Культура / Выпуск № 105 от 21 сентября 2016
2 Светлый след
100 лет Гердту
Фото автора
Вы посмотрите, какие женщины его окружали 20 лет назад. Белла Ахмадулина и Светлана Сорокина — это только те, кто попал в кадр 21 сентября 1996 года. А Таня Правдина, что была с ним от первого счастливого свидания в самолете в шестидесятом году до последнего шага! Она — женщина во все времена, глаз не оторвать, и он небольшой такой, худенький, хромой от войны, но невероятного притяжения и достоинства мужчина.
Ну и конечно!.. Куда же было ей, куда ему друг от друга. Они оба были, как чопорно пишут, не свободны. На самом деле они имели семьи и детей, но были как раз свободны в своей радостной, невероятно верной и доверчивой любви.
Татьяна Александровна (теоретическая наследница шустовских коньячных заводов) — переводчица с арабского (собственно, она летела в Египет помогать театру Образцова), и Зиновий Ефимович, сын приказчика из провинциального местечка Себеж, — два высоких аристократа духа — стали счастливыми заложниками своей любви.
Дома друзья и посторонние за глаза звали его Зяма, и в этом не было амикошонства, потому что невозможно было представить никаких чувств, которые вызывает Гердт, кроме восхищения его эрудицией (в особенности поэтической), уважения к его честности в дружеских и рабочих отношениях, восторга от проявления его актерского таланта и его умопомрачительного обаяния…
«А голос?!» — кричат мне из зала, из всех залов — кукольного, театрального, кино…
Ну конечно! Да, он, ушедший добровольцем на фронт в июне 41-го (а как иначе) и охромевший после тяжелейшего ранения, долгое время и был только голосом актера за сценой и экраном. Помните конферансье Апломбова из «Необыкновенного концерта» у Образцова или дикторский текст в фильме «Фанфан-Тюльпан». А?! Сколько лет прошло, а могу повторить каждую интонацию: «Женщины были тогда легкомысленны, а мужчины предавались любимому занятию — войне». Женщины (мы опять о них) — они-таки просто мечтали ребенка от этого голоса. Я думаю, и мужья — не возражали.
А потом явился актер! Не за ширмой и не за экраном. На экране возник, и не в эпизоде. Петр Тодоровский, сам фронтовик, пригласил на главную роль в своем чуть ли не первом режиссерском фильме «Фокусник» изувеченного войной Зиновия Гердта. И сразу стало понятно, что в наше искусство пришел мастер невероятного дарования. И редкой красоты человек.
Я возвращаюсь к фотографиям. Это был последний — восьмидесятый день рождения Гердта. Он был смертельно болен, и жить оставалось ровно два месяца. Он вышел к гостям прекрасно одетым и с юмором отнесся к предложенному ему образу Дон Кихота — копье и железная тарелка на голове. (В нем правда было много от этого героя.) А потом Татьяна Александровна взяла его под руку (посмотрите на их руки), и он ушел.
А след остался. Светлый след Зямы Гердта.
Автор
Юрий Рост
Обозреватель «Новой»
Другие материалы
Этот материал вышел в номере
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Минобороны рассказало о минометной установке рядом с обстрелянным гумконвоем ООН
Путин объявил благодарность Яровой за заслуги в законотворчестве
ИГ распространило видео с якобы захваченным в плен офицером ФСБ
Отмывал средства на «Русский мир» и конфликтовал с мэром Харькова: за что застрелили Евгения Жилина?
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах22237
-
Выборы 2016. Как это было: пирожки, танцы и бесплатные билеты на Бублика3224
-
Выборы Госдумы в Москве: голосование на участках и на дому, подсчёт итогов и штаб Гудкова2700
-
Открытие нового Московского центрального кольца (МЦК)4583
-
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве5419
-
Коммунисты празднуют день рождения Дзержинского3489
Самое обсуждаемое
Bellingcat ответил на доклад «Алмаз-Антея» об обстоятельствах гибели рейса МН17
Semen Student , 19 сентября 2016 в 18:14: Здрасте, приехали!))) Какую...
Победа коалиции дачников и Жириновского
СТЕПАН КОЛЬЦОВ , 19 сентября 2016 в 14:47 "Наш народ голосует...
19 сентября 2018 года. Результаты парламентских выборов изменили ход политического времени
кто о чём, а вшивый о бане!
Самое читаемое
«У нас пожар. Я не могу выйти. Прости...»219103
Публикуем текст, который может быть положен в основу российской реакции на выводы Нидерландов об обстоятельствах гибели рейса МН17106415
«Депутаты седьмой Думы будут в похоронной комиссии режима»80155
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев