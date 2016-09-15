Ближайшее воскресенье — последний день, когда у нас все еще есть формальные политические права

Бойкотировать выборы можно, если вы считаете, что плебисцит у вас в жизни случается не в последний раз. Что в любом случае состоятся следующие выборы. И что у вас, таким образом, будет второй шанс. Если вы верите, что всегда сможете вернуться на участки в будущем — когда захотите и когда сочтете нужным. Когда придет время, когда политики перестанут быть «грязными».

Бойкот отличная штука, если вы твердо уверены, что нормальная жизнь будет продолжаться. Что существует масса способов быть хорошим гражданином и без всяких выборов.

Что вы можете, например, свободно участвовать в волонтерском движении — как те, кто сейчас тушит пожары.

Заниматься изучением общественной жизни — как «Левада».

Развивать культуру — как директор библиотеки украинской литературы или как фонд «Династия».

Или продвигать отечественную науку — как Сергей Гуриев.

Что вы можете открыть свой бизнес, поспособствовать технологическому лидерству России — как IT-компании, работающие под «пакетом Яровой».

Или, например, что вы можете сделать независимое СМИ, у которого никогда не будет двойной сплошной.

Если у вас все в порядке с малыми делами, вы можете спокойно бойкотировать выборы.

А еще можно посмотреть правде в лицо. Выборы — один из рудиментов политической системы, выстроенной до того, как Россию накрыли авторитарным режимом.

По всей видимости, это последний общественный институт (если только вы не считаете, что таким институтом должен считаться фейсбук), который дают нам легальную возможность заявлять о своем несогласии с происходящим.

Эти выборы — полутруп в стране ходячих мертвецов — покорного общества, выжженных медиа, ограбленного бизнеса.

Бойкот выборов — уверенный шаг к тому, чтобы вовсе отказаться от них в будущем. Выборы не важны для вас? Но выборы не важны и для народа. Выборы не важны и для царствующей фамилии. Нет никаких причин, чтобы проводить их вновь.

Так что когда вы проснетесь в воскресенье, подумайте — это последний день, когда вы все еще имеете формальные политические права. Решайте, как вы собираетесь распорядиться этим редким сокровищем.

Тяжелые, трудные для властей выборы при высокой явке и высоком протестном голосовании — это единственный оставшийся у нас способ затормозить введение в России тотального единомыслия. Подморозить поступательное уничтожение любых форм общественной жизни от газет до шахматных кружков.

Показать, что там, где есть власть, всегда будет сопротивление.

Персонажи, которые сядут в думские кресла в этом году, смогут засидеться там до 2021 года. Это там, за горизонтом событий, где кончаются деньги и Путин избирается на свой последний срок.