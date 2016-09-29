Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Дети

13 Добиться ремиссии

85 000 рублей на лекарство

29.09.2016

Веронике в каком-то смысле повезло. Как только родителям стало понятно, что с дочерью что-то не так (на теле вдруг стали без причины появляться синяки), они сразу же обратились к врачам, и уже через две недели девочке поставили диагноз. Конечно, диагноз не самый простой и совершенно неожиданный – острый лимфобластный лейкоз. И все-таки это большая удача, что причина недомогания была найдена так быстро: симптомы лейкоза бывают разными, зачастую врачи долго не могут понять, что происходит с ребенком, и лечат его от сопутствующих напастей, теряя драгоценное время.

Острый лимфобластный лейкоз – самое распространенное онкологическое заболевание у детей. И, к счастью, одно из самых излечимых. Вот только лечение необходимо начать как можно скорее. Сейчас девочка находится в больнице в своем родном городе Вологде. Для проведения химиотерапии ей необходим препарат «Онкаспар». Терапией с использованием этого лекарства врачи рассчитывают добиться ремиссии (то есть исчезновения признаков болезни), затем в течение нескольких месяцев закрепить достигнутый эффект и перевести Веронику на поддерживающее лечение. Однако говорить об этом еще рано: девочке необходимо как можно раньше и как можно удачнее стартовать, но в больнице нет необходимого препарата. Это значит, что родители должны купить его самостоятельно, – при том, что сумма покупки превышает все мыслимые пределы, а взять эти средства семье просто неоткуда. Чтобы Вероника не осталась без лечения, очень нужна ваша помощь.

Как помочь:

Отправьте любую сумму (от 10 до 15 000 рублей) и слово «Вероника» в SMS на короткий номер 6162.

Например, «500 Вероника».

Доступно для абонентов МТС, «Билайн», «Мегафон» и ТЕЛЕ2.

Вы также можете связаться с сотрудниками фонда «Подари жизнь» по телефону 8-800-250-52-22 или узнать о других способах помощи на сайте www.podari-zhizn.ru.

 

Всего нужно собрать 85 000 рублей.


0 комментариев


Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Видео

Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»
Лекция А.Б. Зубова — «О военных поселениях Александра I»

Фото дня

Фото: РИА Новости
30 тысяч марафонцев в Москве

Партнеры

Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой
Второе изнасилование. Как российское государство обращается с жертвами сексуальных преступлений. Репортаж Катерины Гордеевой

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

29 сентября

Картина дня

Книга Евгения Бунимовича «Выбор»

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама