Культура
207 17 сентября весь день мы показываем фильм «Класс коррекции» Ивана Твердовского
Онлайн-кинотеатр «Новой газеты» приглашает
В режиссуре юного Ивана Твердовского есть соотношение холодного расчета и зашкаливающей эмоции. На этой разнице температур строится кино. «Класс коррекции» снят по мотивам одноимённой повести Екатерины Мурашовой.
В истоках фильма о сломанной и изгаженной неистребимым советским социумом первой любви – темпераментный райзмановский «А если это любовь», нежный фрэзовский «Вам и не снилось», неистовое быковское «Чучело» и…ранние триеровские истории святых грешниц. Нынешние молодые стоят на плечах великанов.
Василий Корецкий. (Colta) «Твердовский очень точно и доходчиво передает атмосферу всеобщего стыда, царящую в репрессивном обществе (не обязательно российском — фильм обладает кафкианским универсализмом), когда непристойным становится сам факт твоего существования, когда гадость — это ты сам».
Владимир Лященко (Газета.ру) Твердовский резкими линиями чертит любовный треугольник и образы враждебного мира взрослых, где невежество множится на агрессию. Директриса (ее роль исполнила кастинг-директор Наталья Домерецкая) издевательски бездушно поторапливает новенькую, которая буквально втаскивает себя на третий этаж школы по перилам, пока мама несет по ступеням коляску. А когда уборщица инкриминирует черные полосы на полу колесам все той же коляски, та же директриса спрашивает Лену, нет ли у нее еще одной, чтобы использовать ее в качестве своего рода «сменной обуви».
Интервью с Иваном Твердовским.
— Сюжет отчасти напоминает «Чучело», на вас картина Быкова повлияла?
— Безусловно. Когда мы с Машей Поезжаевой, играющей Лену Чехову, простраивали характер нашей героини, — говорили о Лене Бессольцевой из «Чучела». Это же вечная проблема конфликта обще-мыслия и инако-мыслия.
— В нашем кино темы инвалидов традиционно опасаются из-за сложного баланса между соцзаказом и конъюнктурой.
— Для меня инвалиды — чиновники, которые и устроили эту «реформу», загнав живых, нередко способных, людей в камеру с решеткой, невидимой, но калечащей. Которую не преодолеть. В Москве ситуация еще не такая кошмарная, как в провинции.
— Значит, это не только фильм, но и попытка повлиять на существующую практику изоляции инвалидов от общества. Чудовищно, когда детей лишают надежды на перспективы, на будущее. Между прочим, Павлов, портрет которого висит в школе, говорил о второй сигнальной системе как возможности ориентации в окружающем мире. И книга его называлась «Рефлекс свободы».
— Когда мы размышляем о проблемах инвалидов, то пытаемся пробудить в себе толерантность. Наш мозг в силу многих обстоятельств не очень готов нормально и здраво воспринимать не таких, как мы, людей. Главное ведь — не говорить о том, что нужно быть толерантным. Важно — не ощущать внутреннего разрыва, превосходства. Мы просто обязаны их защитить. А для этого надо знать: кого и почему ты защищаешь? Понимать их внутренние проблемы.
— То есть с помощью кино уйти из внешнего назывного ряда во внутреннее, чувственное пространство…
— Безусловно. Наша история — про людей, которых буквально закрутили в консервную банку. Все сделано, чтобы выключить из внешнего мира, отключить все чувства.
— Как можно отключить чувства?
— Раз ты инвалид, тебе запрещают страдать, любить, ненавидеть, чувствовать. Почему в выпускном классе обычной школы нормально, когда мальчик целуется с девочкой, а в классе коррекции по медицинским соображениям это запрещено? «Влюбленность дурно влияет на психику…» И прочая хрень собачья.
Автор
Лариса Малюкова
обозреватель «Новой»
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