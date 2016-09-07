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Колумнисты

1609 Что касается ситуации с книгой Маркина

07.09.2016 Теги: анна политковская, дело политковской, журналисты, книги, маркин, следственный комитет

В тексте действительно использованы куски моего текста двухлетней давности из суда по делу об убийстве Анны Политковской, который вышел в номере «Новой» 7 марта 2014 года. 

Сразу скажу, что никакого разрешения редакция на использование не давала, договоров не заключала (никто, впрочем, разрешения и не спрашивал), никаких ссылок на открытые источники в книге нет. К огорчению уже высказавшихся экспертов, материал этот был написан не по заказу Следственного комитета и не для него. И нет, я не литературный негр Маркина. И да, быть его соавтором западло.  

И считаю, что воровать тексты «Новой» — нелепо и довольно цинично в принципе, и особенно — в контексте истории взаимоотношений «Новой» и СК (несколькими страницами ранее Маркин описывает, как дерзко вела себя «Новая газета» во время следствия, как целый год прятала свидетеля и т. д.). Вполне возможно, что у Маркина еще много таких «соавторов» — сейчас мы прогоняем текст через базу Диссернета, наверняка откроется еще много интересного. 

Самое забавное в этой ситуации, что я сама сейчас читаю это книгу. И читать стала как раз, чтобы посмотреть, что нового и сенсационного откроет автор на этот раз. Благодаря проекту «Горький» и чудесной Вере Шенгелия радость узнавания посетила меня во вторник вечером — именно во время официальной презентации книги обнаружилось поразительное сходство фрагментов. 

Начала я, естественно, с главы, посвященной убийству Анны Политковской, поскольку «в материале». 

Книга, конечно, чудовищная. Бешеная смесь журнала «Караван историй» (прошу прощения у коллег, я тут о вольности жанра) и панегириков следователю Гарибяну. 

Помимо глупых ошибок («отец Анны Степановны…  Сергей Федорович» стр. 135) и путаницы в фактах, есть совсем запредельные вещи, вроде: «в 16.08 с телефона киллера раздался звонок: Я все сделал, брат, можно уходить». Ни в одном суде, ни в материалах дела, нигде — кроме фантазии автора — нет подтверждения того, что такая фраза могла быть произнесена. Писатель! 

Дальше в тексте размышления Маркина о следователе Гарибяне в духе «Петрос знал, что ему предстоит раскрыть это дело» и «Петросу Гарибяну удалось раскрыть это сложное дело — убийцы наказаны». 

Все время в утвердительном тоне говорит он о том, что дело об убийстве Политковской раскрыто. И «они с Петросом» готовили сообщение для СМИ, но тут Березовский внезапно умер. И три многоточия на абзац. 

Вот тут — самая большая ложь и самый большой цинизм генерала Маркина. Который он транслирует через книги и программы на первом канале. 

А вовсе не в том, что он ворует чужие тексты. 
 
Ровно через месяц — десять лет со дня убийства Анны Политковской. Заказчик не найден. Преступление не раскрыто. Привет Владимиру Иванычу.  

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5 комментариев

2
Алексей Бесфамильный , 7 сентября 2016 в 21:11
Судя по нервной реакции и моментальному хамству "пресс"-секретаря СКР, все так и есть, пойман на горячем.

Всем привет ))
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0
Dmitri Khripko , 7 сентября 2016 в 21:39
Для меня Маркин всегда останется ведущим шоу на Первом Канале, а не генералом СКР, оглашающим сфабрикованные дела.
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0
Иван Сидоров , 7 сентября 2016 в 21:40
Прибыло в числе великих русских писателей.
Теперь ждем книгу от Пескова. Она обещает быть еще более интересной.
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0
Алексей Бесфамильный , 7 сентября 2016 в 21:54
Пескову по чину полагается заимстововать как минимум у Навального.
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0
olbert m , 7 сентября 2016 в 21:44
А может ему зарплаты не хватает?
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