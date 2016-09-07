Чуда не случилось. Новый ведущий воскресного «Времени» Фадеев не бросился оземь, не обернулся добрым молодцем, не поборол одним махом своего лучшего врага. Пока степенный Валерий Александрович пытался справиться с премьерным волнением (нервные руки, тревожные глаза, с трудом поспевающие за суфлером), свежий, полный сил Дмитрий Киселев уже фонтанировал, как Остап Бендер в предвкушении встречи с сокровищами мадам Петуховой.

Главная интрига нового телесезона — замена Ирады Зейналовой на Фадеева — провалилась, кажется, на старте. Формальная суть судьбоносных замен всегда одна: низкие рейтинги. Неформальная теряется в дебрях борьбы за первородство ВГТРК и Первого канала. Сложность задачи — в идеологической и смысловой тождественности итоговых программ, обрамляющих вечерний воскресный прайм. Верстка событий, их оценка, содержание анализа одно и то же. Разнятся лишь интонация, темп, звук, мелодика. И если уж огнедышащая Зейналова не смогла одолеть Киселева, что говорить о бесстрастном и, не побоюсь этого слова, интеллигентном Фадееве?

Сегодня рейтинг телепередачи оценивается не по качеству, а по степени демонстративного верноподданничества. Ложно понятый патриотизм востребован как никогда. Тюрго называл его «лакейским», Вяземский перевел на русский как «квасной», но позже уточнил — есть еще и «сивушный». Теперь в ходу все оттенки. Зритель, дающий рейтинг, перестал реагировать на спокойный тон речи. Разговор Фадеева с Федоровым, главой ВЦИОМ, был весьма информативен. Но нет сомнения в том, что родственные темпераменты собеседников сумели в рекордные сроки убаюкать электорат рассказом о грядущем торжестве выборной демократии. А в это время на другой кнопке Киселев увлеченно творит новый миропорядок во главе с Китаем и Россией. Он привычно информирует высокое начальство о его, начальства, достижениях. Он восхищается «уроками политического дзюдо президента» и окончательно впадает в нечто вроде хокку: «Слово «компромисс» / застряло в мыслях японцев / словно стрела». У Киселева, как у Британии, нет ни вечных врагов, ни вечных союзников — только вечные интересы. Если надо, он и Олега Кашина возьмет в единомышленники. Выдернет цитатку из колонки об убийстве российских журналистов в Киеве, и вот уже Кашин как бы подтверждает рассуждения Киселева.

Говорят, Фадеев проиграл праймериз «Единой России» в Коми, и в качестве утешительного приза ему подарили «Время». Мне эта идея нравится. Видимо, не только мне. Люди, приближенные к власти, всей душой стремятся в ящик. Набирает обороты член Зиновьевского клуба Дмитрий Куликов. Потоптался у Соловьева в студии, хорошо зарекомендовал себя. Теперь громкий и нахрапистый господин ведет две передачи на ТВЦ. Даже близость к Яценюку не помешала бурной карьере. Пиманову, побывавшему и сенатором, и членом Общественной палаты, и активистом ОНФ, целый федеральный канал подарили, «Звезда» называется, он там гендиректор. Все то, от чего старается бежать Эрнст, его подчиненный «Человек и закон» успешно воплощает на сопредельной територии. В пимановском варианте реальности Россия — женская душа, в которой неизвестным науке способом уживаются грезы о величии с обидой на весь мир. Раскрытие заговоров поставлено на поток. Зарождаются новые оттенки смысла. В сочинении на тему грядущего белорусского майдана молодой ведущий Гудошников опечален тем, что «появляется много произведений, где говорится о величии нации». Мы, вставшие с колен, не желаем видеть аналогичное вставание со стороны бывших советских республик.

Одна из главных звезд на «Звезде» — решительный политолог Вероника Крашенинникова с премьерным ток-шоу «Прогнозы». Пик ее славы — инициатива закона об «иностранных агентах». Особенно хорош анонс: В. К. на фоне погодной карты в обтягивающем алом платье зазывно машет руками, сообщая, что с политической погодой в России все хорошо, а будет еще лучше. Сами «Прогнозы» — перемалывание и предсказывание общеизвестного, но вот что интересно. Тон передачи, колеблющейся в основном (как и все наше политическое ТВ) между Америкой и Украиной, поспокойней, чем у старших братьев. Теперь мадам Крашенинникова больше заботится об эффектности анфаса и профиля, нежели об остроте программы. Как только «жрецы минутного», как назвал бы их Пушкин, получают с барского плеча свою программу, наступает счастье.

Трудно понять, надолго ли пришел Фадеев в вечернее «Время». Знаю лишь одно — в нынешнем лакейском контексте это поражение делает ему честь. Повторяю: Фадеев тоже крупногабаритный патриот, но в нем нет звериной оголтелости. Рейтинг политических программ впрямую зависит от стилистики подворотни. Киселев ее ковал и оттачивал собственноручно, он непобедим. (Хотя, справедливости ради, следует отметить, что после отпуска Д. К. слегка поумерил свои стилистические пристрастия.) Я знаю один вариант, при котором Первый смог бы воскресным вечером легко уложить на лопатки «Россию»: выставить против Киселева Нагиева, а против Соловьева — Урганта.

Разрыв шаблона делает честь и Эрнсту. Сегодня нужна изрядная доля смелости в том, чтобы противопоставить коллективной Этне Ниагаровне более чем лояльного режиму, но сдержанного, без луженой глотки человека. Радикальный жест тянет в нашем родном болоте на оппозиционный акт. Запланированное поражение дороже победы.