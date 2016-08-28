За серой на первый взгляд предвыборной кампанией обнаруживаются почти сенсационные стратегические изменения российской повестки. Впервые за все время существования нынешнего политического режима власти, по сути, нечего предложить своим избирателям. Традиционные подачки, которые раздаются гражданам накануне выборов в виде льгот, специальных социальных указов, различных видов целевой помощи, в этот раз отсутствуют как класс. Неформальный общественный договор в этот раз, похоже, состоит в том, что за начальство нужно проголосовать, просто чтобы не вышло чего похуже. Во имя ностальгии по нашей общей стабильности.

Конечно, отчасти это свидетельствует о желании экономить силы накануне «Проблемы-2018», которая грозит стать гораздо более масштабной, чем это представлялось еще год назад. Действительно — как спокойно переизбрать президента, когда страна в кольце врагов, денег нет, а все большее число граждан осознает, что свет в конце туннеля отключили? Здесь нужен рациональный расчет и концентрация всех имеющихся ресурсов. Раздача бонусов населению зарезервирована для президента, депутаты перебьются и так.

Но даже этим соображением, пожалуй, нельзя объяснить откровенность, с которой власти сейчас советуют гражданам жить, ни на что особенно не рассчитывая, а в идеале вовсе перейти на подножный корм. Для наших широт подобная политическая практика новинкой не является, но ее прежде старались не сочетать с предвыборным периодом. Теперь сочетают спокойно — и в этом новелла.

Фермерам и шахтерам, протестующим в Ростове, вместо ожидаемой подачки выдали силовую зачистку. Наши политические партии при этом как-то сами поняли, что ввязываться в эту историю и пытаться использовать ее в ходе агитации не стоит (об этом я писал в предыдущей колонке). Прямо во время выборов правительство не находит средств для того, чтобы проиндексировать пенсии и лишь анонсирует разовую выплату пенсионерам — 5000 рублей и только в январе 2017 года. В предвыборный год идут небывалые прямые и косвенные поборы с населения с целью спасения государства, его армии и чиновников.

Отдельно нужно упомянуть политику московского правительства по городскому благоустройству. У Москвы в этом смысле особые проблемы: налогов в городе платится много, деньги есть, вопрос в том, как именно они расходуются. Мэрия сделала акцент на благоустройство, которое вызывает много вопросов у горожан (к слову, социологических опросов, которые давали бы динамику отношения к работе мэрии в ходе нынешней весны и лета, судя по всему, не существует) — и все это прямо накануне выборов. Допустим, улицы отремонтируют к 10 сентября — Дню города. Но что будет, к примеру, с отменой в столице маршруток? Предполагается, что все избиратели должны это решение одобрить и проголосовать за партию, лишившую их привычного транспорта. Методы и значение благоустройства — отдельная большая тема, но здесь та же тенденция: у нас теперь принято делать то, что власти считают нужным, не обращая внимания на выборы и вроде бы связанные с ними риски.

Самая впечатляющая деталь этой истории состоит, впрочем, в другом. Власти не только ничего не дают избирателям в ходе кампании. Они им больше даже ничего не обещают. «Единая Россия» вышла на выборы с успокаивающими цитатами президента — но и только. В отличие от всех прочих думских кампаний на листовках от партии власти нет никакого «роста экономики к 2030 году», никаких «лидирующих позиций страны в мире» и «бесплатной медицины для всех». Мол, и так перебьетесь. Прагматику тут можно искать разве что в том, что никто в любом случае не поверит.