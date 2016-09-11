Культура / Выпуск № 101 от 12 сентября 2016
82 Ярмарка шла комильфо: так, как надо
Книги и читатели‑2016: меньше, да лучше
Фото: Виктория Одиссонова / «новая»
Сентябрьская книжная ярмарка‑2016 на ВДНХ развивает и варьирует тенденции 2014–2015 гг. Главная из них: респектабельная камерность происходящего. Возможно, посетителей (да и участников) было меньше, чем лет десять назад. Но выбор этих посетителей — стал лучше.
Еще в нулевые осенняя книжная ярмарка занимала два «старых» выставочных павильона ВДНХ — а между ними, под крылом мемориального самолета, кипело море уличных лотков с астрологией, конспирологией, Майн Ридом с золотым обрезом и руководствами по засолке. В начале десятых ММКВЯ стала менее наивной и базарной — и занимала полностью новый, вполне современный выставочный павильон № 75. В 2016 году (как и в 2015-м) сентябрьская ярмарка заняла чуть больше половины павильона («правое крыло» его просто закрыли).
Однако — в этом уменьшенном пространстве встреча с Наталией Дмитриевной Солженицыной (организованная издательством «Время», где выходит Собрание сочинений А.И. Солженицына); встреча с Ольгой Романовой и презентация ее книги «Тюремная тетрадь»; представление сборника очерков об опыте усыновления детей и приемных семьях в России; проблемный разговор с Рустамом Рахматуллиным и Константином Михайловым о свежевышедшей книге «Осторожно, Москва! Хроники Архнадзора» — собирают в 8–10 раз больше слушателей, чем мастер-класс «Свадебный макияж». И это надо ценить, граждане! Это — возвращение нормы.
Той же комильфотностью (напомним: слово «комильфо» в переводе значит «так, как надо») отличается выбор премии «Книга года», объявленный 7 сентября в библиотеке «Русское зарубежье». В главной номинации «Книгой года» признан «Блокадный дневник: (1941–1945)» Ольги Берггольц (СПб.: Vita Nova) — первое полное, без изъятий и купюр, тщательно откомментированное, сопровожденное графикой художников блокадного Ленинграда издание беспощадно прямых и трагических дневников поэта. В номинации «Проза года» победил роман Алексея Иванова «Ненастье» (АСТ, Редакция Елены Шубиной) — энцефалограмма губернской России постсоветских лет. В номинации «Поэзия» — том несомненного живого классика, Олега Чухонцева «Выходящее из… уходящее за…» (М.: ОГИ). В номинации «HUMANITAS» — книга Владимира Черных «Летопись жизни и творчества Анны Ахматовой. 1889–1966» (М.: Азбуковник) (филолог работал над архивами Ахматовой свыше 30 лет). В номинации «Учебник XXI века» награжден учебник «Поэзия» (М.: ОГИ). В номинации «Электронная книга» — замечательный проект Госмузея Л.Н.Толстого, Музея-усадьбы «Ясная Поляна» и фирмы ABBYY — «Весь Толстой в один клик». Наконец, в «детской» номинации отмечена книга стихов Григория Кружкова с иллюстрациями Евгения Антоненкова «Чашка по-английски» (М.: Нигма).
Достойный выбор. Характерно, впрочем, что среди номинантов в важном жанре «Учебник» не было ни одного (вузовского ли, школьного) издания по естественным и точным наукам. Да и сама номинация по «негуманитарным» исследованиям (а ведь она была!) — тихо исчезла в прошлом.
Впрочем, вернемся в павильон ВДНХ № 75 — на ярмарку. Она — уже не первый год! — цветет огромным разнообразием и красотой детских книг (на ВДНХ их — впрочем, как и взрослые, — продают со скидкой 25%). В 2016-м почему-то особо щедро издавали трехмерные «раскладушки» для самых маленьких (высокий образец жанра — «Цирк» Маршака с иллюстрациями Олега Гончарова («Лабиринт-пресс»), раскладное шапито с труппой!). Для детей чуть старше (от 6 лет) симпатичное издательство «Пешком в историю» выпустило «Не хочу учиться!» Е.Степаненко и Е.Сусловой — занимательную историю школ в России (на обложке юноша в пудреном парике и елизаветинском кафтане ведет за руку первоклассницу с букетом). Новых сказок-бестселлеров, пожалуй, не назовешь: но лучшие детские издания прошлых лет наконец-то стали раскупаться (ни Петсона с Финдусом, ни трехтомник «Мурзилки» на стендах не сыщешь).
