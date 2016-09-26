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Колумнисты

9016 Будем жить, как проголосовали

Пока эта причинно-следственная связь не сформирована в миллионах умных голов

26.09.2016

Подавляющее большинство, полученное единороссами на выборах, не означает столь же подавляющей поддержки политики власти. Оно означает лишь успех спецоперации. Причем — чего нельзя не отметить — проведенной при участии многих их тех, кто должен бы относиться к этой политике критически.

Первым этапом спецоперации стало изменение системы выборов — переход к избранию половины депутатов по одномандатным округам, крайне выгодный «Единой России». Во-первых, это заметно упрощает использование «административного ресурса» и фальсификации. Во-вторых, мажоритарная система, при которой «победитель получает все», а голоса, отданные за остальных кандидатов, пропадают, — нарушает представительность парламента, серьезно смещая распределение мандатов в пользу доминирующей партии.

Результат: при 54% официальной поддержки со стороны граждан единороссы, победившие в 203 думских округах из 225, имеют 343 мандата из 450, или 76% от общего числа. В Петербурге единороссы с официальной поддержкой в 41% получили 36 мест в Заксобрании из 50, или 72%. А «Яблоко» с 10% поддержкой — два мандата из 50, или 4%.

Моим студентам обычно хватает одного семинара, чтобы понять эту закономерность. Но этого упорно не понимают те представители оппозиции, которые годами повторяют мантры о «приближении депутатов к избирателям» при переходе к выборам по округам.

Вторым этапом спецоперации стало уменьшение явки на выборы.

Именно для этого выборы перенесли на середину сентября, когда множество людей отправляются на садовые участки или еще не вернулись из отпусков. Именно для этого о выборах было мало информации (за несколько дней до выборов граждане жаловались мне, что нет привычных объявлений о том, где находится избирательный участок). И именно для этого придворными социологами распространялись данные о том, что исход выборов предрешен, а демократическая оппозиция не имеет шансов.

При этом власть пригнала на выборы все зависимые от нее группы избирателей: жилищники, социальные работники, военные, пенсионеры, бюджетники. Мы видели это в Петербурге — начиная с голосования курсантов строем, под присмотром офицеров, и заканчивая ветеранами, которых в день голосования обзванивали социальные службы, убеждая голосовать «как надо».

Ресурс «подневольного голосования» ограничен 10—15% от общего числа избирателей. Но они были отмобилизованы, а те, кто мог поддержать оппозицию, большей частью на выборы не пришли. Хотя при явке в 60% итоги были бы принципиально иными.

Кто и почему не пришел?

Во-первых, не пришли те, кто «далеки от политики» и ей «не интересуются». Но политика — не лозунги на митингах, политика — это решения законодательных органов, которые регулируют многие стороны жизни: от величины налогов и социальных пособий до того, быть или не быть скверику под вашим окном, или вместо него появится очередной бизнес-центр. И эти решения обязательно коснутся каждого человека, если только он не заперся в «башне из слоновой кости».

Во-вторых, были те, кто не пришел сознательно. Одни — потому, что не верили, что на выборах можно на что-то повлиять. Другие — потому, что поддались массированной пропагандистской атаке тех, кто убеждал «не участвовать в фарсе», «не обеспечивать легитимность власти» и так далее.

Между тем повлиять — реально, и даже на нечестных выборах можно добиться избрания своих представителей — если не в Госдуму, то в региональные парламенты. Где и несколько оппозиционных депутатов могут защищать граждан, останавливать незаконные стройки, влиять на решения властей, наконец — просто говорить правду с парламентской трибуны.

Да, оппозиция не смогла убедить в этом скептиков. Но не потому, что не считала это важным. Как могли, мы это объясняли, но наш информационный ресурс был крайне ограничен, доступа к телевидению между выборами не было, а немногие теледебаты, которые пришлись на кампанию, ничего изменить уже не могли.

Кроме того, надо назвать вещи своими именами: пропагандисты «неучастия» не только оказали услугу «Единой России», но и нанесли удар в спину демократической оппозиции. И когда они теперь (как Алексей Навальный, считающий заслуживающими внимания только те выборы, к которым он допущен) уверяют, что люди «правильно сделали, что не пришли», и что они «не проиграли», — это безответственность и демагогия.

Те, кто не пришел, проиграли — как и те, кто пришел. Потому что так и осталась власть, благодаря политике которой сохранятся высокие цены и тарифы, низкие зарплаты и пенсии, сокращения на работе и стройки под окном, невозможность устроить детей в хорошую школу и отсутствие лекарств.

Но те, кто пришел, хотя бы боролись за то, чтобы изменить ситуацию, — в отличие от тех, кто прийти не захотел. А потом придет к оппозиции — сетовать на ухудшение жизни, то есть — на следствие их же поступка.

Все почти по Жванецкому: фраза «Я не пошел на выборы, и принимаются законы, нарушающие мои права» — произносится только по частям.

Перемены в стране начнутся только тогда, когда в головах у миллионов граждан сформируется эта причинно-следственная связь: от того, как они ведут себя на выборах, прямо зависит то, как они живут.


20 комментариев

3
Dmitri Khripko , 26 сентября 2016 в 11:19
Сказка о выборах:
http://www.proza.ru/2016/09/07...
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7
Кот Учёный , 26 сентября 2016 в 11:39
Так и есть.

Те, кто бойкотировал выборы, помогли ЕР победить. Без вариантов.

Но ещё раз хочу "кинуть камень в огород оппозиции" - отсутствие вашего единства в политической борьбе послужило одной из причин столь плачевного результата. Создавайте единый демократический союз (альянс), работайте с избирателем. Выборы - впереди.
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4
Александр Бердников , 26 сентября 2016 в 15:14
Вот, кстати, практически пошаговая инструкция от Венедиктова, как это надо было делать:

http://echo.msk.ru/programs/pe...
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4
Ирина Л. , 26 сентября 2016 в 13:09
Никакая не спецоперация и не бойкот, к сожалению.
Вот прочитала статью А. Заостровцева и.. вижу, что он прав... http://www.fontanka.ru/2016/09...
Вот такие "МЫ" в массе своей(( Потому и имеем, что имеем.. А почему такие особенные уже писано-поисследовано, а толку нет.. Может нам тоже какой -то Моисей нужен и 40 лет по пустыне поводить?
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1
Константин Краснов , 26 сентября 2016 в 22:33
И что там написано? Что в Литве - как везде. Правильно - за "Яблоко" 9.6% А в Башкирии в деревне Князево - 8.5 (посчитали правильно из-за наличия английского наблюдателя). Так это принципиально другая картина! Это конкретное представительство - людей определенных взглядов. А сейчас его нет - украли внаглую.
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3
Аня Приморчанка , 26 сентября 2016 в 13:11
Как-то моя тётка возмущалась очередной придумкой от Единой России: кто вообще их выбирал? Я за них голосовала! Чего вообще ходить на выборы? То, что такие нелюбители выборов и есть реальные избиратели, до нее так и не дошло.
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6
Анатолий Прокопьев , 26 сентября 2016 в 14:31
Да оБ чём теперь говорить? Демократические партии тоже надеялись на мажоритарные выборы, как шанс пробиться в парламент хотя бы 10 депутатам, чтобы создать фракцию.. Ведь они понимали, что пройти по партийным спискам практически невозможно.. Не получилось..
Второе.. Победить на выборах в стране, где нет свободных СМИ невозможно.. И власть делает всё, чтобы все СМИ были ручными.. Конец КПСС наступил тогда, когда Горбачев объявил гласность.. Нынешние власти эту ошибку уже не совершат.. Поэтому власть у нас сменится как угодно, но только не при помощи демократических процедур.. Просто когда-то мы опять дойдем до ручки, власть поймет, что держать народ в кабале нерентабельно, как понял царь Александр II, или понял Горбачев..
И в это время опять объявят свободу слова и народу расскажут, кто такие власть имущие.. Народ ужаснется..
Вот тогда опять будет что-то типа революшн. И опять по новой - лихие 90-е, передел нажитого, алигаторы, потом новый диктатор...
Надеюсь к этому времени мои потомки будут жить где-нибудь подальше..))
По крайней мере, постараюсь приложить к этому все свои силы..
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5
Павел Шумкин , 26 сентября 2016 в 16:24
У М. Жванецкого , к сведению Автора, есть по ходу беседы и такое:.." ..он верил-смени этого продавца на другого-будет иначе""
Автор -безответственный партийный агитатор. Он не извинился перед массой читателей, которых призывал "в последний и решительный" и которых гарантировано кинули те, к которым он не имеет отношение, но партнером которым по сути является "по собственному и партийному недоразумению".
Обвиняя бесконечно в собственном профессиональном поражении и глупости всех и вся, кроме себя и сотоварищей.
Все эти увещевания про тех, "которые хотя бы попытались" -унылы и беззубы.
Поставившие цели не уповают на удачу и моральный долг окружения, а спланированно и уверенно выполняют свои задачи сами.
В общественном же смысле -обязательно отчитываются перед обществом что достигнуто,чего нет и почему.
. . Люди живут не так "как они голосовали", (это всегда большой вопрос, который со временем все таки выйдет на поверхность), а так, на что они сами лично способны, ни на кого не рассчитывая в том числе и в первую голову на мощных агитаторов немощных сил.
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2
Юрий Коваленко , 26 сентября 2016 в 18:28
"мОщных агитаторов нЕмощных сил" :)))!
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2
Евгений Борисович Кузнецов , 26 сентября 2016 в 19:29
А мне вспомнились слова аббата - "Сын мой, если отсюда выходят мертвецы, так превратитесь в мертвеца." Прогрызаясь сквозь камни крепости - тюрьмы, он не просчитывал свои шансы на успех, а двигался к своей цели - СВОБОДЕ.
P.S. При явке в 30 % пенять на плохую власть, тоже самое, что надеяться выиграть в лотерею, не покупая лотерейного билета. Купите и превратитесь.
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1
Юрий Коваленко , 27 сентября 2016 в 00:24
А почему Вы пишите "30%" ?? Даже не интересовались, сколько на самом деле? Намеренно преуменьшаете? Принципиально не само число, а то, что Вы его исказили.
На выборы пришло почти 50%. Это совсем не мало, тут уже писали, что во многих странах Европы меньше. Правда, тенденция.., но и только.
Сравнивать эти выборы с лотереей более чем наивно. Но сравнивать с лотереей без билета -- как раз то!:))
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2
Юрий Никольский , 26 сентября 2016 в 19:45
И не только, как проголосовали.
Поражения не бывает, если вспомнить диссидентов во времена КПСС.
У меня остается оптимизм.
Общественное мнение формируется СМИ и политическими партиями. Конечно, если партийные сайты не только о том, какие мероприятия проводят их лидеры.
Надо писать и показывать, где лоббисты работают против собственного населения. Не только критиковать, а показывать, какие решения привели бы к лучшему результату. Тогда понятно, что были другие решения, а не только те, что продвигали лоббисты.
Лоббизм живуч до тех пор, пока нет альтернативных вариантов для принятия решений. Решений, которые способствуют выходу из кризиса.
Роль оппозиции будет тем выше, чем лидеры оппозиции будут глубже понимать законы современной экономики.
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2
Александр Бердников , 26 сентября 2016 в 21:07
"Роль оппозиции будет тем выше, чем лидеры оппозиции будут глубже понимать законы современной экономики."

