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Колумнисты / Выпуск № 107 от 26 сентября 2016

10062 Забывчивое

Страшней брести сквозь тухлые года — и понимать, что это было, было, но с нами ли, и здесь ли, и когда?

25.09.2016

Вот Хиллари в Москве у нас забыла какой-то дико важный документ, но не спешите видеть в ней дебила. Тут есть географический момент. В Москве и не такое забывали — и до сих пор не вспомнили, увы. Тут помнят, с кем и сколько воевали, а остальное — вон из головы. Не то чтоб мы особые растяпы (еще воскликнут: «Русофобский жид!») — но здесь такие правили сатрапы, что, если помнить, лучше уж не жить. Мы прошлое всегда считаем раем, благословляем прадедов и рать, поскольку, если мы не забываем, нам будет невозможно повторять, а если мы себя не повторяем, то нас осудят прадед или дед, мы суверенность русскую теряем и подрываем суверенитет. Не понимаю штатовского пыла, скорбей о незначительном прыще: Россия так и столько позабыла, саму себя забыла вообще! Подумаешь — секретная бумага… Тут речь об амнезии всей страны: и Грозный был святой, и Сталин — благо, и Ленин, и Гагарин — все равны! Не стало ни Кронштадта, ни ГУЛАГа, ни адских дней, ни праздничных минут. Спасибо, что она, Москвой гуляя, не позабыла, как ее зовут, а то б еще, от ужаса икая, бродила бы вдоль чистого пруда, не понимая, кто она такая и для чего приехала сюда.

Да, многие, вступая в наши двери, становятся похожи на чудил. К Лаврову, например, приедет Керри — и забывает все, что он твердил: мол, мы за мир! — с улыбкой карамельной; водяра, пицца, дружелюбный тон… А то, что мир, по сути, параллельный, — он вспомнит, лишь вернувшись в Вашингтон. И лидер наш, почесывая темя, не помнит сам, что выгодно ему: то говорит, что мы в Крыму все время, то говорит: нас не было в Крыму… Склероз российский грозен и вынослив: никто не помнит точек болевых, забыли все, кем были в девяностых, забыли все, кем стали в нулевых, не помнят слов своих, чужих не помнят, начнут припоминать — теряют нить; порой штаны от ужаса наполнят — и ходят, не подумавши сменить! И наше солнце, наш бессмертный полдень, единственный у нас отец и мать, сказал за всех: «Теперь не время помнить. Советую порой и забывать»**«Борис Годунов».

Нам выпало терпеть такую пору, от коей не укрыться в интернет: что Хиллари? Я сам себя не помню. Куда, не знаю, делись двадцать лет? Что мне ответить наглому невежде, куда деваться от позорных рыл? Мне грустно помнить то, что мог я прежде; мне страшно вспомнить то, что я забыл. Что мне за дело до супруги Билла? Страшней брести сквозь тухлые года — и понимать, что это было, было, но с нами ли, и здесь ли, и когда? Безмозглая, бессмысленная груда лежит на месте рухнувшей страны. Вон Клинтон хоть уехала отсюда — и вспомнила.

А мы обречены.


20 комментариев

8
Rost V-sky , 25 сентября 2016 в 23:20
Как всегда, правдиво. Но от этого ещё более страшно. Мы обречены, если не начнём что-то менять.
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1
Беня Крик , 26 сентября 2016 в 00:00
Сдается мне,что Дмитрий Львович, дополняет старика нашего,Конфуция.Ибо,помимо ,размышления,подражания и опыта,предлагает еще один способ познания - поэтический. Не откровение,конечно,но и слава Богу... А то уж мутит немного от доморощенных мессий в местной Поднебесной..
А по теме стиха,могу добавить,в качестве формально- логического обоснования:
Болезнь Альцгеймера — самая распространённая причина развития старческого слабоумия или деменции. В России насчитывается до 1,8 млн человек с диагнозом «деменция», а в мире — около 26 млн.


Болезнь проявляется наличием проблем с памятью, суждениями, языком, ориентацией, общением и исполнительными функциям
И спасибо,Дмитрий
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Беня Крик , 26 сентября 2016 в 00:31
Комментарий удален
0
Модератор: Сергей Золовкин , 26 сентября 2016 в 00:38
Беня Крик , 26 сентября 2016 в 00:31
Роскомнадзор составил список из четырех слов, употребление которых запрещено во всех средствах массовой информации. Это бранные обозначения мужского и женского половых органов, нецензурное название процесса совокупления и слово на букву «б».
В Роскомнадзоре отметили, что замена некоторых букв в запрещенных словах на троеточие или звездочки - не поможет избежать ответственности. В случае употребления средством массовой информации подобных слов, ведомство будет делать этому СМИ выговоры. А если таких выговоров наберется два и более - может быть поставлен вопрос об аннулировании лицензии
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1
Беня Крик , 26 сентября 2016 в 11:49
Вы, Сергей, опосредованно, но очень доходчиво, объяснили мне,что за персонажи "на букву б" несут свой тяжкий крест по защите нашей нравственности в том самом надзоре..
НЕ Будем давать повод разного рода официальным воплощениям " мужских и женских половых органов" для возбуждения и эякуляции ,в какой-то бы то ни было форме. Дабы не допустить между ними " процесса совокупления" ,с последующим воспроизводством им подобных.( Я,например, считаю,что они именно так и размножаются)
Просто повторю основной тезис удаленного комментария. Правильность которого подтверждает, упомянутый Вами росшмоз. ..,как его там...вообщем ,одно из отделений нашей общей больнички.( Привет Андрею Бильжо)
Так вот тезис..чуть не забыл..В нашей районной больничке количество людей ,которые сугубо добровольно, без всякого анамнеза, дошли до вполне клинических проявлений слабоумия- огромно. Они постоянно практикуются в этом своем состоянии, приветствуют соответствующее к себе отношение, и считают,что такая модель поведения снимает с них ответственность за последствия в будущем. Гори оно синим пламенем..
И все бы хорошо ( стабильность так стабильность) ,но в последнее время количество агрессивных слабоумных стало зашкаливать. И, если , еще недавно,у них умильно текла слюна ,и они писались при виде главного врача, а,также, делали стойку в присутствии персонала, то теперь, все чаще ,у пациентов идет пена ртом, они порываются самостоятельно составлять правила внутреннего распорядка, и давать медицинские заключения...
Вообщем, их стало слишком много.Намного больше,нежели нужно для сохранения мира в нашей Богом хранимой больничке..И от этого факта нельзя отвернуться.
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2
Сергей Булавский , 26 сентября 2016 в 12:20
Как многословно, Беня! Проще надо быть:
Слабоумие - стабильно!
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1
Беня Крик , 26 сентября 2016 в 12:30
Просто только кошки родятся.. Секас с homo ,в том числе интеллектуальный, предполагает прелюдию ,соответствующий антураж и контрольную фрикцию в голову...А иначе это- изнасилование. Со всем уважением...:-)
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3
Dmitry Экс-Промт , 26 сентября 2016 в 00:18
порой штаны от ужаса наполнят
— и ходят, не подумавши сменить!
Ах тезка, Вы умеете напомнить,
мы плачем, хоть хотели рассмешить!

Браво Дмитрий Львович!!!
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7
Нина Щукина , 26 сентября 2016 в 00:21
"...мы суверенность русскую теряем и подрываем суверенитет".
За что боролись...Поэтому Россия и изгой в мировой политике.
Спасибо, Дмитрий!
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4
Levi Leviafan , 26 сентября 2016 в 11:06
" ...Куда, не знаю, делись двадцать лет?..."
Это страшно....
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5
владимир рихтер , 26 сентября 2016 в 11:34
"Мы обречены". Точный диагноз и оттого особенно страшный. В обозримом будущем лекарства от этой болезни пока не видно.
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-5
ал га , 26 сентября 2016 в 12:32
от мусульманина либералу

Ну что дошли до худшего момента?
теперь вы секта - адепты острия
и каждый день вы в поисках эффекта
себе вонзаете в зад шило бытия

посевы ваши полны тем урожаем
какой известные сулили семена
хоть не себе посевом угрожали
на жатве взяток слепили для себя

я не еврей и не дано мне права
на связки типа - "русофобский жид"
не славянин, не русского я нрава
и не любим но в этом с вами квит

я мусульманин-ипостась России
что вне защиты - пропаганды враг
введён уж в категорию - другие
хоть многому я с прочими не рад

нас поливали грязью, четверть века
вам бумерангом вернулись все слова
а справедливость ваша убога как калека
на травле нас к вам ненависть росла

вы так наивно считали есть мол право
травить изгоев раз есть такой ресурс
но все ату, лишь взращивали нравы
где кинуть камень может каждый трус

а нынче племя готовое топтаться
на всех кто с ним не пляшет в унисон
ему не нужно в различиях капаться
и этот плебс с камнями не смешон

нам было что спасать плечом к плечу
но выбрали пути за наш вы счёт
не мотыльки слетелись на свечу
и не для нас грядёт за то расчёт

