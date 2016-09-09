Колумнисты / Выпуск № 100 от 9 сентября 2016
458 «…И юмор у них безобра-азный»
Тигран Кеосаян прошелся по земному шарику бензопилой «Дружба»
«Не переключайте — на других каналах еще хуже», — так остроумно рекламирует НТВ свое новое шоу. «Продолжая успешно смешивать политику и юмор, НТВ запускает новый сатирический проект «Международная пилорама». Каждую субботу Тигран Кеосаян в свойственной ему язвительной манере будет разбирать события мировой политики», — информирует зрителей пресс-релиз канала. Далее прямая речь ведущего: «Давно ловлю себя на том, что, когда я смотрю мировые новости, я начинаю разговаривать с телевизором. Мне так много хочется им всем сказать. Иногда даже показать. И вот созрел. Все скажу. И покажу, разумеется».
В минувшую субботу свершилось: она стартовала — «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. Субботу тоже изящно обыграли: «Мы выходим по субботам, потому что не соблюдаем шабат и у нас нет ничего святого» (на картинке, сопровождающей этот рекламный слоган, человечек с пейсами и в лапсердаке пляшет на фоне поднимающегося в небо пламени).
В «Международной пилораме» все шутки зажигательные. Начиная с видеозаставок, в которых Тигран Кеосаян бензопилой «Дружба» кромсает земной шарик, и заканчивая хасидом, пляшущим на фоне то ли погромного, то ли какого-то ритуального пламени.
«С нами стыдно, но весело», — так в Сети называется сообщество, в котором размещают всякие приколы и шутки, порой глупые, даже идиотские, но действительно смешные. Этот девиз, немного подкорректировав, можно было бы использовать и в «Международной пилораме»: «С нами стыдно и совсем невесело». Подойдет и цитата из песни Высоцкого: «И юмор у них безобра-азный».
Международные дела и в серьезном как будто телевизионном изложении — сплошное смешение «юмора с политикой». «На Украине дела плохи, — анонсирует очередной антиукраинский сюжет Дмитрий Медведев в аналитической программе государственного канала «Россия 1». — Президент Порошенко пьет. Так, Украина обсуждает свежие кадры с выступлением Порошенко в Мариуполе: дискоординация, срывающийся до фальцета голос, обезьяньи ужимки, жестам мешает пиджак, от микрофонов отворачивается, словно те усиливают не только звук, но и запах». «Хиллари Клинтон вновь напугала избирателей. На митинге в штате Огайо кандидат в президенты США зашлась в приступе кашля. И это не все проблемы со здоровьем 70-летней женщины — журналисты однажды даже разглядели у нее под одеждой катетер», — изгаляется ведущий «Вестей» на канале «Россия 24» Антон Борисов.
Вроде на этом фоне и никакой специальной «Международной пилорамы» не нужно.
Но Тигран Кеосаян находит свою нишу. Он, как было сказано в пресс-релизе, комментирует происходящее в мире «в свойственной ему язвительной манере». А подложенный под его язвительные реплики бурный закадровый хохот на всякий случай подсказывает лишенным чувства юмора зрителям, где именно следует смеяться.
Подсказывает и сам ведущий, то подмигивая, то корча уморительные гримасы, то повторяя свои зажигательные шутки по нескольку раз. «Лето закончилось, и Россия разрешила чартеры в Турцию», — сообщает он не самую свежую новость. И для усиления эффекта повторяет ее, активно хлопоча лицом (взрыв смеха за кадром). «Мы отыскали русского туриста из Кемера Валентина и пригласили его в студию. Это правда, что турецкие официанты по вечерам собираются и с ностальгической слезой называют друг друга «чурка, чучмек»?» — интересуется наш шутник. «Подсадная утка» Валентин подтверждает: «Истинная правда, сам слышал, как один к другому обращается: «Ты, чмо». «А что еще изменилось на турецких курортах?» — продолжает интервью ведущий. «В отдельных отелях теперь разрешено бить аниматоров, причем закон запрещает им убегать и прятаться. А еще теперь фактически разрешено писать в бассейн».
От Турции Кеосаян элегантно переходит к прибалтийским странам: «Встречаются Анталия и Юрмала — плачут… Обиделась на нас Юрмала — не звоним, не пишем. Латвия обиделась еще сильнее — за то, что мы то ли хотим в нее войти, то ли не хотим… Нас пытаются убедить, что нам от нее что-то нужно, кроме шпрот… Говорят, что российский бомбардировщик нарушил воздушное пространство сразу трех прибалтийских государств… Девочки, живите уже отдельно».
Пустившись в лингвистические изыскания, Тигран Кеосаян находит причину всех их проблем… в языке. «Знаете, как по-эстонски «малыш»? «Мудила» (ударение на первом слоге) (но за кадром невидимые знатоки тонкого юмора ржут как подорванные). «А самой продаваемой детской книжкой у них стала «Весна и какашка» (за кадром — смеховая истерика). А чтобы окончательно убедить публику, что страхи Прибалтики перед возможным вторжением России — глупость несусветная, Тигран шутит про то, что «участники передачи «Танковый биатлон» сбились с трассы и неожиданно захватили Прибалтику: Литва капитулировала сразу, латвийское представительство пешком эмигрировало, а в Эстонии воскресенье».
Еще тема: американцы тупые. Их морпехи утопили танк-амфибию, не догадавшись задраить люк, а на вопрос, что случилось, ответили: «Он утонул».
Гость студии — специальный представитель МИДа Мария Захарова в ярко-красном предельно открытом платье, которую ведущий аттестует как «единственную женщину, про которую можно сказать, что она не только настоящая леди, но и настоящий мачо». «Много ли матерится наш министр Лавров?» — спрашивает Захарову Кеосаян. «Он вообще не матерится. Он излагает российскую точку зрения на международные события», — ловко выворачивается «леди-мачо», многозначительно глядя на собеседника и как бы давая понять, что международные события только мата и достойны. «А Кэрри скучно без Лаврова?» «Это скользкая тема», — уклоняется от ответа Захарова. «Ну, я же не говорю, что Лаврову скучно без Кэрри, — оправдывается ведущий. — Например, Кэрри звонит и спрашивает: «Сережа, где вобла?» «А он отвечает: «Во бла!» — демонстрирует блистательное остроумие Захарова и с чувством повторяет еще несколько раз: «Во бла! Во бла!» В восхищении сделав то, что «мечтает сделать вся страна» — несколько раз расцеловав гостью, — Кеосаян со всей прямотой констатирует: «Тяжело сидеть с такой прекрасной женщиной». «А почему это — женщиной?» — кокетничает спецпредставитель МИДа. «Я бы хотел сказать «девушкой», — исправляется куртуазный Тигран. «Принимается», — милостиво кивает «девушка».
В общем, авторы шоу сильно себе польстили, утверждая в рекламном слогане, что на других каналах еще хуже. «Более хуже» просто некуда. Попросту говоря — это беда. И я, подобно Кеосаяну доэфирного периода, в ходе просмотра тоже начала разговаривать с телевизором, но в ведущие меня с таким набором слов не взяли бы. В соответствии с поправками к Закону о русском языке, запрещающими использовать ненормативную лексику в публичном пространстве. Во бла!
Автор
Ирина Петровская
Обозреватель «Новой»
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