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Колумнисты

3137 Большая советская википедия

Почему правительственный проект «отечественной Википедии» обречен на провал

30.08.2016 Теги: импортозамещение, медведев, треш


Фото: PhotoXPress

Дмитрий Медведев постановил создать отечественный аналог Википедии. Соответствующее распоряжение премьера опубликовано на сайте правительства. Премьер считает, что нужно создать специальную рабочую группу, которая займется разработкой «общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала» на базе Большой советской энциклопедии и других российских научных справочников.

Перед нами один из самых решительных и бессмысленных шагов на грабли импортозамещения с начала кампании за «отказ от всего зарубежного».

Сначала надо разобраться, зачем это делается. Тут логика прозрачная: это очередной шаг к созданию «суверенного интернета» и «суверенной системы образования». Википедия — некоммерческий проект, который делается по прозрачным правилам и предоставляет информацию, написанную самим глобальным сообществом пользователей энциклопедии, и к 2016 году такой сценарий совершенно не устраивает российские власти. Если в эпоху модернизации такие проекты по обмену информацией только приветствовались, то теперь они рассматриваются как диверсия против нашего суверенитета. Получается, что российские власти не контролируют основной источник информации для школьников. Что если школьники, которым сейчас начинают поставлять «единые учебники» с правильным взглядом на историю России, откажутся ими пользоваться и начнут сверяться с Википедией? А это случится непременно. На этот случай у Медведева теперь приготовлен «импортозамещающий» и асимметричный ответ: заявить, что Википедия чуждая нам ценность, и сделать все свое. Усиленная и полуконспирологическая версия того же тезиса о «цифровом суверенитете» могла бы звучать так: «российский аналог» готовится властями на случай блокировки Википедии на территории страны.

Как может выглядеть проект? Чиновники еще раз опубликуют устаревшие статьи Большой советской энциклопедии в интернете, а затем разработают правила, по которым пользователи смогут их редактировать. С виду это будет похоже на Википедию, но вместо принципа нейтральности и прозрачности будет внедрены идеологические ограничения. Российский аналог (с учетом основного источника для вдохновения, может быть, ее назовут Совкопедией?) будет работать в соответствии с цензурными ограничениями и, что хуже, запрещать «фальсификацию истории». Иными словами, в энциклопедию будут отбираться только «правильные темы», в рамках которых будет представлено «правильное понимание».

Это будет своего рода Википедия при руководящей роли партии. В частности, создателям проекта придется предусмотреть метод отсева «лишних пользователей»: править статьи смогут только благонадежные граждане, возможно, зарегистрированные по паспорту на портале госуслуг.

Больше всего пугает в этой картинке как раз процедурная сторона. Чиновники, как было сказано, для начала создадут рабочую группу. То есть бюджетные деньги и/или время (то есть снова деньги) государственных мужей будет потрачено на обсуждение того, как лучше всего починить то, что не было сломано, — как обойти Википедию при помощи «чего-то своего». Если Википедия делается энтузиастами в свободное время в ходе досуга, то у нас информация в интернете рождается в результате специальной бюрократической процедуры. Писать в проект, редактировать статьи в итоге, судя по всему, будут в основном «ольгинские тролли», потому что трудно представить себе людей, готовых испытывать бесплатный энтузиазм и творческие порывы в результате распоряжения правительства. Это обеспечит обеим сторонам концессии безбедное существование: участники рабочей группы отчитаются перед начальством об энтузиазме масс, а «тролли» обеспечат себя работой на годы вперед. Имитировать народную энциклопедию — дело непростое.

Почему все это не сработает? Во-первых, в правительстве, наверное, не знают, что кроме Википедии в мире существуют десятки тысяч более мелких проектов, построенных на тех же принципах — от народной энциклопедии по вселенной «Звездных войн» до энциклопедии консервативной мысли, где все вопросы обсуждаются с соответствующих идеологических позиций. У государственной Википедии просто нет специальной экологической ниши — проще было бы развивать один из уже существующих проектов или дать грант на создание нового негосударственного. Во-вторых, ни одна из существующих в мире энциклопедий не может сравняться с Википедией по степени влияния как раз из-за сочетания двух факторов, которые хотят устранить чиновники: гигантского и свободного сообщества, войти в которое можно за считаные минуты, и принципа нейтральности в подачи информации, когда любой общественно важный факт освещается с разных сторон, а не в интересах какой-то одной группы влияния или государства.

Чиновники рабочей группы, которая будет разрабатывать «отечественный аналог», сами будут нуждаться в объективной информации, и следовательно, все равно будут наводить справки в обычной Википедии. Всерьез рассматривать государственный аналог Википедии можно либо в том случае, если вы не понимаете, как это работает, либо по той причине, что такая работа кажется кому-то хорошим способом освоить бюджет.


34 комментария

2
Юрий (Минск) , 30 августа 2016 в 18:11
Очень даже логичный шаг.
В будущей сети госорганов Большая советская википедия будет нарасхват !
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5
Анатолий Прокопьев , 30 августа 2016 в 18:14
Логика развития тоталитарной системы всегда приводит к созданию чучхе, с разной степенью успеха и изоляции.. Но патч всегда один и тот же..
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1
Alex Koller , 30 августа 2016 в 19:06
главное идею по-тоталитарней предложить, чтобы вождю понравилась.
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0
Voland Xo , 30 августа 2016 в 19:52
Анатолий Прокопьев , 30 августа 2016 в 18:14
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Развитие тоталитарной системы происходит там где логика отсутствует априори и насильственная изоляция, с разной степенью успеха, препятствует проникновению объективного рационального анализа в общество. Иррациональная, безоговорочная вера облапошенного народонаселения является принципиальным оплотом тоталитарных режимов. В замену непредубеждённым данным и их логическому анализу, диктаторские режимы стряпают несусветное количество полуфабрикатов «преданного» идиотизма, но даже это сумбурное собрание тарабарщины требует некой систематизации. Соответственно, Дмитрий Медведев постановил создать «суверенный» интерактивный справочник отечественного лицеприятного маразма для «патриотических» кретинов, жаждущих отмежеваться от пагубного влияния здравомыслящего свободного сообщества.
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2
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 18:23
в статье приведено очень удачное название проекта - "совкопедия" ... а , соответственно, ее создатели и активные пользователи будут называться "совкопедиками" ...
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2
Николай Ш , 30 августа 2016 в 18:44
А мне еще на уровне подсознания сразу после прочтения привиделось противостояние "отечественного аналога" против "забугорной цифры"
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3
Александр из Винницы , 30 августа 2016 в 18:30
"... принципа нейтральности в подачи информации, когда любой общественно важный факт освещается с разных сторон, а не в интересах какой-то одной группы влияния или государства."
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ага конечно...
Возьмите российскую статью про НАТО и сравните (хотя бы по объему) с украинской, да и после сбитого Боинга Су-25 вдруг в википедии начал летать на недостежимые высоты.
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1
Lenty Vini , 30 августа 2016 в 18:39
а в будущей Совкопедии СУ-25 вообще в космос летать будет ...
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1
Konst Konst , 30 августа 2016 в 18:42
Ну, не то, чтобы в космос, но на низкую орбиту точно.
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0
Konst Konst , 30 августа 2016 в 18:41
Да, СУ-25 на 11 км - это очень нейтральная статья. Прямо очень объективная. Оказывается, это горный штурмовик, предназначенный для войны на пике и припиковьях Джомолунгмы. Специально для этого создавался, почитайте Педвемедию.
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0
Семён Сова , 30 августа 2016 в 19:38
В авиации я профан. Но что мешает знатокам Ту, Су и прочих Илов просто внести исправления в укрВики? Возможность свободной правки любым читателем - одно из преимуществ Википедии.
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3
виктор тридрих , 30 августа 2016 в 18:43
дичаем
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0
Александр Бердников , 30 августа 2016 в 19:42
Да ладно, не всё так страшно. Рутрекер заблокировали наши правообладатели. Чему это помешало? В истинно национальную поисковую систему "Спутник" от "Ростелекома" вбухали энные деньжищи. Кто ею пользуется и кто вообще про неё знает? Так и здесь.

Денег, которые на этот телепортирущийся дирижабель эти деятели потратят, конечно, жалко. Но они же их всё равно на что-то безумное потратят, верно?
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2
Фотий Ту , 30 августа 2016 в 18:46
Фотка хорошая, докеры - железнякам, железо - земле, земля - индейцам.
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5
Евгений Бушнев , 30 августа 2016 в 18:50
Да что там ваша википедия!Пора,пора уже создавать глобус РОССИИ.Красивый,трёхцветный и в форме пятиконечной звезды,чтобы мир увидел и действительно вздрогнул,а нам будет приятно.
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0
Ярослав Деньщиков , 30 августа 2016 в 19:03
Ох. Какими изощренными станут пытки в СИЗО с использованием таких глобусов разных размеров...
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2
Alex Koller , 30 августа 2016 в 19:04
Постепенно в плане свободной информации в интернете мы приближаемся к Северной Корее. Недавно главный поп всех остерегал от опасности информации в интернете, теперь вот весельчак-примьер от безделия начинает прожЭкты выдвигать.
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2
Speedy Gonzales , 30 августа 2016 в 19:11
Ну, насчет полной объективности и независимости Википедии автор, конечно, загнул... Вообще говоря, любое высказывание на любую тему субъективно, поскольку отражает мировоззрение, уровень знаний и мнение автора, а на земле очень трудно найти хотя бы двух свободных людей, у которых эти три параметра совпадают. Да и однозначна только ложь, правда всегда многозначна, по разному воспринимаема, и по разному интерпретируема.

Но в принципе я со статьей согласен и именно так эту новость и воспринял. Ничего удивительного, очередной ожидаемый кирпичик в строящееся здание России 21 века. Сколько еще стройматериалов нужно, трудно представить.... Одно утешает, что уж на эту великую стройку средства вседа найдутся, да и в проектировщиках и строителях недостатка нет...
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3
Пётр Свинцов , 30 августа 2016 в 19:20
Откуда свободные люди? Да ещё и 2!
...если даже кРАБ - галерный!
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2
Василий Макаров , 30 августа 2016 в 19:23
Этим мечтателям кремлевским взять бы да какой-нибудь "Кодекс" или "Гарант" перекупить для всеобщего доступа! Чтобы каждый гражданин мог БЕСПЛАТНО найти любой закон ли местный подзаконный акт.
Только на фига этому Медведеву шибко грамотные граждане...
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