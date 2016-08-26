

Инвестконтракт по гостинице «Украина» был заключен при Кучме, «отжимать» объект стали «оранжевые», а произошла экспроприация при Януковиче

Фото: РИА Новости

В конце прошлой недели в США разразился громкий политический скандал. Средства массовой информации опубликовали сведения, согласно которым Пол Манафорт, руководитель избирательного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа, когда-то получал деньги от бывшего президента Украины Виктора Януковича. Источником компромата стала так называемая «амбарная книга» правившей при Януковиче Партии регионов, куда под роспись заносились платежи различным работавшим на правящий режим политикам. Эту «бухгалтерию» якобы обнаружили бывший экс-заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак и недавно созданное Национальное антикоррупционное бюро Незалежной.

Манафорт — известнейший американский политтехнолог, работавший еще с Рональдом Рейганом. В том, что именно он был нанят близкими к Януковичу украинскими олигархами во время кампании по выборам президента Украины в 2010 году, нет никакого секрета. В случае с Манафортом тот гешефт, о котором идет речь в «амбарной книге», не был, как это положено по американским законам, официально оформлен и задекларирован для налогового ведомства, а выплачен черным налом. Все это, опять же, «якобы», ведь оригинала пресловутой книги не существует, а в деле фигурирует лишь ксерокопия. Да и подписей самого Манафорта там нет — только факсимиле неких украинских партийных функционеров, которые якобы получали для него миллионы долларов. Этого массива пока непроверенной информации хватило для того, чтобы Манафорт подал в отставку, а ФБР и Минюст США начали расследование возможных связей американских фирм с предполагаемыми коррупционными схемами Януковича.

Казалось бы, демократы могли праздновать маленькую победу: окружение главного соперника их кандидата Хиллари Клинтон изобличено в коррупционных связях. Однако тут начали вплывать новые, весьма пикантные подробности. Дело в том, что семейная фирма руководителя ее избирательного штаба и серого кардинала Демократической партии Джона Подеста тоже получала от того же Януковича весьма внушительные суммы за лоббирование интересов бывшего президента Украины в США!

Складывается довольно любопытная картина. По доминирующей в Америке версии, в 2013 году народ Украины вышел на Майдан и восстал против коррумпированного режима Януковича, который не хотел интеграции своей страны с США и Европой, а был «агентом Кремля». Теперь выясняется, что виднейшие представители американского политического истеблишмента были на содержании у этого «агента» и получали от него грязные деньги, украденные у восставшего (по официальной версии) на Евромайдане украинского народа. Нехорошо получается, особенно если учесть, что в Америке много настоящих пуритан и существует специальный закон о борьбе с коррупцией за рубежом — Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), по которому можно надолго сесть за решетку.

Здесь самое время обратиться к сюжету, о котором я рассказывал еще в прошлом году. Из $18 млрд (по номиналу) суверенного долга Украины, который был реструктуризирован Киевом, $7,6 млрд принадлежит крупнейшей американской группе инвестиционных фондов Franklin Templeton Investments. В январе 2013 года штаб-квартиру этого фонда в калифорнийском Сан-Матео с «неофициальным визитом», то есть без приглашения от правительства, посетили тогдашний первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов и министр финансов Юрий Колобов. Что они там обсуждали? Часом, не размещение денег, похищенных семьей Януковича на Украине и отмытых в ОАЭ, Гонконге, Уругвае, на Кипре и так далее, для покупки евробондов Украины через «низовые» 200 фондов со скидкой 50%? Янукович в тот момент даже в страшном сне представить не мог, что случится через год. Он был уверен, что вскоре выкупит их по номиналу, но уже за деньги налогоплательщиков.

Самый крупный пакет в $5 млрд Franklin Templeton купил в начале ноября 2013 года, как раз накануне Майдана. Янукович тогда рассчитывал, что его правительство получит от России обещанные $16 млрд и расплатится по номиналу за бонды, находящиеся в распоряжении Templeton. То есть его «семья» на нескольких миллиардах уже «отмытых» (как им кажется) долларов «заработала» бы еще несколько миллиардов совершенно легально.

