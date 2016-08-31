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Колумнисты / Выпуск № 96 от 31 августа 2016

63 Злополучная получка

Зарплату все чаще приходится добывать через суд

31.08.2016 Теги: блиц-фельетон

Недавно в Удмуртской Республике наблюдалось метеорологическое явление на стыке с финансовой сферой. Государственная телерадиокомпания «Удмуртия» описала его так: «Град размером с десятирублевую монету выпал в Якшур-Бодьинском районе». Сравнение актуальное. А сами монеты здесь что-то не выпали, хотя в бедных районах люди всегда надеются, что сверху им что-нибудь свалится.

Этих надежд становится все меньше, а в последнее время на долю трудящихся не выпадает даже обычная зарплата. И за ней приходится ходить в суд. В том же Якшур-Бодьинском районе есть строительная организация, 35 работников которой ходят в суд регулярно — раз в квартал. Эта регулярность удивляет даже судебных приставов. «Граждане ежеквартально обращаются в суд, а затем предъявляют исполнительные документы в службу судебных приставов, чтобы получить зарплату», — с недоумением сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов. И в самом деле, странно. Неужели у них в трудовых соглашениях записано, что зарплата — не раз в месяц по предъявлению трудовых мозолей, а раз в квартал по предъявлению решения суда?

За первое полугодие приставы в Удмуртии добились исполнения 1313 решений судов по делам о невыплате зарплаты. Вы подумайте, чем заняты наши суды. Десятки тысяч судебных заседаний по всей стране с одной и той же тоскливой повесткой и с репликами: «И еще за апрель, ваша честь!» Ладно, судьям зарплату дают регулярно, иначе они не выдержали бы. Кстати, любопытно было бы взглянуть на судью, подающего в суд заявление по поводу того, что ему задерживают зарплату.

Судебная ветвь власти еще подпитывается, а исполнительная уже начинает засыхать. Пока это наблюдается на самом низком уровне, на уровне сельских администраций. Так, нынешним летом сразу 10 специалистов сельсовета в Знаменке (это Боградский район Хакасии), просидев с весны без денег, написали заявления об увольнении. Здесь вообще никому зарплату не дают… Хотя извините. Не будем преувеличивать и сгущать сгущенку. Как отмечает информагентство «Хакасия», «половина Боградского района сидит без зарплаты». Значит, другая половина все-таки с зарплатой.

Ну а что же дальше? Вся страна будет получать зарплату через суды? Или власть уже забеспокоилась? Да, забеспокоилась, и вот что она говорит: «Это настоящее безобразие, такого быть не должно». Правда, это не слова президента или премьера. Возмущение высказала пока лишь врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова во время рабочей поездки по Шелопугинскому району. Многие работники бюджетной сферы региона, призналась она на встрече с местными жителями, постоянно получают зарплату через суды и уже привыкли к этому.

Ну а президент хоть и молчит, но в плане экономики вот-вот что-то предпримет. Назначит наконец премьер-министром Алексея Кудрина. Или Курбана Бердыева. Оба что-то не у дел, а специалисты надежные. Вариант с Бердыевым даже интереснее. В его правительстве 6 министров из 11 будут легионерами.


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Автор

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»

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Этот материал вышел в номере

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