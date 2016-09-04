Так же и Бог смотрит на мою пустую клетку

И думает, для чего наделил человека свободой воли.

Ирина Лукьянова, «Наш Нэш»

Некоторые дети, коллеги и сетевые тролли,

Наполняющие ячейки всемирного невода,

Интересуются, зачем человеку свобода воли.

По-моему, в первые дни сентября это стало

понятней некуда.

Думаю, род людской во всем подчинивши,

Господь попал бы в собственный же капкан.

«Бог умер», — написал бы Ницше.

«Не умер!» — возмутился бы Ватикан.

Мир, опутанный проводами и телеграфными лентами,

Взорвался бы комментариями, язвя, скорбя, грозя:

— Бог жив, но он работает с документами.

— Бог жив, но видеть его нельзя.

Хитрость явилась бы миру во всем сиянии,

Тупости тоже было бы много:

— Бог жив, но он в критическом состоянии.

— Мы молимся Богу о выздоровлении Бога.

Кто-то плясал бы от счастья: браво-брависсимо!

В кои-то веки диктатор не при делах.

Другой бы цедил: «Он мертв, но сказать — немыслимо.

Его место тут же займет Аллах».

Некоторые, сарказма не оценивши,

Потребовали бы скорей

Проверить, кто такой этот Ницше:

Может быть, еврей?

Прогнать поганым железом, имя забыть,

прошерстить учебники,

Яйца отрезать и запихать меж губ!

(Ницше давно скончался бы в психлечебнице;

Возможно, они кастрировали бы труп.)

В преемники лез бы каждый десятый:

Рим, Пекин, Берлин, Москва.

Папа — немощный, сын — распятый…

Гуляй, братва!

Варианты: «Он мертв, и все ему фиолетово».

«Наша фирма прямой визит к нему предлагает».

«Будь он вправду жив,

ни за что не стерпел бы этого».

«Нет, он жив и лично мне помогает».

В мире кровавом, разорванном, в блин раскатанном,

В мире, что сдался на милость мерзейших морд,

Он провел бы весь век азиатским таким диктатором

В унизительном состоянии «ни жив ни мертв».

Вот почему нужна свобода воли.

Вот потому.

И если я от нее терплю и помру тем боле,

То я пойму.

Поэтому я и пишу таким разностопным,

Свободным таким стихом,

В состояньи таком бесплотном, почти кислотном,

Как бы бухом.