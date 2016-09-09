Культура
142 11 сентября целый день мы показываем фильм «Интимные места» Натальи Меркуловой и Алексея Чупова
Онлайн-кинотеатр «Новой газеты» приглашает
Несколько историй связаны общей темой: сексуальной неудовлетворенностью, эротическими фантазиями, тщетными усилиями справиться с собственными комплексами. Все потуги аккумулирует одно общее желание — быть счастливыми. А это значит, как объяснит художник, фотографирующий исключительно гениталии, быть свободным. Насколько свободным? Куратор выставки диктует корреспонденту заметку про новую искренность в поздних работах смелого фото-авангардиста. Авторов фильма интересует человек вне социальных масок. Как говорил Плиний, «голый человек на голой земле». Наедине с собою. Один на один с проблемами, которые в соответствии с учением дедушки Фрейда проистекают из его тайной, интимной жизни. Вот монументальная (во всех отношениях) чиновница (роскошная Юлия Ауг) — очки, зачес, строгий костюм. Милонов в юбке, она сторожит всеобщую нравственность, борец с «порнографией» в искусстве — велит творцам экранизировать исключительно русскую классику, а все «непотребное» «вырезать». Комитет по нравственности работает не покладая рук, но, судя по графикам на совещании в верхах, «нравственность в России ежегодно падает в процентном отношении».
В какой-то момент все чиновники на совещании в глазах неудовлетворенной «министерши» оказываются голыми. Вообще голых людей в этом кино много. Но нет в нем порнографии. Язык тела словно существует отдельно от героев, живущих в «ограничительных социальных рамках» страны, в которой вроде бы уже и не сказать, что «секса нет». А вот на условном графике процент дефицита счастья по-прежнему растет. Ближе к финалу печального мелодраматического фарса становится очевидным, что все герои фильма — супружеская пара, которая решила «не иметь детей», подросток, стремящийся во взрослую жизнь, продавщица глиняных свистулек, фотограф-авангардист, фокусник, даже сексопатолог, к которому обращаются неудовлетворенные «пациенты» — несчастливцы, не обретшие в жизни нежности. Все они жертвы СДУ — синдрома дефицита удовлетворенности, которым, как объясняет доктор с экрана, страдают миллионы наших соотечественников.
Надо сказать, что на «Кинотавре» эту немудреную, но рисковую комедию смотрели с большим вниманием, местами смеялись и хлопали. Атмосфера в зале была наэлектризована. Дважды проекция выключалась, казалось, киномеханик разнервничался. Сидели в темноте. Выяснилось, что дело не в экранной фривольности: просто в Сочи по будням идет веерное отключение электроэнергии: к Олимпиаде меняют электросети. Неподалеку сидел мрачный Сергей Говорухин. Не смеялся. Впрочем, ни он, ни его друзья с показа не ушли. Даже во время «затемнений». То ли фильм захватил… То ли ответственным за культуру депутатам, воюющим с обсценной лексикой на экране (которая в фильме конечно же есть), чертящим «графики нравственности» хотелось испить эту «чашу разврата» до дна, чтобы точно знать потом знать: с чем бороться.
Фильм «Интимные места», Алексея Чупова и Наташи Меркуловой снятый без государственного финансирования, на Кинотавре был отмечен как лучший дебют года, Юлия Аун была названа лучшей актрисой. Картина стала участником многих киносмотров, в том числе кинофестиваля в Карловых Варах.
Автор
Лариса Малюкова
обозреватель «Новой»
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