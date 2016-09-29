Дети
7 Подготовиться к операции
93 000 рублей на лекарство
Арина играет в доктора со своей старшей сестрой Дашей. Мастерски делает уколы, перевязки... В этих играх она всегда за старшую, хотя ей всего 2 года и 8 месяцев, а сестра ходит в школу, во второй класс. Ответ на вопрос, почему Арина так хорошо разбирается во врачебных манипуляциях, прост: она попала в больницу в середине лета и, похоже, останется там еще надолго. Летом Арина с сестрой и мамой жила в деревне, однажды у девочки поднялась высокая температура и ее забрали в больницу с подозрением на острый пиелонефрит. Но когда врачи сделали УЗИ, то обнаружили образование на левой почке, и посоветовали маме проконсультироваться с онкологом.
Через пару недель Арина прошла дополнительные обследования в Морозовской детской больнице и ей поставили диагноз – нефробластома, злокачественная опухоль, образующаяся на тканях почек. Причем образование нашли не только на левой, но и на правой почке. Операция – удаление опухоли – у девочки впереди, и делать ее можно будет только тогда, когда остановится рост клеток, а для этого Арине необходимо пройти несколько блоков химиотерапии. Чтобы лечение было максимально эффективным, девочке рекомендован противоопухолевый препарат «Космеген», которого сейчас нет в больнице. Его стоимость высока – 93 000 рублей, и чтобы помочь семье, фонд «Подари жизнь» собирает средства на покупку лекарства. Будем благодарны вам за любую помощь, спасибо!
Как помочь:
Чтобы помочь Арине,
Отправьте любую сумму (от 10 рублей до 15000 рублей) и слово «Арина»
В SMS на короткий номер 6162
Например, «500 Арина»
Доступно для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и ТЕЛЕ2
Вы также можете связаться с сотрудником фонда «Подари жизнь» Ольгой Матюниной по телефону 8-926-432-86-44 или узнать о других способах помочь на сайте www.podari-zhizn.ru
Всего нужно собрать 93 000 рублей
Фото дня
Блог редакции
Власти Москвы анонсировали расширение зоны платной парковки
Казаки устроили акцию у Сахаровского центра в Москве
СК рассказал о тысяче погибших из-за ошибок врачей за последние два года
По холсту, как по маслу
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
АРТЕК 1945г. Воспоминания участника второго заезда, происходившего во время Войны
Аркадий Гелиг
Тройка для второклассника или да здравствует ЕГЭ
Александр Гурин
Чиновники не хотят ремонтировать наш исторический дом даже по решению суда
Жители дома № 13 по улице Героев Стратосферы, Воронеж
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
26 сентября 2016 года, Москва, Георгиевский переулок. Дмитрий Гудков забирает вещи из своего кабинета в Государственной думе22999
-
30 тысяч марафонцев в Москве1288
-
Нападение на выставку Джока Стерджеса «Без смущения». Фоторепортаж. 18+44932
-
Фестиваль «Круг света» в Москве. Большой театр2438
-
Первый в России музыкальный фестиваль для детей с нарушениями слуха прошел в Петербурге646
-
Восемь сотрудников МЧС погибли при тушении пожара на складе в Москве6215
Самое обсуждаемое
«Черт возьми, да ведь должно быть просто стыдно!»
Евгений Иночкин , 29 сентября 2016 в 16:17: у модерации здесь...
Попить чайку с украинцами
Ваша и таких как вы, проблема одна - упрощение! Нельзя упрощать мир...
Действия «Офицеров России» это даже не «самоуправство», а государственный суд Линча
Завидую москвичам. питербуржцам.Музей театры выставки мирового...
Самое читаемое
Полковнику никто не спишет239383
«Он был тенью»155077
Знакомьтесь: Дюмин и Володин. Начало долгого кастинга преемника104134
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
0 комментариев