Варе Тирских всего три года, но её жизнь трудно назвать беззаботной. Девочка родилась на 26-й неделе с весом всего 630 граммов и с неспособностью самостоятельно дышать. Врачи поставили диагноз: бронхолегочная дисплазия, врожденная пневмония. Первые восемь месяцев Варя прожила в реанимациях иркутских и ангарских больниц на аппаратах ИВЛ. Выписалась домой с трахеостомой – установленной в горло трубкой, позволяющей, пусть и с болями, дышать самой.

В июне 2015 года Варя с мамой побывали в Израиле, где известный отоларинголог Ари Диро назначил девочке операцию: пластику гортани. Ее стоимость – 5 455 858,20 рублей. Варе и маме осталось собрать 2 944 275,88 рублей. Девочку ждут в израильской клинике в конце сентября. Если деньги не получится собрать вовремя, операцию придётся переносить, а Варя – продолжит мучиться с трахеостомой.

Дать Варечке возможность дышать свободно и без болей, и главное — подарить ей счастливое детство можно, перечислив любую сумму по указанным реквизитам:

Карта Сбербанка 6762 8018 9003 549 796 Получатель Тирских Ирина Валериевна;

БИЛАЙН (номер для пополнения)

8 964 112 13 64

МТС (номер для пополнения)

8 983 249 32 02