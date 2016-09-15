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Колумнисты

713 Последние выборы

Ближайшее воскресенье — последний день, когда у нас все еще есть формальные политические права

15.09.2016 Теги: выборы, выборы2016, госдума

Бойкотировать выборы можно, если вы считаете, что плебисцит у вас в жизни случается не в последний раз. Что в любом случае состоятся следующие выборы. И что у вас, таким образом, будет второй шанс. Если вы верите, что всегда сможете вернуться на участки в будущем — когда захотите и когда сочтете нужным. Когда придет время, когда политики перестанут быть «грязными».

Бойкот отличная штука, если вы твердо уверены, что нормальная жизнь будет продолжаться. Что существует масса способов быть хорошим гражданином и без всяких выборов.

Что вы можете, например, свободно участвовать в волонтерском движении — как те, кто сейчас тушит пожары.

Заниматься изучением общественной жизни — как «Левада».

Развивать культуру — как директор библиотеки украинской литературы или как фонд «Династия».

Или продвигать отечественную науку — как Сергей Гуриев.

Что вы можете открыть свой бизнес, поспособствовать технологическому лидерству России — как IT-компании, работающие под «пакетом Яровой».

Или, например, что вы можете сделать независимое СМИ, у которого никогда не будет двойной сплошной.

Если у вас все в порядке с малыми делами, вы можете спокойно бойкотировать выборы.

А еще можно посмотреть правде в лицо. Выборы — один из рудиментов политической системы, выстроенной до того, как Россию накрыли авторитарным режимом.

По всей видимости, это последний общественный институт (если только вы не считаете, что таким институтом должен считаться фейсбук), который дают нам легальную возможность заявлять о своем несогласии с происходящим.

Эти выборы — полутруп в стране ходячих мертвецов — покорного общества, выжженных медиа, ограбленного бизнеса.

Бойкот выборов — уверенный шаг к тому, чтобы вовсе отказаться от них в будущем. Выборы не важны для вас? Но выборы не важны и для народа. Выборы не важны и для царствующей фамилии. Нет никаких причин, чтобы проводить их вновь.

Так что когда вы проснетесь в воскресенье, подумайте — это последний день, когда вы все еще имеете формальные политические права. Решайте, как вы собираетесь распорядиться этим редким сокровищем.

Тяжелые, трудные для властей выборы при высокой явке и высоком протестном голосовании — это единственный оставшийся у нас способ затормозить введение в России тотального единомыслия. Подморозить поступательное уничтожение любых форм общественной жизни от газет до шахматных кружков.

Показать, что там, где есть власть, всегда будет сопротивление.

Персонажи, которые сядут в думские кресла в этом году, смогут засидеться там до 2021 года. Это там, за горизонтом событий, где кончаются деньги и Путин избирается на свой последний срок.


2 комментария

0
ал га , 15 сентября 2016 в 20:52
)))
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0
Борис Черкасов , 15 сентября 2016 в 21:20
Я так считаю, что формирование представительных органов власти является одним из ключевых вопросов государственного устройства, однако всеобщее и равное избирательное право в его существующем виде не обеспечивает подходящего решения.

Жизнь показывает нам, что крепкая власть быстро подминает под себя парламент и другие ветви власти. Парламент быстро заполняется людьми, которые правильно понимают политику партии и правительства, в основном, назначенцами власти. Это же было и при Советской власти. Лично я вижу один реальный выход из этой неприятной ситуации– формировать Госдуму по принципу формирования коллегий присяжных заседателей в судах (то есть, по жребию). Такое решение позволит отделить исполнительную власть от выборного процесса и поставить надежный барьер для приспособленцев, жуликов и проходимцев, которые сейчас рвутся и уверенно прорываются наверх. В этом случае большинство в парламенте составят простые граждане, "люди с улицы", а не проходимцы, которые готовы на все за теплое парламентское место. Такая Госдума может быть мощным противовесом исполнительной власти, которая в отсутствии эффективного контроля со стороны общества быстро теряет берега.

Каждый такой действительно народный депутат при принятии решений по поставленным вопросам не будет связан партийной дисциплиной или своими предвыборными обещаниями, поскольку всей этой хрени просто не будет. Депутат будет принимать решения, руководствуясь здравым смыслом, своим жизненным опытом, своими представлениями о жизни и на основе заключений, которые на вносимые предложения представляет Институт экспертиз (как и в суде, будет представляться аргументация "за" и "против"). Госдума не должна принимать законы, часто сложные и запутанные конструкции, в которых трудно разбираться даже подготовленным людям. Она должна принимать принципиальные решения, а законы пишет Министерство юстиции, и по должности за качество законов отвечает министр.
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Автор

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики

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