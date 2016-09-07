В тексте действительно использованы куски моего текста двухлетней давности из суда по делу об убийстве Анны Политковской, который вышел в номере «Новой» 7 марта 2014 года.

Сразу скажу, что никакого разрешения редакция на использование не давала, договоров не заключала (никто, впрочем, разрешения и не спрашивал), никаких ссылок на открытые источники в книге нет. К огорчению уже высказавшихся экспертов, материал этот был написан не по заказу Следственного комитета и не для него. И нет, я не литературный негр Маркина. И да, быть его соавтором западло.

И считаю, что воровать тексты «Новой» — нелепо и довольно цинично в принципе, и особенно — в контексте истории взаимоотношений «Новой» и СК (несколькими страницами ранее Маркин описывает, как дерзко вела себя «Новая газета» во время следствия, как целый год прятала свидетеля и т. д.). Вполне возможно, что у Маркина еще много таких «соавторов» — сейчас мы прогоняем текст через базу Диссернета, наверняка откроется еще много интересного.

Самое забавное в этой ситуации, что я сама сейчас читаю это книгу. И читать стала как раз, чтобы посмотреть, что нового и сенсационного откроет автор на этот раз. Благодаря проекту «Горький» и чудесной Вере Шенгелия радость узнавания посетила меня во вторник вечером — именно во время официальной презентации книги обнаружилось поразительное сходство фрагментов.

Начала я, естественно, с главы, посвященной убийству Анны Политковской, поскольку «в материале».

Книга, конечно, чудовищная. Бешеная смесь журнала «Караван историй» (прошу прощения у коллег, я тут о вольности жанра) и панегириков следователю Гарибяну.

Помимо глупых ошибок («отец Анны Степановны… Сергей Федорович» стр. 135) и путаницы в фактах, есть совсем запредельные вещи, вроде: «в 16.08 с телефона киллера раздался звонок: Я все сделал, брат, можно уходить». Ни в одном суде, ни в материалах дела, нигде — кроме фантазии автора — нет подтверждения того, что такая фраза могла быть произнесена. Писатель!

Дальше в тексте размышления Маркина о следователе Гарибяне в духе «Петрос знал, что ему предстоит раскрыть это дело» и «Петросу Гарибяну удалось раскрыть это сложное дело — убийцы наказаны».

Все время в утвердительном тоне говорит он о том, что дело об убийстве Политковской раскрыто. И «они с Петросом» готовили сообщение для СМИ, но тут Березовский внезапно умер. И три многоточия на абзац.

Вот тут — самая большая ложь и самый большой цинизм генерала Маркина. Который он транслирует через книги и программы на первом канале.

А вовсе не в том, что он ворует чужие тексты.



Ровно через месяц — десять лет со дня убийства Анны Политковской. Заказчик не найден. Преступление не раскрыто. Привет Владимиру Иванычу.