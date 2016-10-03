Культура / Выпуск № 110 от 3 октября 2016
20 За тигром входит век-волкодав
Олег Табаков вновь поставил «Матросскую Тишину»
Павел Табаков и Федор Лавров. Сцена из спектакля
Фото: Михаил Гутерман
15 сентября на Сухаревской, после 20 лет строительства, открылось новое здание «Табакерки». На сцену театра — вместо кошки на счастье — ввели циркового тигра.
Две недели спустя прошла первая премьера на этой сцене — новая версия «Матросской Тишины» Александра Галича, легендарного спектакля «подвальной» «Табакерки»-1990.
Пьеса 1958 года могла открыть театр «Современник» — но была запрещена на премьере. Впервые ее поставил Олег Табаков со своими студийцами в «подвале» на Чаплыгина в 1990 году. Роль Абрама Шварца — невротика, гешефтмахера, героя, великого отца — стала дебютной для Владимира Машкова и мгновенно составила актеру имя (в 2004-м Машков поставит по «Матросской Тишине» фильм «Папа»). Давида, сына Абрама, играл юный Евгений Миронов. Меера Вольфа, единственного человека из местечка Тульчин, побывавшего в Иерусалиме, — сам Олег Табаков. Спектакль чрезвычайно точно попал в нервное сплетение перестроечной Москвы, потряс первых зрителей — и до 1999-го был одним из лучших в репертуаре «Табакерки».
В новой версии «Матросской Тишины» занято новое поколение актеров театра. Многие — недавние выпускники Театральной школы Олега Табакова, для которой педагоги отбирают талантливых подростков, разъезжая по всей РФ и забирая 15-летних студентов на четыре года в Москву, на полный казенный кошт. Табаков не раз называл школу лучшим делом своей жизни.
«Матросская Тишина» здесь — название улицы в Москве, а не СИЗО и психбольницы на ней. Но тени тюрьмы и скорбного дома висят над пьесой. Значат не менее, чем соседство Матросской Тишины со студенческим городком на Стромынке, местом надежд и взлета тысяч людей в 1930-х. Среди них и Давид Шварц, сын кладовщика Абрама из Тульчина, блестяще одаренный скрипач.
Впрочем: о чем три сцены — домик в Тульчине‑1929, общага на Стромынке‑1939, санпоезд‑1944? О бедной стране, где великой ценностью стали мыло, гвозди и старая открытка с Булонским лесом? О запаянной наглухо стране, где открытки с Марселем и Барселоной — доказательство их существования, а Меера Вольфа, возвращенца из Палестины домой, быстро возьмут на цугундер? О стране возможностей, где сын кладовщика станет в консерватории виртуозом, где тысячи девушек едут подымать Дальний Восток по призыву жены краскома Хетагурова? О великом плавильном котле народов (каковым СССР, несомненно, был)? О том, как в оккупированном Тульчине, перед расстрелом, кладовщик Шварц даст полицаю по морде детской скрипкой сына? Или — о попытках оттепельной и перестроечной России сложить все это, несовместимое, в единую мелодию времени и места, подсознательно внятную каждому уроженцу «одной шестой»?
Или, сквозь все это, о великой отцовской любви Абрама — деспотичного и издерганного, привыкшего юлить перед околоточным и секретарем парткома, провинциального до оторопи со своим кульком чернослива, способного взойти на библейскую высоту любви и прощения? Даже в главной сцене «Матросской Тишины», где Шварц понимает, что сын-студент стал стыдиться его…
В новой версии «Матросской Тишины» режиссура Табакова лаконична и строга. Сценография Александра Боровского — та же, что была в 1990-м, по аскетическим возможностям «подвала».
Абрама Шварца играет актер МХТ Федор Лавров (Обольянинов в «Зойкиной квартире» Серебренникова, Порфирий в «Преступлении и наказании» Льва Эренбурга). Давида играет Павел Табаков. Оба точны и лиричны. Павел к тому же красив, по-балетному легок на сцене. И чувства двадцатилетнего скрипача Давида — пылкую любовь к белокурой Тане, скорбь по поводу сдачи Мадрида франкистам, юношески жесткий отказ от городка Тульчина — играет очень органично.
В главной (на мой взгляд) и самой сложной сцене — приезд счастливого папы Абрама в Москву‑1939 и быстрое осознание того, что сын ему не рад, — обоим актерам, кажется, надо еще добрать, наиграть жесткой, гротескной и правдивой точности, скрытой боли двух характеров.
В «Матросской Тишине», трагедии 1930–1940-х, очень важен хор. Дыхание времени на сцену приносит Меер Вольф (Павел Ильин), бодрая пантомима студентов-физкультурников 1930-х, Павел Шевандо, выпускник Школы Табакова 2014 года, в маленькой роли консерваторского студента, у которого только что взяли отца. И — в особенности — Юлиана Гребе (выпускница Школы Табакова 2014 года, уже отмеченная публикой в роли Веры в «Мадонне с цветком» «Табакерки»).
Гребе играет студентку Литинститута Людмилу. Сперва — размашистую, угловато-тяжелую, как ожившая гипсовая пионерка. Влюбленная в Давида, она то вламывается в общагу консерватории с воплем «Шварц! Где проходил Второй съезд РСДРП?», то, отмахивая такт рукой, читает общаге свои стихи. И безбожно подражает в них Борису Корнилову и полковому барабану зараз.
В финале «Матросской Тишины» Людмила оказывается сестрой санпоезда‑1944, где везут умирающего Давида, старшего лейтенанта Шварца. Ее спокойная, милосердная, огнем и кровью проверенная сила не одолела фанатизм 1930-х, а отчасти явно родилась из него. Но и из куда более глубоких пластов общей памяти, которые в советских людях отворила Отечественная.
Сыгран этот переход двадцатилетней актрисой в маленькой роли замечательно.
И общую задачу — отворять пласты общей памяти, семейной и народной памяти, пласты, в которые ушли 1930-е и 1940-е в их ужасе, в их надеждах, в их музыкальной пронзительности, внятной каждому, кому напомнят мелодию, — эту задачу новая «Матросская Тишина» выполняет.
Автор
Елена Дьякова
обозреватель
Другие материалы
Этот материал вышел в номере
Фото дня
Блог редакции
Раненые ландшафты
Прокурор Чечни назвал слова Кадырова о расстреле наркозависимых вырванными из контекста
Острова преткновения
Париж рисует красную черту
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе23478
-
30 тысяч марафонцев в Москве2768
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+47089
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2796
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге960
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6669
Самое обсуждаемое
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»
вот публикация версии от российского военого историка потверждающего...
Космическое измерение трагедии
не , я ошибся! уличённым новый айфон подарят! так лучше?
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Завидую москвичам. питербуржцам.Музей театры выставки мирового...
Самое читаемое
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»215788
Почему китайцы называют Россию «медленно тонущий корабль»186126
«Расстрелять! Поняли? Ассаламу алейкум и проблем нет!» Кадыров предложил силовикам убивать наркоманов в Чечне без суда. Аудио183819
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев