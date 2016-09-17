То было время имитации, когда затравленная треть уже гадала, выметаться ли — иль потерпеть и досмотреть. На Красной площади с невестами снимался общий наш жених; невесты были да, прелестными, но что-то чувствовалось в них от школы жизни, ими пройденной вдали от любопытных глаз, от жриц любви — конечно, к Родине, но по тарифу «бизнес-класс». Потом в тандеме порыбачили, явив согласье наверху, и этим как бы обозначили, что надо есть уху, уху! Когда доели это едиво, возник еще один вопрос: нашли поместье у Медведева размером чуть не с город Плес, и он — с поспешностью дневального, явив свой уровень опять, — забанил в твиттере Навального, что смог все это раскопать. Страна с тоской на это глянула — по крайней мере большинство, — но Тимакова гневно грянула: поместье было не его! Там нет спецсвязи, нет охраны там! Туда и свиту не вместишь! — и этим спичем, гневно грянутым, спасла начальственный престиж. Не упущу событья яркого, все СМИ к нему благоволят: в дождливый день убрали Маркина за откровенный плагиат. Для довершения агонии у омбудсвумен Анны К. нашли пассаж о телегонии и троллить начали слегка, но муж сказал: я вам советую ругать не слово, а дела. Та Анна К. была не этою, та Анна К. другой была.

И вот, когда читаешь медиа, весь их разрозненный must-read, — вся эта черная комедия тебе как будто говорит, — я констатирую, не сетую, но сколько можно слушать лесть: вдруг наша Родина вот этою всегда была, какая есть? Все глушь лесная, берендеева, тоска, и злоба, и хула. Россия Блока, Менделеева — недолгой маскою была. Ее лицо — не век серебряный, не декабристы, не народ, но эти новые селебрити, все это вот, вот это вот?! Тоску глушу, зубами ляскаю — никто не спорит, Петр велик, но он накрыл Россию маскою. Что, если нам явился лик?! Пристала мысль и не отвяжется: куда мы дели триста лет?

Но совы здесь не то, чем кажутся, да их тут, собственно, и нет. Все снова оказалось, братия, гораздо проще и лютей: нет безнадежнее занятия, чем лгать в эпоху соцсетей. Невесты не были невестами, они признали это вслух, — а были широко известными богинями эскорт-услуг. И рыбаки, что озадачили собой российский интернет, — они не просто так рыбачили, у этих вод случайных нет! Не зря писал Навальный-вредина свою злокозненную жесть: поместье именно Медведева, спецсвязь там есть, и башни есть! И Маркин будет незапятнанным — он чист, бастрыкинский вассал, он вовсе не был плагиатором, он книгу вовсе не писал! И Анна К., увы, на горе ей, была той самой Анной К., и шут бы с нею, с телегонией, но жаль, что память коротка. Все кружится, дробится, мажется, дрожит, как Шредингеров кот, — короче, все не то, чем кажется: цари не те, народ не тот… На всех распространялось правило фальшиво-масочного зла.

И лишь Россия не лукавила — а чем казалась, тем была.