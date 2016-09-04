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Колумнисты / Выпуск № 98 от 5 сентября 2016

192 К понятию свободы воли

04.09.2016

Так же и Бог смотрит на мою пустую клетку
И думает, для чего наделил человека свободой воли.
Ирина Лукьянова, «Наш Нэш»

Некоторые дети, коллеги и сетевые тролли,
Наполняющие ячейки всемирного невода,
Интересуются, зачем человеку свобода воли.
По-моему, в первые дни сентября это стало
понятней некуда.

Думаю, род людской во всем подчинивши,
Господь попал бы в собственный же капкан.
«Бог умер», — написал бы Ницше.
«Не умер!» — возмутился бы Ватикан.

Мир, опутанный проводами и телеграфными лентами,
Взорвался бы комментариями, язвя, скорбя, грозя:
— Бог жив, но он работает с документами.
— Бог жив, но видеть его нельзя.

Хитрость явилась бы миру во всем сиянии,
Тупости тоже было бы много:
— Бог жив, но он в критическом состоянии.
— Мы молимся Богу о выздоровлении Бога.

Кто-то плясал бы от счастья: браво-брависсимо!
В кои-то веки диктатор не при делах.
Другой бы цедил: «Он мертв, но сказать — немыслимо.
Его место тут же займет Аллах».

Некоторые, сарказма не оценивши,
Потребовали бы скорей
Проверить, кто такой этот Ницше:
Может быть, еврей?

Прогнать поганым железом, имя забыть,
прошерстить учебники,
Яйца отрезать и запихать меж губ!
(Ницше давно скончался бы в психлечебнице;
Возможно, они кастрировали бы труп.)

В преемники лез бы каждый десятый:
Рим, Пекин, Берлин, Москва.
Папа — немощный, сын — распятый…
Гуляй, братва!

Варианты: «Он мертв, и все ему фиолетово».
«Наша фирма прямой визит к нему предлагает».
«Будь он вправду жив,
ни за что не стерпел бы этого».
«Нет, он жив и лично мне помогает».
В мире кровавом, разорванном, в блин раскатанном,
В мире, что сдался на милость мерзейших морд,
Он провел бы весь век азиатским таким диктатором
В унизительном состоянии «ни жив ни мертв».

Вот почему нужна свобода воли.
Вот потому.
И если я от нее терплю и помру тем боле,
То я пойму.
Поэтому я и пишу таким разностопным,
Свободным таким стихом,
В состояньи таком бесплотном, почти кислотном,
Как бы бухом.


1 комментарий

0
Нина Щукина , 4 сентября 2016 в 23:24
"В кои-то веки диктатор не при делах".
Пожелание конечно хорошее,но вряд ли осуществимое в ближайшее время.
Поживем,увидим.
Спасибо, Дмитрий!
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Автор

Дмитрий Быков

обозреватель «Новой»

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Этот материал вышел в номере

№ 98 от 5 сентября 2016 № 98 от 5 сентября 2016

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