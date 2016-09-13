Итак, мой друг, тебе надоел наш общий виртуальный мир, в котором за тобой из-за каждого угла следят глазки спецслужб? Бедный друг, ты больше не выносишь жизни голышом на виду у всех, когда твои разговоры в мессенджере внимательно слушает государственное ухо, а твои письма используются как подножный корм маркетинговых агентств? Если так, то знай: другой мир существует.

Если мысль о товарище майоре, сидящем, как паук, в темной комнате СОРМ, тяготит тебя, а закон Яровой, велящий хранить каждый твой сетевой вдох и выдох, вызывает в тебе приступ тошноты и ощущение того, что надо наконец что-то делать, — то тебе пора набраться храбрости и нырнуть со знакомого берега в глубокую воду. Там ты скроешься от них всех.

Сеть i2p — невидимый интернет — находится совсем близко и при этом бесконечно далеко от обычного интернета с его огромными сетевыми супермаркетами и социальными сетями, где из каждого второго поста глядят прекрасные коты и водопадами извергаются миллионы лайков. Она близка, эта невидимая Сеть, потому что войти в нее просто: скачал бесплатный софт, кликнул пару раз, и ты там, с той стороны зеркала, в другой жизни. Она далека, потому что это другой мир с другими правилами, с другой погодой и участниками.

В этом мире Билл Гейтс создал Windows, а сэр Бернерс-Ли интернет. В том мире, куда мы уходим, создатели и деятели, герои и странники скрывают свои имена, избегая публичности. Человек, в далеком 2003 году создавший i2p и много лет бывший главным разработчиком, известен как jrandom. На английском компьютерном сленге — это синоним слова «хакер». Человек, создавший анонимный интернет, и сам остался анонимным. О нем не известно ничего: он нигде никогда не объяснил, почему годами бесплатно разрабатывал i2p, так же как не объяснил в своем открытом письме соратникам по разработке, почему покидает проект. Его на посту главного разработчика сменил ZZZ. Это просто три буквы, и ничего более.

ZZZ не один, их целая команда, этих людей с именами mich, cervantes, eche|on, welterde и так далее. Должности между ними распределены как в серьезной софтверной компании. Да иначе и быть не может, потому что они разрабатывают реализацию i2p для Windows, Mac OS, Android, Linux и Tails (Tails— операционная система на базе Debian, дающая пользователю анонимность). Вакансии есть всегда, потому что i2p, локализованная на 16 языках, живет и держится усилиями добровольцев и жертвователей. Все финансовые детали, так же как имена жертвователей, приведены в Зале Славы невидимого интернета. Там мы узнаем, что на 1 сентября в общем фонде имеются 36 978,98 евро, 509,8 биткоина и 704,1 лайткоина. В списке пожертвователей сотни людей, большая часть которых отмечена как anonymous, а некоторые имеют имена, которые ничего не говорят о них. Другие сотни сутками держат свои компьютеры включенными в Сеть, чтобы обеспечить устойчивость и скорость работы невидимого интернета. Цифровое подполье в действии.

Техническое описание принципов работы невидимого интернета может занять сотни страниц. Мы скажем только главное. Каждый пакет, проходящий по Сети, шифруется и заключается в большой пакет данных. Промежуточные узлы не знают конечные адреса для пакетов. Составные пакеты данных идут по виртуальным туннелям, проложенным системой между пользователями, причем цепочки роутеров, из которых состоит туннель, меняются каждые 10 минут. Система DNS, лежащая в основе видимого интернета, в невидимом отсутствует. У каждого пользователя есть несколько адресных книг, в которых записано, какие домены соответствуют каким адресам. Это означает, что у системы нет центра, который можно было бы отключить, и нет серверов, захват которых мог бы привести к краху невидимого интернета. Весь он состоит из тысяч постоянно возникающих и быстро отмирающих туннелей, по которым день и ночь от пользователя к пользователю идет информация.

А в глубине i2p есть дверца, она ведет в децентрализованную распределенную систему хранения данных Tahoe-LAFS, которая сохранит ваши файлы, даже если по миру помчится конница Чингисхана или на часть серверов обрушится камнепад.

