Новая газета

Университет «Новой газеты»: новый сезон. Анонсы лекций 21 и 22 сентября
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Культура / Выпуск № 105 от 21 сентября 2016

2 Светлый след

100 лет Гердту

21.09.2016 Теги: карта памяти


Фото автора

Вы посмотрите, какие женщины его окружали 20 лет назад. Белла Ахмадулина и Светлана Сорокина — это только те, кто попал в кадр 21 сентября 1996 года. А Таня Правдина, что была с ним от первого счастливого свидания в самолете в шестидесятом году до последнего шага! Она — женщина во все времена, глаз не оторвать, и он небольшой такой, худенький, хромой от войны, но невероятного притяжения и достоинства мужчина.

Ну и конечно!.. Куда же было ей, куда ему друг от друга. Они оба были, как чопорно пишут, не свободны. На самом деле они имели семьи и детей, но были как раз свободны в своей радостной, невероятно верной и доверчивой любви.

Татьяна Александровна (теоретическая наследница шустовских коньячных заводов) — переводчица с арабского (собственно, она летела в Египет помогать театру Образцова), и Зиновий Ефимович, сын приказчика из провинциального местечка Себеж, — два высоких аристократа духа — стали счастливыми заложниками своей любви.

Дома друзья и посторонние за глаза звали его Зяма, и в этом не было амикошонства, потому что невозможно было представить никаких чувств, которые вызывает Гердт, кроме восхищения его эрудицией (в особенности поэтической), уважения к его честности в дружеских и рабочих отношениях, восторга от проявления его актерского таланта и его умопомрачительного обаяния…

«А голос?!» — кричат мне из зала, из всех залов — кукольного, театрального, кино…

Ну конечно! Да, он, ушедший добровольцем на фронт в июне 41-го (а как иначе) и охромевший после тяжелейшего ранения, долгое время и был только голосом актера за сценой и экраном. Помните конферансье Апломбова из «Необыкновенного концерта» у Образцова или дикторский текст в фильме «Фанфан-Тюльпан». А?! Сколько лет прошло, а могу повторить каждую интонацию: «Женщины были тогда легкомысленны, а мужчины предавались любимому занятию — войне». Женщины (мы опять о них) — они-таки просто мечтали ребенка от этого голоса. Я думаю, и мужья — не возражали.

А потом явился актер! Не за ширмой и не за экраном. На экране возник, и не в эпизоде. Петр Тодоровский, сам фронтовик, пригласил на главную роль в своем чуть ли не первом режиссерском фильме «Фокусник» изувеченного войной Зиновия Гердта. И сразу стало понятно, что в наше искусство пришел мастер невероятного дарования. И редкой красоты человек.

Я возвращаюсь к фотографиям. Это был последний — восьмидесятый день рождения Гердта. Он был смертельно болен, и жить оставалось ровно два месяца. Он вышел к гостям прекрасно одетым и с юмором отнесся к предложенному ему образу Дон Кихота — копье и железная тарелка на голове. (В нем правда было много от этого героя.) А потом Татьяна Александровна взяла его под руку (посмотрите на их руки), и он ушел.

А след остался. Светлый след Зямы Гердта.


Читайте также

Автор

Юрий Рост

Обозреватель «Новой»

Другие материалы

Этот материал вышел в номере

№ 105 от 21 сентября 2016 № 105 от 21 сентября 2016

Видео

«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии

Фото дня

Предвыборный штаб кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

20 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама