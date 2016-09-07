Дети
13 Детство в подарок
2 944 275 рублей - на спасение
Варе Тирских всего три года, но её жизнь трудно назвать беззаботной. Девочка родилась на 26-й неделе с весом всего 630 граммов и с неспособностью самостоятельно дышать. Врачи поставили диагноз: бронхолегочная дисплазия, врожденная пневмония. Первые восемь месяцев Варя прожила в реанимациях иркутских и ангарских больниц на аппаратах ИВЛ. Выписалась домой с трахеостомой – установленной в горло трубкой, позволяющей, пусть и с болями, дышать самой.
В июне 2015 года Варя с мамой побывали в Израиле, где известный отоларинголог Ари Диро назначил девочке операцию: пластику гортани. Ее стоимость – 5 455 858,20 рублей. Варе и маме осталось собрать 2 944 275,88 рублей. Девочку ждут в израильской клинике в конце сентября. Если деньги не получится собрать вовремя, операцию придётся переносить, а Варя – продолжит мучиться с трахеостомой.
Дать Варечке возможность дышать свободно и без болей, и главное — подарить ей счастливое детство можно, перечислив любую сумму по указанным реквизитам:
Карта Сбербанка 6762 8018 9003 549 796 Получатель Тирских Ирина Валериевна;
БИЛАЙН (номер для пополнения)
8 964 112 13 64
МТС (номер для пополнения)
8 983 249 32 02
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