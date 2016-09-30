Культура
159 2 октября весь день показываем фильм «Про любовь» Анны Меликян. Видеоприглашение актрисы Марии Данилюк
Онлайн-кинотеатр «Новой газеты» приглашает
«Про любовь» Анны Меликян — фильм, обласканный премиями (Гран-при «Кинотавра», победитель в категории «Лучший фильм» на «Золотом Орле») — яркий пример арт-мейнстрима. Игра в гламур и невысказанная печаль. Продуманная режиссура, полиэкран, свободная, летающая камера Федора Лясса. Пять городских историй сшиты сквозной новеллой-лекцией про любовь.
Меликян рассказывает о любви как будто впервые. Рассказывает о сердечной болезни как о мороке, наркотической зависимости, зоне турбулентности, прыжке без парашюта. В одной новелле влюбленные эмигрируют в мир анимэ: любят друг друга в образах культовых мультперсонажей. Японская девушка, наглотавшись русской классики, ищет в Москве «героя своего романа», мужчину, с которым бы они разделили любовь к Пушкину и Рахманинову. Художник-граффитист бродит по городу в поисках музы. Его разнообразные «Галатеи» возрождаются на стенах столицы. А Рената Литвинова читает во дворе «Стрелки» лекцию о любви как о сложном заболевании и великой тайне. И с помощью рискованных свиданий пытается поймать за хвост недостижимое чувство. Удача фильма в точно найденном балансе между масочным обрядом и реальностью, сарказмом и серьезностью, прозой и поэзией.
У кино Анны Меликян особая оптика — поэтический, аллегорический взгляд на обыденность. Словно она рассматривает ее через трубу детского калейдоскопа.
Анна Меликян: Фильм вырос из моих короткометражек, которые стали очень популярны в Сети. Я обратила внимание, что ни один мой полнометражный фильм не был так популярен, как эти откровенные картины про любовь. У меня родилась идея сделать альманах, подсняв еще пару короткометражек, — честно говоря, «подхалтурить». Но, когда начала писать сценарий, поняла, что «подхалтурить» — не мой путь. Тогда появился отдельный, самостоятельный сценарий, в который эти отснятые короткие истории уже не входили. Получается, они меня просто вдохновили, но кино родилось совершенно самостоятельное, полноценное.
Когда: 2 октября (с 22:00 1 октября — 23:59 2 октября)
Где: с главной страницы сайта «Новой газеты»
Реакция критиков
Владимир Лященко,
«Искусство кино»
«Оптика Меликян — оптика гуманистической, аллегорической сказки. Это касается и «Русалки», и «Звезды», и нового фильма «Про любовь». Создаваемая Меликян Москва не идеальный город, но несколько потусторонний. Ведь и в своей лекции про любовь героиня Литвиновой сообщает, что одним из маркеров этого явления, трудно уловимого для определений и понятийной работы, является то, что влюбленный субъект теряет адекватность восприятия окружающей реальности».
Антон Долин,
«Афиша»
«А ведь дана задача не из легких: влюбить публику в Москву. Меж тем вы сами знаете, как столицу нашей родины ненавидят жители остальных регионов и как — сами ее обитатели. Кем же надо быть, чтобы проникнуться нежными чувствами к подавляющему, эклектичному, беспощадному и безвкусному мегаполису? Очевидно, если не японцем, то Анной Меликян, чьи романтические городские легенды складываются в гармоничный триптих. Ее взгляд дрейфует от перманентного удивления инопланетянина к уютной встроенности инсайдера. Спальный район или Красная площадь, модная «Стрелка» или полицейский участок, неуютный офис или спрятанный лофт олигарха — все они и превращают на наших глазах Москву в пугающую, шокирующую, возбуждающую Страну чудес, наше диковатое Зазеркалье».
Автор
Лариса Малюкова
обозреватель «Новой»
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