Взрослые новинки, само собой, — менее идилличны. Без особого шума, без постеров и приоритетной выкладки… в первый день ярмарки появился новый том Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами» (М.: ЭКСМО). «Большой полифонический нарратив», впрочем, тоже весьма спокоен по тону: никакой тебе революции поддатых шубок, так — новые 400 страниц единого пелевинского гипертекста. Сюжет блуждает между studio финансового аналитика и Лубянкой (аналитик, впрочем, сам блуждает тем же маршрутом), усадебкой 1870-х и лагерными бараками, последним прибежищем русского масонства на Новой Земле. Виртуальная ценность доллара становится высшей реальностью и гнет к земле, пускает в распыл, делает виртуальной ценность золота… вокруг проклятого вопроса закручен карнавал джедаев и вертухаев, всякая истина выворачивается семью способами в пяти измерениях — и враг человечества говорит бравому генералу ФСБ: «Ваша духовная культура, если совсем коротко, заключается в том, чтобы сначала плюнуть в доллар, назвав его ничем не обеспеченной пустотой, а потом немедленно упасть по сравнению с этой пустотой в два с половиной раза».
В «Иностранке» вышел новый роман Джулиана Барнса (автора умнейшей книги «Англия, Англия», саркастического «Попугая Флобера», «букеровского» «Предчувствия конца»). «Шум времени» Барнса (в Англии вышел в начале 2016-го и аттестован The Guardian как «роман великий в буквальном смысле») — лаконичный и емкий роман о Д.Д. Шостаковиче. И сквозь его судьбу — о метафизике души и опыта советского человека. Барнс (в чем очень важная составляющая книги) не только понимает ее, но и пытается — как антрополог — объяснить миру. В другом подразделении «Азбуки-Аттикус», «КоЛибри», — вышел фундаментальный труд британского историка Джона Кигана «Великая война. 1914–1918» — и новый нон-фикшен Питера Акройда «Хичкок» (ни автор, ни герой в аттестациях не нуждаются).
Соrpus представил на ярмарке много разноликих книг: новый том мемуаров Патти Смит «Поезд М» (пишет певица причудливо и ярко), политическую биографию Берлускони американского публициста Алана Фридмана, весеннюю новинку — травелог известного византиниста Сергея Иванова «Прогулки по Стамбулу в поисках Константинополя».
Но главной новинкой ММВКЯ‑2016 для издательства стал том сценариев, прозы и записок кинорежиссера Андрея Смирнова «Лопухи и лебеда». Желчная, жесткая, гневная и трезвая интонация напоминает о Бунине, так проницательно сыгранном автором книги на экране. Место действия «Окаянных дней» Смирнова — поздний СССР. (Впрочем, и ранний: в книгу вошел сценарий его фильма об Антоновском восстании «Жила-была одна баба».)
В «Редакции Елены Шубиной» перед стартом сентябрьской ярмарки вышел том прозы Алексея Иванова «Вилы» — о поездках в XXI веке по местам Пугачевского восстания. Книга продолжает «Увидеть русский бунт» — но «Вилы» написаны не историком, а именно автором «Ненастья».
Здесь же к ММКВЯ вышли из типографии сборник эссе Александра Гарроса «Непереводимая игра слов» и роман Дениса Драгунского «Дело принципа, или Несколько секунд из жизни злой девочки».
Еще одна (возможно, самая важная!) черта ММКВЯ‑2016: первыми раскупаются именно хорошие книги. (И это — возвращение забытой нормы! Еще лет десять назад на верхних строчках всех рейтингов плясал трэш — свой и переводной, а всякое исключение было чудом!)
Среди книг «Азбуки-Аттикус» быстрее всего уходит с ярмарочных прилавков роман Барнса о Шостаковиче «Шум времени» и «Хичкок» (правда — наряду с новыми бестселлерами Джоджо Мойес и Марка Леви).
Среди книг Corpus на ММКВЯ‑2016 активнее всего покупают том прозы Андрея Смирнова «Лопухи и лебеда» и книгу Натальи Громовой «Узел. Поэты. Дружбы. Разрывы. Из литературного быта конца 1920–1930-х годов» (среди персонажей — Пастернак, Тихонов, Луговской… и эпоха, конечно же). Широкого читателя догнал и интерес к вышедшему год назад роману Джона Уильямса «Стоунер» (книга, решительно не прочитанная при выходе, в 1965-м, — стала бестселлером в США и Европе полвека спустя).
Среди изданий «Молодой гвардии» на ММКВЯ «лучше всего уходят с прилавка» «13-й Апостол» Дмитрия Быкова, его же «Борис Пастернак» — и новая книга Павла Басинского «Лев Толстой — свободный человек».
А вот книгу рецептов от Жерара Депардье «Моя кухня» — на ММКВЯ‑2016 магазин «Читай-город» предлагает читателю в подарок при любой покупке.
Все-таки мы и вправду — совершено непредсказуемые люди.
И по-прежнему не ценим своих сограждан.
Автор
Елена Дьякова
обозреватель
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