Дети
13 Жизненно необходимо выздороветь
74 000 рублей на "Рапамун"
Максим заболел, когда ему было всего пять месяцев. Сначала у мальчика была обычная простуда, но она никак не проходила, да и показатели крови оставались пониженными. Максим периодически лежал в самарских больницах, но терапия давала лишь непродолжительный эффект. В 2014 году родители привезли сына в Москву, в Центр детской гематологии имени Димы Рогачева, где на обследовании Максиму поставили точный диагноз – первичный иммунодефицит, аутоиммунный лимфопролиферативный синдром, в ходе которого теряется контроль над делением лимфоцитов, а иммунная система начинает атаковать собственные же клетки и ткани.
В Центре врачам удалось подобрать необходимую терапию — иммуносупрессивным лекарством «Рапамун». Это позволило мальчику вернуться домой к максимально нормальной жизни. В августе Максиму исполнилось четыре года, его день рождения отметили, как положено, с подарками и друзьями. А в сентябре Максим пошел в детский сад, правда, пока на неполный день. Родители Максима, конечно, взволнованы, но сам мальчик очень рад, ведь в саду так много общения и интересных занятий. Такая «обычная жизнь» – с хорошим самочувствием и нормальными анализами – возможна именно благодаря «Рапамуну», и пока Максим должен принимать его регулярно. Сейчас мальчику необходим очередной курс препарата, но родители оплатить дорогое лекарство самостоятельно не могут. Поэтому деньги на лечение собирает фонд «Подари жизнь». Помогите, пожалуйста, Максиму!
Как помочь:
Чтобы помочь Максиму,
Отправьте любую сумму (от 10 рублей до 15000 рублей) и слово «Максим»
В SMS на короткий номер 6162
Например, «500 Максим»
Доступно для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и ТЕЛЕ2
Вы также можете связаться с фондом «Подари жизнь» по телефону 8-800-250-5222 (звонок из регионов бесплатный) или узнать о других способах помочь на сайте www.podari-zhizn.ru
Всего нужно собрать 74 000 рублей
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