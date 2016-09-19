Новая газета

Университет «Новой газеты»: новый сезон. Анонсы лекций 21 и 22 сентября
(495) 926-20-01 Жалуйтесь Архив номеров RSS
Зарегистрироваться | Войти

Мы должны удостовериться, что вы не робот.
Если изображение неразборчиво, Вы можете перезагрузить картинку

Зарегистрироваться | Войти
Twitter Facebook VKontakte
Легкая версия English version
Подробнее о новом сайте
Версия для печати

Колумнисты

3531 19 сентября 2018 года

Результаты парламентских выборов изменили ход политического времени

19.09.2016 Теги: выборы, госдума, единая россия, медведев, путин


Владимир Путин и Дмитрий Медведев посещают штаб «Единой России» в ночь подсчета голосов. Фото: пресс-служба Кремля

Результаты парламентских выборов изменят политическую конфигурацию в стране сильнее, чем это можно предположить. Во-первых, если смотреть с функциональных, а не с формальных позиций, то Дума стала однопартийной. Три прочие фракции не имеют в сумме даже «блокирующего пакета», а значит, все законы будут приниматься или отклоняться голосами «Единой России». Вся формальная иерархия, включая даже пост спикера, не говоря уже о председателях комитетов, становится декоративной. Из этого, кстати, следует и то, что вся ответственность за любые решения, приятные парламентом, лежит теперь исключительно на «Единой России».

Во-вторых, выборы в парламент по факту оказались референдумом о доверии политическому курсу президента. Четыре партии, олицетворявшие собой «крымский консенсус», прошли в Думу и в сумме набрали по спискам 86% голосов (если сложить целые числа). Ни одна из партий, критиковавших президента (а их было две), не дотянула и до 2% и не провела ни одного одномандатника.

Это значит, что проблемы-2018 не существует. Можно сформулировать иначе: в политическом измерении 2018-й год уже наступил. Причем неограниченный мандат доверия получил не только президент, но и правительство. Да-да, ведь это Дмитрий Анатольевич Медведев — председатель «Единой России»,

это он был единственной персоной в ее федеральном списке и он же теперь будет премьер-министром в ближайшие пять лет, если, конечно, вдруг не найдет себе занятия поинтереснее. Невозможно назвать причины, по которым президент может предложить однопартийному парламенту другую кандидатуру на пост, занятый председателем этой самой партии.

Между тем проблема-2018 и народный мандат занимали не такое уж периферийное место в непубличном дискурсе политической элиты. Объективные обстоятельства, гениально сформулированные как раз Дмитрием Медведевым — «денег нет» — предполагают серьезный пересмотр политического контракта с главными социальными стратами, то есть с силовиками, бюджетниками и пенсионерами. Пересмотр и так уже идет, но под воздействием «крымской» анестезии и в контексте борьбы с внешними врагами, которые, как водится, сжимают кольцо. Теперь придется резать по живому, потому что на внешнеполитические авантюры тоже, в общем-то, нет денег, а внутренние враги побеждены, чему порукой результаты выборов, превзошедшие, надо думать, даже желания их режиссеров.

Как это было:

Выборы в Госдуму: Путин и Медведев поздравили «Единую Россию» с победой, у ЛДПР — сенсационный процент голосов. Хроника

Исчерпан не только ресурс, но и смысл охранительно-запретительной повестки, которая прославит в анналах шестую Думу. Парламенту седьмого созыва придется решать совсем другие вопросы. Например, о повышении налогов, включая прогрессивное обложение доходов физических лиц. Об увеличении пенсионного возраста и окончательной отмене накопительной компоненты. О дальнейшем сокращении объемов социальных гарантий, о замещении бесплатного образования и медицины коммерческими (вспомним, например, об идее спикера Совфеда Валентины Матвиенко не лечить за казенный счет безработных). Об отмене материнского капитала. О либерализации рынка труда, то есть упрощении процедуры увольнения. О введении новых и новых сборов по образцу «Платона» или капремонта.

С этой точки зрения сокращение присутствия в Думе формально «левых» фракций, имевших в предыдущем созыве ощутимые 156 мандатов, как нельзя кстати.

Читайте также:

Победа коалиции дачников и Жириновского. Абсентеизм, квалификационное большинство «Единой России» и возвращение ЛДПР: три главных феномена этих выборов

О досрочном наступлении 2018 года свидетельствует и то, что прямо в момент оглашения результатов выборов в «Коммерсанте» появилась публикация о скорой реформе всего силового блока, которая представляет собой не слив, а сигнал. Не так уж важно, будет ли структура, которой предстоит поглотить нынешние ФСБ, ФСО и СВР, называться Министерством госбезопасности или возьмет скромный псевдоним Федеральной службы контрразведки. К парламенту это все тоже отношения не имеет, потому что решения по силовому блоку принимаются исключительно президентом. Факт в том, что кулуарно подобная реформа тоже обсуждалась давно и активно, но к ее реализации предполагалось перейти после 2018 года. А теперь нет никакого смысла ждать.

