В мой почтовый ящик положили сразу три газеты — от трех парламентских партий (четвертая что-то замешкалась). Еще втиснули дюжину листовок с портретами кандидатов. Больше ничего не поместилось — остальное валялось в подъезде на полу. Разложил я эти дары полиграфии на столе, и показалось мне, что я что-то такое уже видел. Ну да, я же только что смотрел в интернете фотографии с конкурса красоты «Мисс Нижний Новгород».

Красавцы с газетных полос и листовок, пожалуй, немного уступали девушкам в купальниках в привлекательности, но явно превосходили их по части обещаний. Девушки с подиума, конечно, улыбаются многообещающе, но ни одна из них перед выборами городской «мисс» не обещает проиндексировать пенсии, создать рабочие места, взять под контроль таможню или отобрать прибыль у олигархов. Правда, на прибыль олигархов красавицы иногда покушаются, но лишь в частном порядке.

Зато как щедры красавцы в костюмах и галстуках! «Отменить поборы на капремонт и обуздать тарифы ЖКХ!» Это кто? КПРФ или «Справедливая Россия»? Или обе партии — в один голос? Да какая разница? В любом случае своевременное обещание. А то Россия, чего доброго, распадется не на 85 республик и губерний, а на тысячи независимых контор ЖКХ.

Или вот: «Наша задача быть среди людей!» Это уж не «Единая…» ли «…Россия»? Тоже правильно. Надо быть на воздухе и с людьми. Тем более что при нынешней экономике люди могут массово выйти на улицу.

Особенно приятно часто повторяющееся: «Спасем российскую деревню!» Какую конкретно деревню собираются спасать, ни одна партия не уточняет, но уж одну-то деревню общими усилиями как-нибудь спасут.

Мир, как известно, спасет красота. Тут надежда только на девушек. У красавцев-кандидатов другие задачи: спасать деревню, спасать науку, спасать ВАЗ или КамАЗ… Прямо спасательная команда готова прийти к власти. Непонятно только, от кого они собираются всех спасать. То ли опять от Чубайса, карикатуру на которого выигрышно напечатала «Справедливая Россия». То ли от прожорливых американцев, которых КПРФ огрела лозунгом «Хватит кормить Канзас и Техас!» — имея в виду вложение наших резервов в американские ценные бумаги. Кстати, бумага, на которой все это напечатано, тоже имеет цену. И что ни агитационный мираж, то большой тираж. К примеру, газета «Справедливая Россия» — 22 миллиона 666 тысяч экземпляров. Конечно, Сергей Миронов, исподлобья смотрящий с полосы, красивый мужчина, но не настолько же.

…Думается, не вовремя затеяли в Нижнем Новгороде конкурс красоты. Выборы «Мисс Нижний Новгород» совпали по времени с выборами депутатов, а выбирать одновременно кого-то из красавиц и красавцев — трудная задача. И девушки мало чем отличаются друг от друга, и кандидаты в депутаты — как на подбор. Дело облегчает лишь то, что девушки не собирают компромат на соперниц и не требуют в судебном порядке снять кого-то с конкурса за фальсификацию личных данных при регистрации. Допустим, одна из них указала бы в анкете «90—60—90», а другая накатала бы на нее жалобу, заявив, что «60» у конкурентки — это не талия, а возраст.