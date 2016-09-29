Дети
13 Добиться ремиссии
85 000 рублей на лекарство
Веронике в каком-то смысле повезло. Как только родителям стало понятно, что с дочерью что-то не так (на теле вдруг стали без причины появляться синяки), они сразу же обратились к врачам, и уже через две недели девочке поставили диагноз. Конечно, диагноз не самый простой и совершенно неожиданный – острый лимфобластный лейкоз. И все-таки это большая удача, что причина недомогания была найдена так быстро: симптомы лейкоза бывают разными, зачастую врачи долго не могут понять, что происходит с ребенком, и лечат его от сопутствующих напастей, теряя драгоценное время.
Острый лимфобластный лейкоз – самое распространенное онкологическое заболевание у детей. И, к счастью, одно из самых излечимых. Вот только лечение необходимо начать как можно скорее. Сейчас девочка находится в больнице в своем родном городе Вологде. Для проведения химиотерапии ей необходим препарат «Онкаспар». Терапией с использованием этого лекарства врачи рассчитывают добиться ремиссии (то есть исчезновения признаков болезни), затем в течение нескольких месяцев закрепить достигнутый эффект и перевести Веронику на поддерживающее лечение. Однако говорить об этом еще рано: девочке необходимо как можно раньше и как можно удачнее стартовать, но в больнице нет необходимого препарата. Это значит, что родители должны купить его самостоятельно, – при том, что сумма покупки превышает все мыслимые пределы, а взять эти средства семье просто неоткуда. Чтобы Вероника не осталась без лечения, очень нужна ваша помощь.
Как помочь:
Отправьте любую сумму (от 10 до 15 000 рублей) и слово «Вероника» в SMS на короткий номер 6162.
Например, «500 Вероника».
Доступно для абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон» и ТЕЛЕ2.
Вы также можете связаться с сотрудниками фонда «Подари жизнь» по телефону 8-800-250-52-22 или узнать о других способах помощи на сайте www.podari-zhizn.ru.
Всего нужно собрать 85 000 рублей.
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