Когда в 2013 году начала применяться новая редакция закона об НКО и появились первые «иностранные агенты», нам говорили, что это совершенно нормальная процедура, основанная на международном опыте. Верить в это готовы были, впрочем, немногие. Затем практика показала, что клеймо «иностранного агента» означает фактическое прекращение работы организации, поскольку соблюдать все ограничения, связанные с этим статусом, и оставаться при этом в легальном поле невозможно. Законодательство, якобы основанное на обобщении зарубежных идей, в реальности превратилось в репрессивную практику, позволяющую точечно уничтожать неугодные структуры. Судя по всему, происходит это зачастую даже не в «государственных интересах», а просто для сведения чьих-то личных счетов. Накануне выборов к уничтожению приговорена единственная в стране независимая социологическая служба — Левада-центр.

Риски остаться совсем без социологии в нынешней ситуации очень велики — причем не только для граждан и общества, но и для самой власти. Если Кремль будет ориентироваться в своих решениях на социологию в стиле ВЦИОМа, то эти решения будут приниматься не столько на основе некоторой картины реальности, сколько на предположениях руководства государственной социологической службы о том, какие данные в данный момент времени устроили бы начальство. Это классическая проблема авторитарных режимов, где в отсутствие оппозиции все говорят только то, что хочет слышать автократ, а затем все рушится.

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов прокомментировал случившееся с «Левадой» с осторожностью. С одной стороны, он вполне справедливо заметил, что закон об «иноагентах» сформулирован так, что включить в него можно практически любую организацию. Федотов удивился, что таких НКО в стране пока не тысячи, хотя здесь, кажется, удивляться нечему, ведь закон исполняется весьма выборочно, и за каждой крупной атакой на очередного «агента» стоит политической решение. С другой стороны, Федотов считает, что «Леваде» якобы ничего не стоит перерегистрироваться в качестве коммерческой организации и продолжить свою деятельность. Вроде как и нет проблемы, откажись от статуса НКО — и на свободу с чистой совестью. Однако по действующему законодательству невозможно перерегистрировать НКО в коммерческую структуру. Единственный способ сделать это — прекратить регистрацию некоммерческой структуры и передать все имущество, находившееся на ее балансе, в пользу государства. Коммерческий Левада-центр вынужден был бы начинать жизнь с чистого листа, и задушить его уже чисто хозяйственными методами можно будет без особых хлопот.

Еще одним агентом, уже в личном качестве, назначен тем временем государственными органами глава Томской медиагруппы и главный редактор ТВ2 Виктор Мучник. Роскомнадзор подозревает Мучника в наличии у него двойного гражданства и на этом основании отказывается предоставлять регистрацию учрежденному им телеканалу и радиостанции. При этом чиновники не уточняют, что Мучник должен сделать, чтобы развеять их сомнения: соответствующей процедуры просто не существует, «справку об отсутствии двойного гражданства» получать негде. В результате руководитель ТВ2 вынужден был написать письма в посольства 144 стран мира, имеющих представительства в Российской Федерации. В письмах он просит представить информацию о том, что он не является гражданином соответствующих государств. Если этот объем информации будет сочтен Роскомнадзором недостаточным, Мучнику придется писать и в оставшиеся страны мира — всего их сейчас 252.

В целом ясно, что Роскомнадзор просто изыскал повод для того, чтобы не давать «неблагонадежному субъекту» заниматься журналистикой в России, и что ситуация, в которую попал Мучник, является формой изощренного издевательства над свободой слова и здравым смыслом. Однако мы все же хотим получить разъяснения представителей Роскомнадзора на этот счет. И отправляем чиновникам официальный запрос с тремя вопросами. Во-первых, означают ли претензии к якобы имеющемуся у Мучника второму гражданству, что доказывать свою «невиновность» придется всем гражданам РФ, получающим свидетельство о регистрации СМИ? Во-вторых, откуда у Роскомнадзора информация о якобы имеющемся у Мучника втором гражданстве и означает ли это, что ведомство ведет собственные расследования в отношении граждан России? И наконец, правильную ли процедуру предложил Мучник для доказательства отсутствия у него второго гражданства, соответствует ли она правилам Роскомнадзора и российскому законодательству, или же имеется какая-то другая процедура, рекомендованная надзорным ведомством?

Ответ Роскомнадзора будет опубликован на страницах «Новой».