«В ближайшее воскресенье, 18 сентября, большое событие ждет всех россиян», — объявил Иван Ургант, открывая очередной выпуск вечернего себя, и я подумала: ого, избирательная кампания добралась уже и до развлекательных программ. Но Ургант продолжил с самым серьезным видом: «Все пойдут в лес за грибами. И основной вопрос, который стоит перед россиянами, — это вопрос выбора: срезать грибы или выкручивать».

В каждой шутке есть только доля шутки. Судя по большинству наших общественно-политических программ, у россиян и впрямь нету других забот. Разве что Америка уж больно беспокоит.

На вопрос, почему Америка и ее проблемы занимают столько места в эфире государственного ТВ, уже без всяких шуток ответил ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин: «Если у вас по многоквартирному дому бегает мужик с топором, который сам себя назначил шерифом, вы будете разговаривать про этого мужика или про то, что у вас цветочки не политы?» То есть наши внутренние проблемы — это грибочки-цветочки. Ягодки там, за океаном. И не мужик с топором, а «баба» то ли с Альцгеймером, то ли с Паркинсоном рвется там во власть, и это прямая забота россиян: а ну как «полоумная тетка» нажмет ядерную кнопку и пустит весь мир под откос?

Впрочем, есть еще надежда, что американцы, проявив благоразумие, все же проголосуют за Трампа, в победе которого уже сегодня абсолютно уверен Владимир Жириновский: «Это будет праздник и для Трампа, и для Америки, и для всего мира, и для всего человечества», — объявил он во время первого эфира новой программы «60 минут».

Программа «60 минут» заявлена как острая и горячая дискуссия по самой громкой теме дня или последнего времени. То, что для премьерного выпуска здесь выбрали «американскую трагедию», — яркое свидетельство приоритета этой темы над множеством других, сугубо внутренних. Особенно забавно, что название для нового эфирного «продукта» на канале «Россия» позаимствовали у врага: программа с тем же названием выходит на канале CBS с 1968 года и, по версии газеты The New York Times, признана одним из самых авторитетных и уважаемых общественно-политических шоу за всю историю американского ТВ. Само название, разумеется, не бог весть какой креатив, но для телевизионщиков всего мира — безусловный бренд, легенда ТВ, о чем не могут не знать и запустившие российскую версию «60 минут» «креативщики» с канала «Россия».

А мужики-то (то есть простые российские зрители) и не знают. Да и к чему им это совершенно бесполезное знание, если отечественная версия, кроме названия, не имеет ничего общего с заморским оригиналом. Там острые журналистские расследования на внутренние преимущественно темы, здесь — «горячая дискуссия» на тему «А как там у них?». У «пиндосов», у «хохлов», да мало ли еще у России врагов в мире чистогана? А когда у врагов проблемы — эти ли не радость для патриота?

«Означает ли обморок Клинтон победу Трампа?» — такой вопрос поставили на голосование в первом же выпуске «60 минут». Кадры, которые заботливо подобрали редакторы, демонстрируют Хиллари Клинтон то падающей в обморок на виду у избирателей, то спотыкающейся на ровном месте при входе в личный самолет, то задыхающейся от кашля, то нервно дергающей головой. Владимир Жириновский однозначно уверен: «Это уже мозги не работают. При воспалении легких человек может потерять сознание? Никогда!» «Альцгеймер? Паркинсон? Инсульт? Или просто усталость?» — перечисляют диагнозы один другого страшнее ведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов. Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко выносит свое авторитетное мнение: «Очевидно, что диабетический статус, избыточный вес, сосуды головного мозга с большим изъяном, серьезные проблемы с иммунитетом».

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов ставит диагноз не столько Хиллари Клинтон, сколько всему американскому истеблишменту: «Есть зловещая символика в том, что это (обморок) произошло в день национальной трагедии. Говорят про какого-то бен Ладена. Это (террористический акт 11 сентября) организовали сами американцы».

Жириновский меж тем находит у Хиллари Клинтон признаки эпилепсии: «Нормальный человек трястись не должен!» Приглашенная на «консилиум» терапевт-кардиолог эпилепсию отрицает, но предполагает «прогрессирование неврологической симптоматики».

В промежутках между заключениями «специалистов» ведущие Скабеева и Попов постоянно повторяют: «Это очень деликатная тема. Мы не должны злорадствовать. Мы никоим образом не злорадствуем. Мы снова и снова призываем не злорадствовать. Мы желаем ей здоровья». Их, как выясняется, больше всего беспокоит, как здоровье лидера (чужого, заметим, лидера) отразится на принятии судьбоносных решений (следует «нарезка» исторических прецедентов, когда в разное время разными странами управляли больные или немощные руководители). Впрочем, по мнению Евгения Попова, тем же СССР управляли немощные Брежнев, Андропов и Черненко, а развалили-то страну молодые и здоровые: Горбачев и Ельцин. «Один по глупости, другой — по пьяни», — с готовностью подхватывает тему Зюганов.

«Консилиум» по Клинтон (как они это назвали), заканчивается зрительским голосованием в студии: 67% проголосовавших считает, что обморок Клинтон означает победу Трампа и 33% в этом не уверены. Итог программы, откликаясь на очередной призыв Скабеевой «оставаться в рамках приличий, подводит все тот же Жириновский: «Хиллари — змея подколодная, ведьма. Нам нужен Трамп, мы за это должны бороться! Мы должны выбрать меньшее из двух зол».

«Деликатную тему» развивает в «Вестях» собкор в США Валентин Богданов. Оказывается, за солнечными очками Клинтон может-таки скрываться-таки Паркинсон. А пневмония «заразная болезнь» — по мнению самого корреспондента, обвинившего Хиллари Клинтон в безответственности по отношению к маленькой девочке, которую на глазах у всех она обняла.

И такая дребедень — целый день. И другой. И третий. «Хиллари Клинтон подозревают в использовании здорового двойника», — объявляет ведущий в ток-шоу «Время покажет». Американец Майкл Бом парирует: «Я читал про двойника Путина». «Какая разница, есть у Путина двойник или нет? — заходится в крике ведущий. — Путин уже избран». «Использует ли Хиллари двойника?» — продолжают ту же тему в ток-шоу «Место встречи» на НТВ, демонстрируя кадры, на которых якобы двойник гораздо стройнее и моложе оригинала, плюс у него отличаются форма носа и мочек ушей.

Казалось бы, что нам Гекуба (то есть Хиллари)? «Так отчего ж ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь?»