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Колумнисты

2115 33 миллиарда полковника Захарченко: откуда деньги? Да все оттуда же

14.09.2016

— Да, деньги! — сказал Корейко. — С деньгами заминка. Папка хорошая, слов нет, купить можно,
но, подсчитывая мои доходы, вы совершенно упустили из виду расходы и прямые убытки.
Миллион — это несуразная цифра.
— До свидания, — холодно сказал Остап, — и, пожалуйста, побудьте дома полчаса.
За вами приедут в чудной решетчатой карете.

Илья Ильф, Евгений Петров, «Золотой теленок»

 


У членов семьи замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, арестованного по обвинению во взяточничестве, обнаружили несколько счетов в швейцарских банках. Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, размер вкладов составляет около 300 миллионов евро.

В распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко. «Всего обнаружено шесть таких счетов, преимущественно в Rothschild Bank и женевском отделении Dresdner Bank, на каждом из которых находятся суммы от 45 до 47 миллионов евро», — уточнил источник. По его словам, в настоящее время выясняется происхождение этих денег. «Понятно, что речь идет не только о средствах Нота-банка, как это предполагалось ранее», — добавил правоохранитель.

10 сентября Пресненский суд Москвы арестовал Захарченко до 8 ноября, удовлетворив ходатайство следствия. Защита просила освободить обвиняемого под залог в 70 миллионов рублей. Адвокат заявил о намерении обжаловать заключение под стражу своего подзащитного.

Полковник Захарченко был задержан 9 сентября. По месту его жительства изъято 9 миллиардов рублей. По информации СМИ, эти деньги — часть суммы в 26 миллиардов рублей, выведенной обманным путем из активов Нота-банка, который в ноябре 2015-го был лишен лицензии. Полковник якобы взял похищенные средства себе на хранение у одного из топ-менеджеров кредитной организации.

Источник

Все сейчас задаются вопросом: откуда у полковника Захарченко такие деньги, сопоставимые с бюджетом не самого бедного субъекта Российской Федерации? Да все оттуда же, из того самого «грязного бассейна», в который сливаются миллиарды, похищенные из банковской системы России. Найденное у полковника — лишь небольшая часть от той «комиссии», которую все эти годы получала «крыша» мошенников в Центральном банке и силовых структурах. Факт, что сегодня эта «крыша» сильно прохудилась.

Общая сумма похищенного — не менее ШЕСТИ ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. Это больше, чем Фонд национального благосостояния. Из них пятая часть приходится на небольшую группу известных всем личностей, которых можно пересчитать по пальцам (Пугачев, Бородин, Беджамов, Мотылев, Алякин, Антонов и др.). Остальное присвоили еще несколько сотен человек. Они плохо известны общественности, но хорошо — нам, простым селянам.

Это наши с вами деньги, сограждане — они украдены с клиентских счетов в более 700 банков, преднамеренно обанкроченных ха последние 10 лет. И задача государства — вернуть эти деньги из-за рубежа. Для этого не надо сложных и дорогостоящих судебных процедур, нужна лишь последовательная государственная политика, основанная на силе принуждения, которая есть у любого уважающего себя государства. Достаточно прокуратуре научиться работать по теме, проявить настойчивость и спросить строго с западных банков и инвестфондов, которые через оффшорные гавани отмывают «грязные» деньги.

Если сильно спросить — они заплатят, уверяю. Прокуратуре США за 10 лет удалось «выбить» из международных банков в рамках «внесудебного урегулирования» 260 млрд. долларов — за укрывательство налоговых уклонистов, нарушение режима санкций и т.п.. Чем мы хуже? Тем более, что нередко оснований для претензий у нас — гораздо больше.


2 комментария

0
Антон САВИН , 14 сентября 2016 в 17:46
"Прокуратуре США за 10 лет удалось «выбить» из международных банков в рамках «внесудебного урегулирования» 260 млрд. долларов — за укрывательство налоговых уклонистов, нарушение режима санкций и т.п..

Чем мы хуже?

Тем более, что нередко оснований для претензий у нас — гораздо больше."
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Умилила фраза "Чем мы хуже ?" при сравнении государственной власти РФ и США. :))

Надо бы ещё дополнить фразой "Германия твёрдо и последовательно добилась от правительств Лихтенштейна и Швейцарии раскрытия тайны вкладов граждан ФРГ, уклоняющихся от уплаты налогов на сверхвысокие доходы.

Чем мы, РФ, хуже Германии ? Тем более, что нередко оснований для претензий у нас — гораздо больше ".

И в самом деле, чем же это РФ "хуже Германии" ? Что за вопрос? Россия лучше по всем параметрам.
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0
автандил завадский , 14 сентября 2016 в 17:56
автор,не надо парить-это вовины кошельки в той или иной мере,вам ли это не знать?
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Автор

Александр Лебедев

акционер «Новой газеты», д.э.н.

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