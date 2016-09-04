Колумнисты / Выпуск № 98 от 5 сентября 2016
192 К понятию свободы воли
Так же и Бог смотрит на мою пустую клетку
И думает, для чего наделил человека свободой воли.
Ирина Лукьянова, «Наш Нэш»
Некоторые дети, коллеги и сетевые тролли,
Наполняющие ячейки всемирного невода,
Интересуются, зачем человеку свобода воли.
По-моему, в первые дни сентября это стало
понятней некуда.
Думаю, род людской во всем подчинивши,
Господь попал бы в собственный же капкан.
«Бог умер», — написал бы Ницше.
«Не умер!» — возмутился бы Ватикан.
Мир, опутанный проводами и телеграфными лентами,
Взорвался бы комментариями, язвя, скорбя, грозя:
— Бог жив, но он работает с документами.
— Бог жив, но видеть его нельзя.
Хитрость явилась бы миру во всем сиянии,
Тупости тоже было бы много:
— Бог жив, но он в критическом состоянии.
— Мы молимся Богу о выздоровлении Бога.
Кто-то плясал бы от счастья: браво-брависсимо!
В кои-то веки диктатор не при делах.
Другой бы цедил: «Он мертв, но сказать — немыслимо.
Его место тут же займет Аллах».
Некоторые, сарказма не оценивши,
Потребовали бы скорей
Проверить, кто такой этот Ницше:
Может быть, еврей?
Прогнать поганым железом, имя забыть,
прошерстить учебники,
Яйца отрезать и запихать меж губ!
(Ницше давно скончался бы в психлечебнице;
Возможно, они кастрировали бы труп.)
В преемники лез бы каждый десятый:
Рим, Пекин, Берлин, Москва.
Папа — немощный, сын — распятый…
Гуляй, братва!
Варианты: «Он мертв, и все ему фиолетово».
«Наша фирма прямой визит к нему предлагает».
«Будь он вправду жив,
ни за что не стерпел бы этого».
«Нет, он жив и лично мне помогает».
В мире кровавом, разорванном, в блин раскатанном,
В мире, что сдался на милость мерзейших морд,
Он провел бы весь век азиатским таким диктатором
В унизительном состоянии «ни жив ни мертв».
Вот почему нужна свобода воли.
Вот потому.
И если я от нее терплю и помру тем боле,
То я пойму.
Поэтому я и пишу таким разностопным,
Свободным таким стихом,
В состояньи таком бесплотном, почти кислотном,
Как бы бухом.
Автор
Дмитрий Быков
обозреватель «Новой»
Другие материалы
Этот материал вышел в номере
Фото дня
Партнеры
Реклама
Блог редакции
Довели
Паралимпиада ВрИО
Глава ЦИК пообещала отменить результаты выборов в случае нарушений
СПЧ обратится в прокуратуру по поводу задержания матерей Беслана
Почтовый ящик
Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:
«Живя в одном посёлке, мы, живущие в одноэтажных домах, платим за отопление почти в 2 раза больше, чем живущие в 5-этажных»
Александр Шмидт
«Закрытие тоннеля, как нам кажется, — очередной способ отмыть деньги на строительстве бестолковой дороги». Письмо из Крыма
Наталья Смирнова
«Несмотря на решения судов, нас выселяют туда, где мы жить не хотим»
Галина Кузиванова
Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru
Фоторепортажи
-
Беслан. 1.09.20048332
-
Вторая «ночь длинных ковшей»7191
-
Страшно и злободневно16358
-
Гуковские шахтеры8601
-
В Москве началась избирательная кампания3170
-
Разгон тракторного марша кубанских фермеров24148
Самое обсуждаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста
Нет-не выйдет он на лед. После того, как сопливая девчонка на...
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?
http://delo-pereverzev.net
Александр Сокуров: «Говорят, что свобода не имеет цены. Нет. Свобода имеет цену»
"для кого то и кобыла невеста!" для него же и минус аргумент!
Самое читаемое
Матерей погибших в Беслане детей судят из-за акции протеста152854
Сны Беслана146827
Четыре смерти и восемь версий. Кто виноват в убийстве сотрудницы «Роснефти» и ее детей?127748
Читайте в английской версии газеты
Связь с редакцией
Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01
Для сообщений рекламного характера
reklama@novayagazeta.ru
(495) 623-17-66
(495) 648-35-01
(495) 621-57-76
1 комментарий