Если догадка верна, то получается, что Украина сегодня должна скрывающемуся на территории России Януковичу и его «familia» более $7 млрд. Наталья Яресько — и гражданка США и министр финансов Украины, занимавшаяся в прошлом году реструктуризацией украинского долга, — фактически признала, что так оно и есть. «Все это возможно, потому что эти облигации можно покупать-продавать, — заявила Яресько в ответ на вопрос телеканала ТСН в связи с моими публикациями. — Они на Ирландской бирже продаются. Я не могу знать, кто является бенефициарным собственником». То есть инициировать расследование ФБР по поводу выплат миллионов долларов американским политтехнологам — можно, а выяснить, откуда у американских инвестфондов украинский долг на миллиарды, — никак?

При этом «реструктуризация», которую пролоббировала креативная миссис Яресько, оказалась выгодна лишь одной стороне переговоров — Franklin Templeton. Ведь несмотря на перенос погашения «тела» долга на 2019 год, под эту реструктуризацию были выпущены государственные деривативы, привязывающие объем выплат кредитору к процентам роста ВВП. То есть чем больше заработает экономика Украины, тем больше придется платить. С учетом катастрофического падения ВВП Украины за последние два года, эта «перемога», за которую Яресько на заседании правительства получила из рук министра внутренних дел Украины Арсена Авакова ценный подарок — расписную гильзу от снаряда, — может обернуться для украинского народа вечной кабалой.

Одновременно Украина должна российскому государству, госбанкам и корпорациям не менее 15 млрд долларов. $3 млрд, которые были выделены в конце 2013 года из российского Фонда национального благосостояния, Киев вообще отказывается возвращать, ссылаясь на то, что это якобы была «взятка Януковичу», — несмотря на то, что МВФ признал эти деньги суверенным долгом, подлежащим безусловному погашению. Так как еврооблигации Украины были выпущены по английскому праву, российское правительство подало иск в Высокий суд Лондона, пытаясь взыскать деньги. Разбирательство в британском суде — дело долгое, хлопотное и дорогое. Может, российским правоохранительным органам имеет смысл расследовать коррупционную историю «семьи» Януковича и ее взаимоотношения с иностранными инвестфондами? Ведь это более быстрый и действенный способ вернуть активы.

К слову, у меня есть личный опыт взаимоотношений с американскими лоббистами. В 2004 году администрация тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы предложила нам инвестировать в реконструкцию знаменитой гостиницы «Украина» на Майдане Незалежности в Киеве. Наша дочерняя компания внесла в совместное предприятие деньги, власти Украины — имущественный комплекс. Однако затем случилась «оранжевая революция», и вместо реконструкции новые власти начали эту гостиницу у инвестора отбирать. Тяжбы продолжались много лет, и, несмотря на решение Верховного суда Украины в нашу пользу, при Януковиче отель был экспроприирован.

Тогда меня убедили, что единственный способ повлиять на украинских чиновников — это «вашингтонский обком». Для «решения вопросов» в обкоме была нанята известная юридическая фирма Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Работа фирмы сводилась к тому, что они постоянно слали пухлые отчеты ни о чем. Смета расходов зашкалила за несколько миллионов долларов. Это продолжалось до тех пор, пока в один прекрасный момент я не узнал, что у той же Akin Gump есть контракт с… Сергеем Лёвочкиным — начальником канцелярии Януковича, который, собственно, и отбирал у меня гостиницу «Украина». Just business, nothing personal.

Как сказал президент Рузвельт о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомоса, «он, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын». Янукович, конечно, мечтал быть для американцев именно таким парнем, поэтому экономические связи его «семьи», в которую входит и Сергей Лёвочкин, могут оказаться куда более крепкими, чем это представляется в России. Тем более что они основаны на прочном экономическом базисе. Однако всем им не стоит забывать о судьбе панамского диктатора Мануэля Норьеги, который тоже сначала был в доску «своим», а потом по решению федерального суда Майами получил 40 лет тюрьмы.