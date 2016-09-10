Колумнисты
38 Как мы провели эту кампанию
Выборы в Думу состоятся в ближайшее воскресенье, так что это последнее «письмо из редакции» перед ними. Признаем: предвыборная кампания оказалась именно такой, как ее проектировали власти. Тихой, спокойной и незаметной. Ставка на перенос выборов на сентябрь блестяще себя оправдала. Об экономических проблемах и безрадостном будущем граждане России задумаются уже после 18 сентября, сейчас на повестке дня — последние летние отпуска и завершение дачного сезона. Власти успешно разминулись со зреющим в стране социальном протестом, отложили его на потом и добились того, что он не стал частью кампании. Политические партии не захотели или не смогли политизировать ростки отчаяния, начавшие заявлять о себе в отдельных регионах: голодовку шахтеров в Ростове, марш фермеров на Москву.
Кампания оказалась не только короткой, но и осторожной, экономичной, проведенной откровенно в полсилы. Большое количество граждан смогли прожить последние месяцы, так и не узнав, что в стране проводятся какие-то выборы. Как писала корреспондент «Новой газеты» в Санкт-Петербурге Александра Гармажапова, кандидаты вынуждены экономить даже на черном пиаре — а уж такого не было в истории российской демократии никогда. Ставка на возвращение смешанной политической системы тоже прекрасно себя оправдала. У неугодных кандидатов, выдвигающихся по округам, просто не хватало средств на ведение полноценной кампании. Почти любую неудачу «Единой России» и ее лидера Медведева на федеральном уровне можно будет безболезненно компенсировать за счет серии убедительных побед одномандатников.
Удивительно, но в этих условиях в демократическом лагере находятся голоса, которые предлагают подыграть властям и на выборы не ходить, «чтобы ничего не легитимировать». Эти голоса становятся все более громкими именно тогда, когда ПАРНАС, приблизившийся, согласно данным источников «Новой», к проблемной для властей отметки популярности в 3% (порог перехода партии на госфинансирование), чуть было не сняли с выборов по заявлению лояльной Кремлю «Гражданской платформы».
Эти голоса полностью игнорируют простейший аргумент: интересы «неходяев» (термин Дмитрия Орешкина) полностью совпадают с интересами властей в этой кампании. Игра по дальнейшей «демобилизации» электората, настойчивые и навязчивые объяснения, почему эти выборы совершенно не важны, идут в две руки: части оппозиции сейчас так же «неинтересно», как и властям. Мотивация последних прозрачна. Что может быть для начальника менее интересным, чем процедура, которая рано или поздно выкидывает его из кресла? Мотивация «неходяев» связана, пожалуй, с разочарованием и отчаянием.
Общественное пространство в стране сокращается ежедневно. Уничтожаются СМИ, сокращаются академические свободы, идет атака на НКО, на свободу совести и свободу собраний. В нынешнем виде выборы остаются одним из немногих общественных институтов (которые все еще продолжают существовать), в котором свобода волеизъявления граждан явлена зримо. Потеряв их, мы будем жалеть о нынешней пассивности и апатии. Если мы хотим жить в России, мы должны участвовать в электоральной политике. Чтобы зафиксировать наше глубокое непочтение происходящему. И чтобы увидеть, что мы существуем, а общество живет, несмотря на морок, опускающийся на одну седьмую части суши.
Автор
Кирилл Мартынов
редактор отдела политики
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