Так ведь не понимают, вот в чём беда. Где проработанная экономическая программа, как вытаскивать страну из этого сортира? Нет ни у одной непарламентской партии и не предвидится.

Специально посмотрел программу "Яблока" под впечатляющим названием "Уважение к человеку" (http://www.yabloko.ru/content/...). Имеется там и раздел "Честная экономика". Имеется и подраздел "Экономическая стратегия".

А что в качестве текста? "Несмотря на беспрецедентные для российской истории финансовые возможности, в России так и не создана эффективная экономическая модель..." и прочее бла-бла-бла, чего не сделано и чего сделано не так нынешней властью. Дальше такое же бла-бла-бла как выглядит идеал, где всем хорошо. А делать-то чего, господа, собираетесь, чтобы из пункта "Сортир" до пункта "Европа" добраться?
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2
Александр Бердников , 26 сентября 2016 в 21:11
("Разучилась пить современная молодёжь", --- промолвил Атос. --- "А ведь это ещё из лучших".)
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1
Вячеслав Щукин , 26 сентября 2016 в 21:24
С уважением отношусь к автору и верю в искренность его слов и намерений, однако вынужден возразить. В его рассуждениях есть одно слабое звено, которое сводит на нет все его убедительные аргументы. Я из тех, кто не пошел на эти "выборы". Хотя прежде ходил довольно исправно. Не пошел не из-за лени, а из осознания, что это попросту унизительно принимать участие в этом лохотроне. Сама технология этих выборов не внушает доверия. Это все помимо всего остального: доступ к СМИ, бюджет, суд и прочее. У них все и везде схвачено. Они по ходу меняют правила и технологию обмана. Так что приди мы хоть все до единого, ничего бы не изменилось - они бы просто изменили технологию и все. Но результат бы остался прежним. Так что я аплодирую народу. Он хоть и дурной, но мудрый. Он по сути показал власти средний палец. И во только это загадочно- молчаливое большинство и дает надежду на лучшее. Однако по большому счету, мне уже ясно, что судьба этой бедовой страны будет решаться ни на каких выборах и никаких думах, а на улицах. До иного мы, увы, не доросли. Наш удел - это мордобой. Азиопа, мать вашу!
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2
Вячеслав Щукин , 26 сентября 2016 в 22:00
Так что, как это ни забавно прозвучит, самым правильным и эффективным в таком положении было бы полное неучастие в этой избирательной кампании. Во всяком случае, ее можно было бы поднять на смех. И при виде грузовиков с солдатами и курсантами, осаждающих избирательные участки, смеялись бы не только все россияне, но и весь разумный мир. И в жизни поневоле что-то бы поменялось. