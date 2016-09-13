Это у нас с вами год настоящий, а у школьников он опять учебный. При этом перед самым его началом со здания школы № 18 в городе Кирове сбили барельеф с фразой Ленина: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» Сбили сознательно, так как барельеф обветшал и мог обрушиться на чью-то еще не заполненную знаниями голову. Ну и ладно, что сбили. И так все знают, что надо учиться. А лозунги должны быть актуальнее. Например: «Подкрепляться, подкрепляться и подкрепляться!»

Подкрепиться школьник может в столовой на перемене, но что такое школьное питание и как оно финансируется, всем известно. Много писалось про кашу на воде, и добавить тут можно только одно: хорошо, если хотя бы картина на стене школьной столовой написана маслом.

Впрочем, не будем про масло, надо бы сначала с молоком разобраться. Давным-давно, 11 лет назад, в России была создана Национальная программа «Школьное молоко» (за это время тогдашние первоклассники стали первокурсниками и уже больше интересуются не молоком, а пивом). Идея, выдвинутая Молочным союзом России, была проста, как подойник: обеспечить младших школьников ежедневным стаканом бесплатного молока, столь необходимого детскому организму для галдежа в классе, беготни по коридорам, прыгания через заборы и дергания девочек за косички.

Идея не нова и широко распространена на всех континентах. В Англии, например, бесплатное молоко в начальных и средних школах выдавали еще в первой половине прошлого века. Что тут скажешь? Страна с правым рулем и управляется как-то иначе.

В последнюю среду сентября отмечается Всемирный день школьного молока. А у нас в прошлом году отмечалось 10-летие программы. По этому поводу провели Всероссийский семинар в Санкт-Петербурге и отчитались, что «Школьное молоко» охватило 48 регионов. Считать ли охваченной Кировскую область? Еще в 2008 году ее тогдашний губернатор Николай Шаклеин поручил своему правительству разработать положения этой программы применительно к вятским условиям. Условия, кстати, хорошие. Коровы на Вятке мычат и телятся, и по молоку область в числе российских лидеров.

Шли годы, сменялись губернаторы. Запускалась ли тут программа хотя бы в тестовом режиме? В областном министерстве образования на этот вопрос ответить не смогли, а директора школ на телефонные звонки «Новой газеты» с недоумением отвечали, что ничего о «Школьном молоке» не слышали.

Предполагалось, что финансировать наполнение стаканов будут региональные бюджеты. Видели вы эти бюджеты? Они даже воду для мытья стаканов не всегда профинансируют. Программа сворачивается то тут, то там. Сейчас говорят лишь о 31 охваченном ею регионе. Так, нынешней весной перестали давать молоко школьникам Новгородской области. Сообщалось, что из-за кризиса «бесплатная раздача молока первоклашкам приостановлена до 2017 года». А может, власти проявят сочувствие и поступят с малышами, как с пенсионерами, которым в январе 2017-го собираются доплатить по 5 тысяч? То есть выдадут школьникам в январе по полведра молока разом…