Давно известно, что в России право собственности неписано и работает неформально. Обычно, обсуждая эту историю, вспоминают легендарную фразу московского мэра о том, что не надо прикрываться бумажкой. Собственностью в России можно владеть только в том случае, если начальство не против, это известно всем. Но этот же сюжет предполагает и другую перспективу: для того, чтобы по-настоящему владеть собственностью в России, использовать ее, иметь возможность передавать ее и так далее, вовсе не обязательно наличие формальной бумажки. Конечно, прекрасный пример здесь — так называемая дача Медведева в Плесе, о которой несколько лет назад уже писала «Новая газета» и на которую сейчас вновь обратил внимание публики Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Наталья Тимакова, пресс-секретарь нашего премьер-министра, официально разъяснила, что по документам дача Медведеву не принадлежит и что он также ее не арендует. При этом по необъяснимым причинам на даче расположена система правительственной спецсвязи. Отсюда возникает логический парадокс. Если спецсвязь оборудована на частной земле и для частного собственника, то это прямо-таки диверсия. Если собственность на самом деле государственная, то чиновникам вроде бы нужно отчитаться перед налогоплательщиками. В Плесе вскрыт кружок троцкистов, которые предлагают невероятные сценарии: перед нами нечто ни частное, ни государственное, но просто там бывает Медведев, для которого оборудована спецсвязь и еще домик для уточки.

Жизнь предположительно премьерской уточки стала сенсацией. Ее домик в центре пруда, обнаруженного ФБК на территории поместья в Плесе при помощи квадрокоптера, оказался в центре внимания соцсетей. Теоретически уточка должна вызывать умиление, но в случае с Медведевым она, наоборот, всех бесит. Лидера «Единой России» в последние месяцы преследуют неудачи, так что уточке припомнили все: и его дремоту в президиумах, и «денег нет», и зарплаты учителей. Уточка Медведева потеснила даже бесспорных хедлайнеров отечественного политического бестиария — собак Шувалова. Социальные сети шутили о том, что даже у Януковича были страусы, как бы жалея Медведева, но вообще-то это злая ирония. И дело тут, по всей видимости, в том, что гражданам хочется знать, за чей счет и в чьих интересах проводится этот банкет. Кто построил шестиметровый забор, за которым прячется уточка со спецсвязью.

Владельцы уточек (кем бы они ни были), конечно, придерживаются другой системы ценностей. Не холопское это дело — засовывать свои квадрокоптеры в наши дела. Примерно такова повестка этих благородных донов. Особенно красиво это получается у главы «Роснефти» Игоря Сечина (редакция не располагает документами о том, есть ли у Сечина уточка и домик для нее). Этот государственный деятель и бизнесмен выиграл иск у газеты «Ведомости». И теперь издание обязано опровергнуть информацию о том, что Сечин якобы строит дом на Рублевском шоссе. И — в соответствии с известным утонченным вкусом истца — уничтожить бумажные номера газеты с соответствующей публикацией.

Мотивировка иска была связана с нарушением «Ведомостями» права Игоря Ивановича на частную жизнь. Получается, что на сегодняшний день Россия устроена примерно так: никто официально не владеет ничем. Единственное надежное исключение — домик для уточки, но при условии, что рядом с ним есть центр спецсвязи. Однако говорить об этом — значит разбалтывать врагу государственную тайну, известную так же, как неприкосновенность частной жизни лучших мужей России.