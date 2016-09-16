Эта рукопись была найдена в частном архиве семьи производителей консервированных овощей и фруктов. В настоящее время книга готовится к выходу в свет в издательстве Fruits & Vegetables.

В основе книги — показания графа Вишенки, данные им в ходе следствия и в ожидании приговора — стать вишенкой на торте. Он подробно рассказал о своей жизни после Революции. Вместе со своими друзьями — Чиполлино, Редисочкой и другими — он боролся за то, чтобы жизнь овощей и фруктов стала справедливой и радостной, приветствовал создание на базе Поместья колхоза. В какой-то момент, чтобы не разочаровываться в идеалах Революции, он перестал читать, постарался забыть все, чему его учили в школе, и всячески подражал Чиполлино, не отягощенному ни знаниями, ни рефлексией. Даже перестал носить очки, чтобы не видеть, что происходит вокруг. К сожалению, в детстве графини Вишни дали ему слишком хорошее образование. Он стал размышлять о возможности третьего пути — преодоления, как безобразий цитрусовой диктатуры, так и жестокости и некомпетентности революционного правления, написал об этом книгу, которую никому не показывал и читал только сам и в темноте. Впоследствии несколько экземпляров этой существовавшей только в одном экземпляре книги ему предъявили в Службе Защиты Плодоовощной Революции (СЗПР), указав, какие страницы, когда и сколько раз он прочел. Авторство книги он признал, но до самого конца утверждал, что написал ее не по заданию герцога Мандарина, а исключительно из любви к Колхозу и его обитателям.

К показаниям графа Вишенки приложен короткий рассказ о том, как сложилась судьба других овощей и фруктов.

Редисочка сначала стала любовницей Чиполлино, потом — графа Вишенки. Вскоре после того как они, отбросив архаическую мораль, стали жить втроем, ее пригласили на службу в СЗПР. Там ее вначале восприняли несерьезно, но она доказала и коллегам, и подследственным, что достойна уважения, проявляла особую жестокость, поощрялась начальством. Потом пристрастилась к наркотикам, стала непригодна к службе, жила с Червячком, рано умерла.

Синьор Помидор, отсидев свое и поработав помощником Кума Тыквы, смог уехать за границу. В эмиграции он жил бедно, очень скучал, осознал, наконец, что новая власть действительно стремится восстановить былое величие Поместья, понял, что в этом Правда, вернулся в Огород, служил там управляющим — буржуазным специалистом, добился больших успехов в хозяйстве, был обвинен в работе на принца Лимона и пущен на салат. Свою вину успел перед этим полностью признать.

Барон Апельсин работал грузчиком и выступал в школах с жесткой и непримиримой критикой правления принца Лимона и нравов апельсиново-лимонной аристократии. Но в какой-то момент, вследствие нарушения гормонального баланса и несмотря на плохое и скудное питание, он стал толстеть. Это сделало очевидным тот факт, что он готовил заговор с целью возвращения себя к власти. В ходе следствия он признал свою вину и, сотрудничая с органами, назвал имена сообщников, которые потом тоже признались и назвали других сообщников. По решению суда барон Апельсин был использован в качестве заправки к салату, который сделали из синьора Помидора.

Герцог Мандарин после разоблачения барона Апельсина неожиданно для самого себя получил разрешение на выезд за границу, где и присоединился к принцу Лимону, который, хоть и понимал его полную никчемность, не мог отказать родственнику. Впоследствии он об этом пожалел — капризы герцога и сопровождающие его скандалы еще больше ухудшили отношение к принцу Лимону и его окружению.

Сам принц пытался объяснять, какую угрозу новая власть представляет для овощей и фруктов всего мира, говорил об экологической катастрофе, к которой неминуемо приведет политика революционных властей, но его никто не слушал. Интеллектуально продвинутые фрукты и овощи соседних хозяйств видели в Плодоовощной Революции предвестник будущего, большинству же просто не было дела до того, что происходит в Поместье. После смерти принца Лимона множество лимонов, грейпфрутов, лаймов и даже ананасов боролись за право называться Главой Дома Лимонов.

Солдат-лимончиков, охранявших заключенных, сразу после революции арестовали и самих посадили в тюрьму. Охранять их стали бывшие заключенные. Таким образом, все, кто был в тюрьме при принце Лимоне, в ней и остались, просто заключенные и охранники поменялись ролями. Но из тюрьмы никто не вышел.

При строительстве здания Службы защиты плодоовощной революции обнаружилась нехватка строительных материалов. Был объявлен добровольный сбор кирпичей, в котором принял участие и кум Тыква, пожертвовав на строительство два кирпича из своего домика. Остальные кирпичи у него просто конфисковали, объяснив ему, что их он тоже отдал добровольно. Домика у него не стало, но он счастлив.

Лук Порей написал обширные воспоминания о том, как он готовил Революцию и руководил восстанием. Вскоре после этого он возглавил Союз плодоовощных писателей. На этом посту он разработал теорию плодоовощного гуманизма, в соответствии с которой высшим предназначением и мечтой любого настоящего фрукта или овоща является превращение в удобрение для того, чтобы выросли новые фрукты и овощи, которые, в свою очередь, станут удобрениями для следующих поколений. При этом тот фрукт или овощ, который воспринимает это предназначение, пусть и с восторгом, но с недостаточным, подлежит немедленному съедению, что и представляет собой высшую форму проявления плодоовощного гуманизма.

Адвокат Горошек, будучи в эмиграции, выступил редактором сборника трудов эмигрантских интеллектуалов «Смена вкусов», в которой обосновывалась идея изначального превосходства овощей над фруктами, их большей полезности и большей значимости в структуре питания. Там же разрабатывалась концепция возможности превращения сознательного национального мыслящего фрукта в овощ. Завистники обвиняли адвоката Горошка в том, что он якобы был тайным агентом Службы защиты Плодоовощной Революции, помогая ей похищать выступающих против новой власти эмигрантов. Все знали, что эта клевета — истинная правда, но репутации Горошка это не повредило.

Земляничка, с детства влюбленная в графа Вишенку, вскоре после того, как их союз с Редисочкой и Чиполлино распался, вышла за него замуж. Когда Вишенку арестовали, она отказалась от него отречься, саму ее от ареста спасло только вмешательство Редисочки, которая в тот момент еще служила в органах. Как Члена Семьи Врага Плодоовощной Революции Земляничку сослали на дальнюю поляну, на которой никогда не было солнца. До конца своих дней она ждала Вишенку и верила, что он вернется.

Чиполлино погиб при невыясненных обстоятельствах. Колхоз носит его имя.

Сад и Огород заросли бурьяном.