Когда вы уходите в невидимый интернет, вы попадаете в мир, на первый взгляд ничем не отличимый от обычного интернета. Так же запускаются ваш любимый Firefox или Chrom, так же открываются в браузере страницы, каждая из которых имеет расширение i2p, так же можно переходить с сайта на сайт, писать на форумах и досках объявлений и общаться. На Sysimail можно завести себе анонимную почту. На торрент-трекерах Snark и Postman можно анонимно скачивать и раздавать файлы. В видимом интернете нет ничего такого, чего не было бы в невидимом, — тут есть даже социальные сети, хотя сама идея социальной сети как места, где люди выбалтывают свою идентичность, противоречит анонимности. Но можно ведь создать себе вторую и даже третью идентичность.

Да, здесь, в невидимом интернете, есть всё или почти всё, но все-таки он совсем другой. Прежде всего он другой в своем поведении. Он оказывается медленным для новичков, которые должны иметь терпение и дождаться, пока их софтверный i2p-роутер интегрируется в Сеть и создаст достаточное количество туннелей к другим роутерам. Чем больше часов компьютер включен в невидимый интернет, тем сильнее его интеграция в Сеть. Компьютерные фрики, любящие видеть не только поверхность вещей, но и их работающую начинку, наслаждаются в i2p роскошной панелью управления, которая дает доступ к винтикам и шестеренкам системы и делает видимыми все процессы. Они проистекают прямо у вас на глазах с завораживающей инженерной красотой. В тот момент, когда я, пребывая в невидимом интернете, пишу этот текст, консоль моего роутера выдает увлекательнейшую информацию о 242 активных и 1223 известных моему компьютеру узлах, каждый из которых имеет флажок страны, подписывающий ключ типа EdDSA_SHA512_Ed25519 и адрес типа AqI5BNi3SScHbbKrRA1WZ8hyZ4POP9MgfXgnUtXQj~s=. А есть еще зондирующие, клиентские и транзитные туннели, которые мой компьютер пробрасывает к другим компьютерам, чтобы по ним бесперебойно шел шифрованный трафик, который невозможно расшифровать. Узнать, кто кому что отправил, тоже невозможно. Так и живу.

В невидимом интернете сотни сайтов, включая такие известные, как сайт библиотеки Флибуста и РосПравосудия. Более того, каждый желающий может создать в невидимом интернете свой сайт и бесплатно получить место под него. И все-таки тому, кто привык к безумному многообразию большого интернета, где справа и слева от твоего браузера всегда горят яркие огни мегаполисов, миллионы людей тусуются в социальных сетях и каждый клик открывает новые пространства виртуального мира, — невидимый интернет покажется скудным и бедным. Тут сразу чувствуется противоречие между новым огромным пространством и недостаточным контентом, между выдающимся механизмом и нехваткой людей, готовых им пользоваться. Там, где в обычном интернете живут тысячи людей, в невидимом их десятки. И мне это досадно и жалко, но это не вызывает ни обиды, ни горечи у создателей i2p. Иногда я в irc-клиенте xchat захожу на канал #i2p, чтобы послушать разговоры разработчиков. Они делают свое дело, в уверенности, что для невидимого интернета придет время.

Но какое время и когда? Он существует рядом с нами, просто по соседству, этот интернет, обеспечивающий анонимность. В нем никто не требует имени, фамилии, даты рождения, места жительства или номера телефона. В нем реклама отсутствует, коммерческая слежка уничтожена как класс. Спецслужбы в нем, может быть, и есть, но только толку им от этого мало. Для чего он создан? Может быть, он создан с опережением, потому что человечеству или хотя бы части его еще предстоит уйти в сетевое подполье, где уже созданы механизмы, позволяющие создавать неподцензурные газеты в условиях, когда наверху, на поверхности Земли, установилась диктатура. Может быть, этот сложный, динамический, функционирующий день и ночь невидимый интернет возникает загодя, как новый мир, где каждому живущему будет гарантирована не только тайна переписки, но и тайна личности и даже тайна жизни во всех ее проявлениях.