Новая газета

(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Колумнисты

918 Дойка с минусом

Заявленное на всю страну «Школьное молоко», похоже, свернулось

13.09.2016 Теги: регионы, школы

Это у нас с вами год настоящий, а у школьников он опять учебный. При этом перед самым его началом со здания школы № 18 в городе Кирове сбили барельеф с фразой Ленина: «Учиться, учиться и еще раз учиться!» Сбили сознательно, так как барельеф обветшал и мог обрушиться на чью-то еще не заполненную знаниями голову. Ну и ладно, что сбили. И так все знают, что надо учиться. А лозунги должны быть актуальнее. Например: «Подкрепляться, подкрепляться и подкрепляться!»

Подкрепиться школьник может в столовой на перемене, но что такое школьное питание и как оно финансируется, всем известно. Много писалось про кашу на воде, и добавить тут можно только одно: хорошо, если хотя бы картина на стене школьной столовой написана маслом.

Впрочем, не будем про масло, надо бы сначала с молоком разобраться. Давным-давно, 11 лет назад, в России была создана Национальная программа «Школьное молоко» (за это время тогдашние первоклассники стали первокурсниками и уже больше интересуются не молоком, а пивом). Идея, выдвинутая Молочным союзом России, была проста, как подойник: обеспечить младших школьников ежедневным стаканом бесплатного молока, столь необходимого детскому организму для галдежа в классе, беготни по коридорам, прыгания через заборы и дергания девочек за косички.

Идея не нова и широко распространена на всех континентах. В Англии, например, бесплатное молоко в начальных и средних школах выдавали еще в первой половине прошлого века. Что тут скажешь? Страна с правым рулем и управляется как-то иначе.

В последнюю среду сентября отмечается Всемирный день школьного молока. А у нас в прошлом году отмечалось 10-летие программы. По этому поводу провели Всероссийский семинар в Санкт-Петербурге и отчитались, что «Школьное молоко» охватило 48 регионов. Считать ли охваченной Кировскую область? Еще в 2008 году ее тогдашний губернатор Николай Шаклеин поручил своему правительству разработать положения этой программы применительно к вятским условиям. Условия, кстати, хорошие. Коровы на Вятке мычат и телятся, и по молоку область в числе российских лидеров.

Шли годы, сменялись губернаторы. Запускалась ли тут программа хотя бы в тестовом режиме? В областном министерстве образования на этот вопрос ответить не смогли, а директора школ на телефонные звонки «Новой газеты» с недоумением отвечали, что ничего о «Школьном молоке» не слышали.

Предполагалось, что финансировать наполнение стаканов будут региональные бюджеты. Видели вы эти бюджеты? Они даже воду для мытья стаканов не всегда профинансируют. Программа сворачивается то тут, то там. Сейчас говорят лишь о 31 охваченном ею регионе. Так, нынешней весной перестали давать молоко школьникам Новгородской области. Сообщалось, что из-за кризиса «бесплатная раздача молока первоклашкам приостановлена до 2017 года». А может, власти проявят сочувствие и поступят с малышами, как с пенсионерами, которым в январе 2017-го собираются доплатить по 5 тысяч? То есть выдадут школьникам в январе по полведра молока разом…


2 комментария

0
Нина Щукина , 13 сентября 2016 в 13:27
Ай,молодец,Борис!
У нас за что ни возьмись - все в минусах. Всем мыслящим людям уже давно ясно - эта страна не поддается исправлению и что менять все нужно до основания, а затем...Только боюсь,что в наш атомный век этого "затем" может и не быть.
Ответить 
0
Андрей Дубровский , 13 сентября 2016 в 13:51
Может быть, не совсем в струю, но все же...
Когда Путин вводил контрсанкции, из каждого утюга шли вопли об импортозамещении. Итак, финское молоко исчезло, а российское по ценам намного его уже превосходит. Откуда же взять стакан молока для школьников?
Зато не умолкают здравицы в честь президента и его "патриотической" политики в Крыму, в Украине, в Сирии. "Пушки вместо масла", - этот лозунг, появившийся в Третьем рейхе, с успехом перенимают в современной России. Назад в будущее!
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Автор

Борис Бронштейн

обозреватель «Новой»

Другие материалы

Видео

Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы
Многодетная мать о причинах сухой голодовки у мэрии Москвы

Фото дня

10.
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам в Москве

Партнеры

Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...
Море снаружи. Это история про то, как летним днем может оборваться молодость или даже юность...

Опрос

Навальный vs Баронова. Полемика вокруг предложения согласовать единых кандидатов в московских округах и снять кандидатуры остальных. Чья позиция вам ближе? Обсудить →

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Нас посчитают!

126
Виктория Украинка: Уффф. Акт это такая бумажка которую подписывают обе стороны, которые...

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

13 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама