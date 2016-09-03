Дети
30 Вова будет помогать людям
180 000 рублей на иммуноглобулин
Десятилетний Вова живет обычной жизнью. И мало кто из незнакомых людей мог бы заметить, что у него что-то не так. Ведь мальчик, как и все, играет в волейбол, баскетбол и волейбол, ходит с папой на рыбалку, учится в школе, любит математику, рисует. Но с самого рождения Вова болеет, и ему нельзя физически переутомляться, нельзя много бегать и получать травмы, зато нужно постоянно следить за своим здоровьем. У Вовы болезнь с очень длинным и сложным названием – «первичный иммунодефицит, Х-сцепленная агаммаглобулинемия с дефицитом В клеток». Это значит, что организм Вовы плохо производит собственные антитела, которые должны защищать его от инфекций, и мальчик все время рискует опасно заболеть.
Вова уже много лет регулярно получает лекарственную терапию в Екатеринбурге, врачи тщательно следят за его самочувствием. Каждый месяц на пару дней Вова ложится в больницу, раз в полгода проходит большие обследования. В остальное же время он обычный парень, в меру спортивный и, главное, очень смелый. Вова хочет стать пожарным или полицейским – пока не решил. Но точно знает, что на своей будущей работе он будет помогать людям. Нам только осталось помочь ему. Сейчас, в самом начале нового учебного года, чтобы ходить на занятия, Вове необходимы новые силы. Для этого нужно «прокапаться» иммуноглобулином «Привиджен», который поможет мальчику восполнить дефицит антител и укрепить иммунитет. Но лекарство стоит дорого, и родители оплатить его сами не могут. Поэтому деньги на лечение собирает фонд «Подари жизнь». Поддержите, пожалуйста!
Как помочь:
Чтобы помочь Вове,
Отправьте любую сумму (от 10 рублей до 15000 рублей) и слово «Вова»
В SMS на короткий номер 6162
Например, «500 Вова»
Доступно для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и ТЕЛЕ2
Вы также можете связаться с фондом «Подари жизнь» по телефону 8-800-250-5222 (звонок из регионов бесплатный) или узнать о других способах помочь на сайте www.podari-zhizn.ru
Всего нужно собрать 180 000 рублей
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