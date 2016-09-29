Арина играет в доктора со своей старшей сестрой Дашей. Мастерски делает уколы, перевязки... В этих играх она всегда за старшую, хотя ей всего 2 года и 8 месяцев, а сестра ходит в школу, во второй класс. Ответ на вопрос, почему Арина так хорошо разбирается во врачебных манипуляциях, прост: она попала в больницу в середине лета и, похоже, останется там еще надолго. Летом Арина с сестрой и мамой жила в деревне, однажды у девочки поднялась высокая температура и ее забрали в больницу с подозрением на острый пиелонефрит. Но когда врачи сделали УЗИ, то обнаружили образование на левой почке, и посоветовали маме проконсультироваться с онкологом.

Через пару недель Арина прошла дополнительные обследования в Морозовской детской больнице и ей поставили диагноз – нефробластома, злокачественная опухоль, образующаяся на тканях почек. Причем образование нашли не только на левой, но и на правой почке. Операция – удаление опухоли – у девочки впереди, и делать ее можно будет только тогда, когда остановится рост клеток, а для этого Арине необходимо пройти несколько блоков химиотерапии. Чтобы лечение было максимально эффективным, девочке рекомендован противоопухолевый препарат «Космеген», которого сейчас нет в больнице. Его стоимость высока – 93 000 рублей, и чтобы помочь семье, фонд «Подари жизнь» собирает средства на покупку лекарства. Будем благодарны вам за любую помощь, спасибо!

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Всего нужно собрать 93 000 рублей