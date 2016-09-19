Культура / Выпуск № 104 от 19 сентября 2016
6 Тигр из «Табакерки»
Новое здание театра Табакова строили 20 лет
Москва, ул. Гиляровского, 2—4
Фото: Владислав Докшин / «Новая»
15 сентября на ул. Гиляровского, 2—4 (на углу Садового кольца, возле Сухаревки), многострадальное новое здание Театра-студии Олега Табакова наконец открыли. Строительство этого здания, начатое два десятилетия назад, замерло надолго, забор на углу Гиляровского казался вечным… Три года назад работы возобновились — и завершены.
Днем церемонию открытия театра посетил мэр Москвы Сергей Собянин.
Вечером в новом зрительном зале «Табакерку» поздравляли заместитель мэра столицы Леонид Печатников, Александр Калягин, Марк Захаров, Александр Ширвиндт, Николай Цискаридзе, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина, Леонид Агутин, Александр Градский…
А также — многочисленные представители флоры и фауны.
Представителей флоры на сцену несли охапками. О фауне скажем ниже.
Сначала о здании: оно подчеркнуто скромно. Светло-серый тон оттенен узкими алыми полосками, блеском никеля и стекла. Узкое высокое окно фойе глядит на Садовое кольцо.
Зал — на 400 мест. Не так велик, но после подвала «Табакерки» на ул. Чаплыгина (бывшего угольного склада, куда, впрочем, зритель ломился с 1980-х)… кажется громадным.
А вот технические возможности этой сцены огромны: сумасшедший поворотный круг, трансформация подмостков «по квадратам» в любые конструкции, арки, лестницы. Цирковые лонжи из-под колосников, видеоэкран во весь задник, звук и свет — на высшем уровне 2016 года.
Цирк был сквозной темой открытия (17 сентября канал «Культура» покажет его в записи). Но и другие волшебные субстанции были призваны: из-под сцены медленно выплыл белый пони с серебряным рогом единорога на носу. Завершилась церемония эффектным выходом новых соседей «Табакерки» — Цирка на Цветном бульваре.
— Папа! — сказала со сцены десятилетняя Маша Табакова. — Мы забыли пустить кошку на счастье в новый дом!
— Я никогда ничего не забываю, — ответил железным и вальяжным голосом папа Олег Павлович.
И тут из-за кулис вывели на поводке холеного циркового тигра. Впрочем: повод того стоил.
«Подвал» на улице Чаплыгина продолжит действовать как камерная сцена театра. А 27 сентября в «Табакерке» — первая премьера в Большом зале, на улице Гиляровского.
И это возрожденный спектакль «Табакерки» 1990 года. Легендарная «Матросская Тишина» по Александру Галичу. Режиссер (как было и в 1990-м) — Олег Табаков. Актеров — созвездие.
Речь Олега Павловича на открытии новой сцены (его выход был финальным, уже после тигра) «Новая газета» приводит полностью. Речь эта кажется пунктирной, отрывочной. Что неверно: Табаков всю жизнь говорит об одном — да и делает одно. Тянет на себе, распутывает, связывает, длит нить единства и преемственности российского театра. От Станиславского и Саввы Морозова — до 15-летних учеников Театральной школы в Москве, которую О.П. считает своим главным делом.
«Сцена на Гиляровского» — четвертое театральное пространство, созданное им в Москве.
Фото: Владислав Докшин / «Новая»
Олег Табаков: «Когда показали мне калейдоскоп возможностей здания…»
– Как было б прекрасно, если б мама была жива. Ее радости, наверно, не было бы предела. Ладно! Я радуюсь, глядя на успехи моих учеников. Надеюсь, эти радости будут продолжаться. Ну, что еще? Уже третий выпуск в школе театральной. Российской. Для одаренных детей. На деньги Миши Задорнова мы ездим по всей России, начиная с Кёнигсберга и кончая Курильскими островами (для отбора будущих 15-летних студентов Московской театральной школы Олега Табакова. — Ред.). И на деньги того же Миши Задорнова отправляем домой тех, кто не подошел.
..Надо, конечно, вспомнить профессорскую дочку из города Праги Наталью Иосифовну Сухостав: она была первым учителем в актерской профессии. Надо вспомнить Олега Николаевича Ефремова. Который — помимо актерской профессии — учил строить театр. Это мало кто умеет.
Ну и главный мой учитель — Василий Осипович Топорков. А он учился… в общем, если выстроить генеалогическое древо, — получается, что все мы учились у великих русских актеров.
И в прекрасных снах нам иногда казалось, что мы тоже что-то сможем.
Лучший спектакль, который я в жизни видел, — это были «Три сестры». Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Потом … Вот еще: когда Олег Николаевич ушел, во МХАТе было 42% зрителей (в 2000 году, после смерти О.Н. Ефремова, Олег Табаков возглавил МХАТ. — Ред.).
Но быстро, при помощи Вовки Машкова, появился спектакль «№ 13». И играли они этот шлягер, наверное, лет двенадцать. А потом и Гарик Леонтьев, и Женька Миронов стали ныть: «Мы уже старые…» А Машков взял — и поставил все заново. Тогда родился актер Игорь Верник. И Сережка Угрюмов. Я уверяю вас: они еще себя покажут.
Господи Боже мой! Что бы мы делали без наших учителей. Без тех поколений мхатовцев…
Теперь хочу признаться в большом грехе своем. Когда здесь все это — повесили, расставили — и показали мне калейдоскоп технологических возможностей этого здания…
Я не сентиментальный человек. Но к глазам подступили слезы.
Потом опомнился, старый дурак. Но ведь практически — мечта реализовалась.
Автор
Елена Дьякова
обозреватель
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