Колумнисты / Выпуск № 99 от 7 сентября 2016
113 Хокку справа
Программа «Время» как оппозиционный акт
Чуда не случилось. Новый ведущий воскресного «Времени» Фадеев не бросился оземь, не обернулся добрым молодцем, не поборол одним махом своего лучшего врага. Пока степенный Валерий Александрович пытался справиться с премьерным волнением (нервные руки, тревожные глаза, с трудом поспевающие за суфлером), свежий, полный сил Дмитрий Киселев уже фонтанировал, как Остап Бендер в предвкушении встречи с сокровищами мадам Петуховой.
Главная интрига нового телесезона — замена Ирады Зейналовой на Фадеева — провалилась, кажется, на старте. Формальная суть судьбоносных замен всегда одна: низкие рейтинги. Неформальная теряется в дебрях борьбы за первородство ВГТРК и Первого канала. Сложность задачи — в идеологической и смысловой тождественности итоговых программ, обрамляющих вечерний воскресный прайм. Верстка событий, их оценка, содержание анализа одно и то же. Разнятся лишь интонация, темп, звук, мелодика. И если уж огнедышащая Зейналова не смогла одолеть Киселева, что говорить о бесстрастном и, не побоюсь этого слова, интеллигентном Фадееве?
Сегодня рейтинг телепередачи оценивается не по качеству, а по степени демонстративного верноподданничества. Ложно понятый патриотизм востребован как никогда. Тюрго называл его «лакейским», Вяземский перевел на русский как «квасной», но позже уточнил — есть еще и «сивушный». Теперь в ходу все оттенки. Зритель, дающий рейтинг, перестал реагировать на спокойный тон речи. Разговор Фадеева с Федоровым, главой ВЦИОМ, был весьма информативен. Но нет сомнения в том, что родственные темпераменты собеседников сумели в рекордные сроки убаюкать электорат рассказом о грядущем торжестве выборной демократии. А в это время на другой кнопке Киселев увлеченно творит новый миропорядок во главе с Китаем и Россией. Он привычно информирует высокое начальство о его, начальства, достижениях. Он восхищается «уроками политического дзюдо президента» и окончательно впадает в нечто вроде хокку: «Слово «компромисс» / застряло в мыслях японцев / словно стрела». У Киселева, как у Британии, нет ни вечных врагов, ни вечных союзников — только вечные интересы. Если надо, он и Олега Кашина возьмет в единомышленники. Выдернет цитатку из колонки об убийстве российских журналистов в Киеве, и вот уже Кашин как бы подтверждает рассуждения Киселева.
Говорят, Фадеев проиграл праймериз «Единой России» в Коми, и в качестве утешительного приза ему подарили «Время». Мне эта идея нравится. Видимо, не только мне. Люди, приближенные к власти, всей душой стремятся в ящик. Набирает обороты член Зиновьевского клуба Дмитрий Куликов. Потоптался у Соловьева в студии, хорошо зарекомендовал себя. Теперь громкий и нахрапистый господин ведет две передачи на ТВЦ. Даже близость к Яценюку не помешала бурной карьере. Пиманову, побывавшему и сенатором, и членом Общественной палаты, и активистом ОНФ, целый федеральный канал подарили, «Звезда» называется, он там гендиректор. Все то, от чего старается бежать Эрнст, его подчиненный «Человек и закон» успешно воплощает на сопредельной територии. В пимановском варианте реальности Россия — женская душа, в которой неизвестным науке способом уживаются грезы о величии с обидой на весь мир. Раскрытие заговоров поставлено на поток. Зарождаются новые оттенки смысла. В сочинении на тему грядущего белорусского майдана молодой ведущий Гудошников опечален тем, что «появляется много произведений, где говорится о величии нации». Мы, вставшие с колен, не желаем видеть аналогичное вставание со стороны бывших советских республик.
Одна из главных звезд на «Звезде» — решительный политолог Вероника Крашенинникова с премьерным ток-шоу «Прогнозы». Пик ее славы — инициатива закона об «иностранных агентах». Особенно хорош анонс: В. К. на фоне погодной карты в обтягивающем алом платье зазывно машет руками, сообщая, что с политической погодой в России все хорошо, а будет еще лучше. Сами «Прогнозы» — перемалывание и предсказывание общеизвестного, но вот что интересно. Тон передачи, колеблющейся в основном (как и все наше политическое ТВ) между Америкой и Украиной, поспокойней, чем у старших братьев. Теперь мадам Крашенинникова больше заботится об эффектности анфаса и профиля, нежели об остроте программы. Как только «жрецы минутного», как назвал бы их Пушкин, получают с барского плеча свою программу, наступает счастье.
Трудно понять, надолго ли пришел Фадеев в вечернее «Время». Знаю лишь одно — в нынешнем лакейском контексте это поражение делает ему честь. Повторяю: Фадеев тоже крупногабаритный патриот, но в нем нет звериной оголтелости. Рейтинг политических программ впрямую зависит от стилистики подворотни. Киселев ее ковал и оттачивал собственноручно, он непобедим. (Хотя, справедливости ради, следует отметить, что после отпуска Д. К. слегка поумерил свои стилистические пристрастия.) Я знаю один вариант, при котором Первый смог бы воскресным вечером легко уложить на лопатки «Россию»: выставить против Киселева Нагиева, а против Соловьева — Урганта.
Разрыв шаблона делает честь и Эрнсту. Сегодня нужна изрядная доля смелости в том, чтобы противопоставить коллективной Этне Ниагаровне более чем лояльного режиму, но сдержанного, без луженой глотки человека. Радикальный жест тянет в нашем родном болоте на оппозиционный акт. Запланированное поражение дороже победы.
Автор
Слава Тарощина
Обозреватель «Новой»
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