией. Но буквальная трактовка Священного текста подобна благим намерениям, которые ведут в ад. Антиклерикальный посыл фильма-притчи универсален и актуален не только для нынешней России.

Но в истоках фильма — спектакль в «Гоголь-центре», получивший пять номинаций на театральную премию «Золотая маска». Пьесу известного драматурга фон Майенбурга о роковом наступлении клерикализма режиссер перенес на российскую почву. И условность притчи об увлекшемся верой мальчике в европейском прочтении — в наших реалиях похожа на документальное расследование в новостных сюжетах о новом крестовом походе. Правда, наши новости предпочитают не замечать, что религиозный экстремизм постепенно заполняет белые пятна в расплывчатой российской идеологии. В школах ощущают наступление РПЦ на светское образование. Священники превращаются в преподавателей. Уже появились просьбы запретить «некоторые слишком вольные рассказы Чехова, Бунина, Куприна». Да и «мальчиков», требующих наказания «неверных», либералов, становится все больше. Любой из них может подбросить голову свиньи в театр, уничтожить скульптуру, залить кислотой картину, разобраться с автором.

Картина снята на частные средства, без государственной поддержки, молодой компанией Hype Production продюсера Ильи Стюарта. «Ученик» — кино прямого действия, кино морального беспокойства, местами умозрительное, как всякий манифест, но большей частью страстное, проникнутое болью. Среди достоинств фильма — неодномерность героев, которым сочувствуешь, с которыми споришь… даже после его окончания.