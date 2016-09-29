Дети
6 Помочь Максиму выздороветь
93 000 рублей на лекарство
Максиму шесть лет. Красивый мальчик с очень открытой улыбкой ходит в детский сад при школе, куда готовится поступать в первый класс. Старшая сестра Настя учится там уже давно (она старше брата на 10 лет) и рассказывает много интересного о том, что происходит в школе, поэтому Максиму не терпится приступить к учебе. Все шло по плану до весны прошлого года: в апреле мама заметила, что сын стал плохо себя чувствовать и решила обратиться к врачу. И очень вовремя! Сначала врачи не нашли ничего особенного и назначили лечение, которое дало небольшой результат. Вместе с тем мальчика отправили на УЗИ, которое показало гигантскую опухоль забрюшинного пространства.
Максима забрали в больницу, назначили дополнительные обследования и в конце концов поставили диагноз – нефробластома, злокачественная опухоль почки. Мальчику сразу же назначили химиотерапию, которая дала неплохой результат: образование уменьшилось. А это очень важно, учитывая, что впереди у ребенка серьезная операция – удаление опухоли. Пока химиотерапию, в том числе противоопухолевым препаратом «Космеген», необходимо продолжать, но главная проблема в том, что лекарства нет в больнице, а купить его за свой счет родителям не под силу. Препарат стоит 93 000 рублей. Чтобы помочь семье, фонд «Подари жизнь» объявил сбор средств на покупку лекарства. Пожалуйста, помогите Максиму!
Как помочь:
Чтобы помочь Максиму,
Отправьте любую сумму (от 10 рублей до 15000 рублей) и слово «Максим»
В SMS на короткий номер 6162
Например, «500 Максим»
Доступно для абонентов МТС, Билайн, Мегафон и ТЕЛЕ2
Вы также можете связаться с сотрудником фонда «Подари жизнь» Ольгой Матюниной по телефону 8-926-432-86-44 или узнать о других способах помочь на сайте www.podari-zhizn.ru
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