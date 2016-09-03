Дети
25 Последний рывок
103 000 рублей на противоопухолевое лекарство
Пятилетняя Таисия любит дружить с ребятами, которые значительно старше ее. Самый верный ее товарищ – 23-летний брат Женя. Он всегда находил время для сестренки, а с тех пор, как Таисия заболела, стал помогать маме за ней ухаживать. В 2014 году у девочки появились слабость, сонливость. Мама отвела дочку к врачу с уверенностью, что страшного ничего не случилось, но анализ крови показал обратное – у Таисии острый лейкоз. Сразу же девочка «переехала» в больницу родного Новосибирска, в стерильный бокс, где ее ждала химиотерапия, лекарства и неприятные процедуры. Когда все курсы лечения были пройдены, Таисия в ремиссии выписалась домой. Но, к сожалению, в этом году на одной из проверок врачи обнаружили, что болезнь вернулась, и вот Таисия снова в больнице и вновь все лечение по кругу: «химия», таблетки, осмотры...
На этот раз помочь девочке может только трансплантация костного мозга. Никто из родственников в качестве донора Таисии не подошел, поэтому донора пришлось искать в международном регистре. Пересадку девочке проведут в Екатеринбурге, но перед ней Таисии необходим последний рывок — подготовительная процедура кондиционирования, которая поможет «подавить» ее собственный иммунитет, чтобы впоследствии предотвратить отторжение донорских клеток. Для этого Таисии необходим противоопухолевый препарат «Тепадина». У родителей средств на дорогое лекарство нет, поэтому с покупкой препарата им помогает фонд «Подари жизнь». Помогите, пожалуйста!
Как помочь:
Чтобы помочь Таисии,
Отправьте любую сумму (от 10 рублей до 15000 рублей) и слово «Таисия»
В SMS на короткий номер 6162
Например, «500 Таисия»
Доступно для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и ТЕЛЕ2
Вы также можете связаться с фондом по телефону 8-800-250-5222 (звонок из регионов бесплатный) или узнать о других способах помочь на сайте www.podari-zhizn.ru
Всего нужно собрать 103 000 рублей
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