мы перетерпим , похуже пережили
Творец за нами, за вами бизнес план
все планы многих и раньше подводили
а верным духом в вечность пропуск дан.
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1
Юрий Морозов , 26 сентября 2016 в 17:50
ал га (чо через пробел?), это у Вас рэп такой? Тогда "алга"!
)))
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1
RUSSELL CHE , 26 сентября 2016 в 14:35
Склероз российский грозен и
вынослив: никто не помнит точек
болевых, забыли все, кем были в
девяностых, забыли все, кем стали
в нулевых, не помнят слов своих,
чужих не помнят, начнут
припоминать — теряют нить ...
------------------------------------
Великолепно
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2
Беня Крик , 26 сентября 2016 в 14:49
Ал га Опохмелился после вчерашнего, еще поддал,но так и не понял,к чему этот рифмованный текст. Начиная с названия,что-то вроде- от худого зеленому... Вы ждете восхищения своей конфессиональной принадлежностью? Или сочувствия? Во всяком случае ,элемент какого- то злорадства в данном опусе присутствует..И он совершенно лишний- медным тазом накроет всех.В каком бы пропускном бюро Вам направление не выписали..
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0
ал га , 26 сентября 2016 в 15:03
к тому, что всё это взращивалось четверть века, стало нормой не уважать права людей конкретной конфессии, травить их, выращивать ненависть и злобу и эти шалунишки наивно думали, что этот выпестованный злыдень послушно будет ненавидеть выбранных мальчиков для битья, управляемый и направляемый, результата добились - злыдень сформирован, только ему уже не достаточен опостылевший мальчик для битья да и поднадоел, а базовая ненависть к евреям и западу вышла на первый план, что посеешь то и пожнёшь, а теперь можете собираться на этом сайте или в других подобных местах , жевать одну и туже кислятину, как секта какая-та можете даже сделать ритуал- колите себя в зад шилом (как вариант) и причитайте как вас угораздило, на выборах 1,5 % набирать, когда было всё и власть и деньги и все СМИ и все возможности, но их использовали что бы воровать и натравливать одних на других.
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0
Беня Крик , 26 сентября 2016 в 18:13
Не хотелось бы выглядеть ментором,но по существу могу ответить следующее:
1.В нормальном государстве уважают и соблюдают права не "людей определенной конфесии", а просто-граждан.В противном случае речь идет о халифате,каганате,эмирате,святой руси-о чем угодно,но не о современном светском государстве.
2.Вы,как мне кажется, сильно недооцениваете,и даже задеваете самолюбие многих своих единоверцев,называя их" мальчиками для битья". По моему ,значительная часть "джигитов" гордится своей ролью источника проблем для светского общества. И настаивает на своем праве таким источником оставаться.Я прихожу к этому выводу на основе простейшего сравнительного анализа. Например,я ничего не слышал о радикальных группировках буддистов,адвентистов седьмого дня,огнепоклонников и т.д А вы слышали? Тогда поделитесь..Только, ради Бога, обойдитесь без упоминаний крестовых походов. Не будем сравнивать "мужской половой орган"* с пальцем..
3.Ваше некоторое злорадство по поводу "вышедшей на первый план БАЗОВОЙ ненависти к евреям и Западу",по моему не стоит вырабатываемой при этом слюны. Я,будучи не совсем на Западе,и уж точно не евреем,могу Вас уверить ,что собирательному ЕВРЕЙСКОМУ ЗАПАДУ до "женского полового органа"* вся та буря эмоций,которую переживает определенное количество имбецилов ,в той далекой стране,где вы как раз и процветаете..
*,** См специальный список Роскомнадзора
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0
ал га , 26 сентября 2016 в 18:27
))) повеселили, "В нормальном государстве уважают и соблюдают права не "людей определенной конфесии", а просто-граждан." Это в каком?
И речь не о том, что б уважать права определённой конфессии , а о том, что права их не уважали избирательно.

Делиться о радикальных группировках не буду, по причине отсутствия не радикальных, может привести хоть одну я развенчаю ваши потуги назвать её не радикальной, только не надо мне привадить пример "нанайских мальчиков" коль мы рассматриваем конфессию в миллиард семьсот миллионов человек, это всё равно, что говорить ваш медведь сломал всё в посудной лавке приведите ещё пример, возьмите хоть муравьёв хоть мотыльков - посуда цела.
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0
Беня Крик , 26 сентября 2016 в 18:51
Ваш энтузиазм похвален,способность внятно излагать даже самую незамысловатую мысль-сомнительна.Поубавьте первого,поработайте над вторым ,может что выйдет. Успехов
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0
ал га , 26 сентября 2016 в 19:10
в СССР был такой трюк , если человек шёл не совсем в одном направление с основной линией партии и у него были какие-то бытовые семейные проблемы, весь идеологический диспут сводился к вопросу:
- а какие у вас отношение в семье?
этот приём демагогии нашёл свою вершину в случае Магнитского,
когда вопрос связали с усыновлением детей в США.

Особая любовь у интернетных демагогов сводить диспут к орфографии.


Ну что ж, вы не оригинальны, если вы не смогли понять смысл моего текста, это большой минус интеллекта,
уверен что пойму любой ваш текст без единой запятой если он будет идти в русле рассуждений.
Но в одном солидарен, говорить не о чем,
наше мировоззрение продолжение нашего я, витрина в которой видим отражение себя и именно мировоззрение наносит субъективный отпечаток на восприятие информации, если добавить к выше написанному, наличие штампов, никогда не проверенных догм и самомнение, разговор заранее не приведет к результату, при отсутствие общей группы по одинаково оцениваемым реперам в сознание.
Ну это не про нас.
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Дмитрий Быков

обозреватель «Новой»

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