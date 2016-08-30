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Дмитрий Медведев постановил создать отечественный аналог Википедии. Соответствующее распоряжение премьера опубликовано на сайте правительства. Премьер считает, что нужно создать специальную рабочую группу, которая займется разработкой «общенационального научно-образовательного интерактивного энциклопедического портала» на базе Большой советской энциклопедии и других российских научных справочников.

Перед нами один из самых решительных и бессмысленных шагов на грабли импортозамещения с начала кампании за «отказ от всего зарубежного».

Сначала надо разобраться, зачем это делается. Тут логика прозрачная: это очередной шаг к созданию «суверенного интернета» и «суверенной системы образования». Википедия — некоммерческий проект, который делается по прозрачным правилам и предоставляет информацию, написанную самим глобальным сообществом пользователей энциклопедии, и к 2016 году такой сценарий совершенно не устраивает российские власти. Если в эпоху модернизации такие проекты по обмену информацией только приветствовались, то теперь они рассматриваются как диверсия против нашего суверенитета. Получается, что российские власти не контролируют основной источник информации для школьников. Что если школьники, которым сейчас начинают поставлять «единые учебники» с правильным взглядом на историю России, откажутся ими пользоваться и начнут сверяться с Википедией? А это случится непременно. На этот случай у Медведева теперь приготовлен «импортозамещающий» и асимметричный ответ: заявить, что Википедия чуждая нам ценность, и сделать все свое. Усиленная и полуконспирологическая версия того же тезиса о «цифровом суверенитете» могла бы звучать так: «российский аналог» готовится властями на случай блокировки Википедии на территории страны.

Как может выглядеть проект? Чиновники еще раз опубликуют устаревшие статьи Большой советской энциклопедии в интернете, а затем разработают правила, по которым пользователи смогут их редактировать. С виду это будет похоже на Википедию, но вместо принципа нейтральности и прозрачности будет внедрены идеологические ограничения. Российский аналог (с учетом основного источника для вдохновения, может быть, ее назовут Совкопедией?) будет работать в соответствии с цензурными ограничениями и, что хуже, запрещать «фальсификацию истории». Иными словами, в энциклопедию будут отбираться только «правильные темы», в рамках которых будет представлено «правильное понимание».

Это будет своего рода Википедия при руководящей роли партии. В частности, создателям проекта придется предусмотреть метод отсева «лишних пользователей»: править статьи смогут только благонадежные граждане, возможно, зарегистрированные по паспорту на портале госуслуг.

Больше всего пугает в этой картинке как раз процедурная сторона. Чиновники, как было сказано, для начала создадут рабочую группу. То есть бюджетные деньги и/или время (то есть снова деньги) государственных мужей будет потрачено на обсуждение того, как лучше всего починить то, что не было сломано, — как обойти Википедию при помощи «чего-то своего». Если Википедия делается энтузиастами в свободное время в ходе досуга, то у нас информация в интернете рождается в результате специальной бюрократической процедуры. Писать в проект, редактировать статьи в итоге, судя по всему, будут в основном «ольгинские тролли», потому что трудно представить себе людей, готовых испытывать бесплатный энтузиазм и творческие порывы в результате распоряжения правительства. Это обеспечит обеим сторонам концессии безбедное существование: участники рабочей группы отчитаются перед начальством об энтузиазме масс, а «тролли» обеспечат себя работой на годы вперед. Имитировать народную энциклопедию — дело непростое.

Почему все это не сработает? Во-первых, в правительстве, наверное, не знают, что кроме Википедии в мире существуют десятки тысяч более мелких проектов, построенных на тех же принципах — от народной энциклопедии по вселенной «Звездных войн» до энциклопедии консервативной мысли, где все вопросы обсуждаются с соответствующих идеологических позиций. У государственной Википедии просто нет специальной экологической ниши — проще было бы развивать один из уже существующих проектов или дать грант на создание нового негосударственного. Во-вторых, ни одна из существующих в мире энциклопедий не может сравняться с Википедией по степени влияния как раз из-за сочетания двух факторов, которые хотят устранить чиновники: гигантского и свободного сообщества, войти в которое можно за считаные минуты, и принципа нейтральности в подачи информации, когда любой общественно важный факт освещается с разных сторон, а не в интересах какой-то одной группы влияния или государства.

Чиновники рабочей группы, которая будет разрабатывать «отечественный аналог», сами будут нуждаться в объективной информации, и следовательно, все равно будут наводить справки в обычной Википедии. Всерьез рассматривать государственный аналог Википедии можно либо в том случае, если вы не понимаете, как это работает, либо по той причине, что такая работа кажется кому-то хорошим способом освоить бюджет.