Политическое время не просто ускорилось, из него исчезла такая категория, как будущее. Есть только новое настоящее, в котором всем нам, по завету Д. А. Медведева, предстоит держаться.


12 комментариев

1
Хрюн Моржов , 19 сентября 2016 в 21:23
Лишних удалили. Принтер заряжен. Алый парус им во все места.
Ответить 
2
Игорь Гусев , 19 сентября 2016 в 21:53
ХРЮН МОРЖОВ , 19 сентября 2016 в 21:23 "Алый парус им во все места".

...Скорее всего это закончится внедрением ИХ детородного органа. Всем нам в одно место...
Ответить 
3
Коля Ишаков , 19 сентября 2016 в 21:28
Держитесь!(с)
Ответить 
0
Lenty Vini , 19 сентября 2016 в 21:55
за какое место ?
Ответить 
5
Коля Ишаков , 19 сентября 2016 в 21:29
Кстати статья от Алексея довольно смелая, признаться не ожидал... жму руку!
Ответить 
2
Анатолий Клименский , 19 сентября 2016 в 21:36
"Вся формальная иерархия, включая даже пост спикера, не говоря уже о председателях комитетов, становится декоративной".
----------------------------
Интересно, когда же это она была другой?
Ответить 
4
Ген Беляев , 19 сентября 2016 в 21:46
Светлое наше будущее (в плане демократического развития страны) становится все более темным ...
Ответить 
3
Анвар Фаттахутдинов , 19 сентября 2016 в 21:49
Валерия Ильинична Новодворская в своё время сказала, что российский народ верит в последний раз. Этот "последний раз" был уже несколько раз. Сейчас, это на самом деле, в последний раз! Такой комбинации , то бишь "рокировочки" если вспомнить ЕБН, не было доселе никогда! Можно, конечно, поаплодировать ВВ, супер "Но что же будет с Родиной и с нами?"
Ответить 
-1
Евгений Ковальски , 19 сентября 2016 в 21:55
Путин на фото всё больше становится похож на деда. Ему бы шлепанцы, мятую рубаху и детишек вокруг. Вписался бы однозначно.
Кстати у него него началось ускоренное старение организма, я думаю. Такое бывает при определённой генетике, когда запас небольшой. Ну это когда один выглядит в 63 моложаво, а другой стариком. Одному природа даёт 92 лет пожить, другому 67.
Не исключено, что он готовит преемника. Старость не радость.
Ответить 
1
Lenty Vini , 19 сентября 2016 в 21:59
не-а ... никакого преемника не будет .. когда Путин покинет Землю - об этом будут знать единицы - слишком уж удачен "проект Путин" для настоящих хозяев страны .... уверен - наготове держат замену , скорее всего и не одну ... а может - уже и меняли сломавшийся аппарат ...http://rusjev.net/2015/12/08/b...
Ответить 
0
Юрий Лукаш , 19 сентября 2016 в 21:57
Держись Россия, 2018 год стремительно наступает. Ох какое будет горячее время.
Ответить 
0
Lenty Vini , 19 сентября 2016 в 22:03
а может не будет ? - за пол года до выборов будет введено чрезвычайное-военное положение , выборы перенесутся на определенный срок , в конституции загодя появится статья .... ну - о чем угодно ... и такое положение будет длится долго ... резервация , сэр !
Ответить 

Чтобы оставлять комментарии необходимо войти на сайт или зарегистрироваться

Читайте также

Автор

Алексей Полухин

шеф-редактор

Другие материалы

Видео

«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии
«Кандидат из табакерки». Андрей Заякин на выборах в Якутии

Фото дня

Предвыборный штаб кандидата в депутаты от партии «Яблоко» Дмитрия Гудкова. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
Из не вошедшего. Как в штабах демократических партий узнавали о своем поражении на выборах

Партнеры

Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много
Миллиарды Дмитрия Захарченко. У борца с коррупцией и его родственников нашли много денег и собственности. Очень много

Реклама

Блог редакции

3453 записи · 641 читатель

Подписаться

Почтовый ящик

Наши читатели часто присылают нам свои вопросы и наблюдения. Каждый понедельник мы публикуем их:

Присылайте свои письма 2016@novayagazeta.ru

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Наши авторы

Evening Standard
The Independent

Читайте в английской версии газеты

Связь с редакцией

Если вы нашли ошибки в тексте, неточные факты или другие помарки, просто выделите текст и нажмите ctrl+enter.

Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.

2016@novayagazeta.ru (495) 926-20-01

Для сообщений рекламного характера

reklama@novayagazeta.ru (495) 623-17-66 (495) 648-35-01
(495) 621-57-76

Twitter Facebook ВКонтакте

Новости

19 сентября

Картина дня

Тви-новости

Нужна ваша помощь

«Новая газета» участвует в благотворительных акциях по сбору средств нуждающимся. В наших силах вместе помочь ближнему.

Реклама