Генерал Маркин, который, по данным Интерфакса, переходит на работу в «Русгидро», заявил, что слухи о грядущей отставке Бастрыкина смехотворны. Краткая история заявлений российских пресс-секретарей накануне отставок шефов.

В России никто ничего не знает, потому что решения принимаются «где-то там вверху» и совершенно непредсказуемым способом. Особенно неосведомленными раз за разом оказываются пресс-секретари. В этом можно видеть отнюдь не случайность и не свидетельство низких умственных способностей граждан, находящихся на соответствующих должностях, но некоторую форму профессиональной адаптации.

Очевидно, что в определенных обстоятельствах, например, накануне масштабных рокировок, перестановок и перемещений в верхах, рациональная стратегия российского пресс-секретаря заключается в том, чтобы вспомнить о мудрости царя Соломона. «Многие знания — многие печали», — под этим древним слоганом строится работа пресс-секретаря с прессой.

Сценарий повторяется с завидным постоянством, так что смысл существования прежней профессии специалиста по связям со СМИ при государственном муже, как и, например, смысл профессии депутата, постепенно теряется. Пора открывать вакансии для специалистов нового типа: менеджеров по неведению.

Осенью 2010 года СМИ сообщили, что Юрий Лужков, занимавший пост мэра Москвы 18 лет, уйдет в отставку 27 сентября. После этих сообщений Лужков ушел в недельный отпуск.

27 числа его пресс-секретарь опроверг увольнение своего начальника и заявил, что этот день у главы города расписан с раннего утра до позднего вечера.

На следующий день, 28 сентября, Дмитрий Медведев, занимавший пост президента России, отправил Лужкова в отставку в связи с утратой доверия. Сразу после этого Лужков вышел из партии «Единая Россия», сопредседателем высшего совета которой был с 2001 года.

22 октября 2013 года вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко покинет свой пост. Спустя полтора часа пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова опровергла заявление Голодец. Она заявила, что распоряжение об отставке Онищенко не просто не подписано, но его даже и не существует.

«Распоряжение об отставке Онищенко не подписано. Такого документа нет», — сказала Тимакова.

Онищенко ушел в отставку на следующий день.

27 июля 2016 года глава правового управления Федеральной таможенной службы Лариса Черкесова опровергла известие об отставке главы ФТС Андрея Бельянинова.

«Этого не может быть, потому что не может быть никогда», — заявила она.

На следующий день премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал указ об увольнении Бельянинова.

Отставка уполномоченного по правам ребенка при президенте России Павла Астахова обсуждалась в медиа около полутора месяцев.

1 июля события развивались следующим образом. Сначала стало известно, что Астахов подал заявление об отставке и покинет должность сразу после возвращения из отпуска. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства «пока не подписывал» никаких указов об отставке Астахова.

В тот же день в интервью РБК Астахов подтвердил решение уйти в отставку. «Вчера после очень серьезного разговора я подал заявление, но решение примет президент», — сказал он.

Спустя несколько дней, 4 июля, Песков подтвердил отставку Астахова. Однако к тому времени президентский указ так и не был подписан. 11 июля Астахов заявил, что вышел на работу. После этого стали появляться сообщения о кандидатах на освобождающуюся должность Астахова. Затем — сообщения о том, когда же Астахов уйдет с поста.

РБК писал, что это произойдет после 8 сентября. По словам источника издания, Астахову решили дать возможность доработать до 50-летия. Наконец, 9 сентября Путин уволил Астахова.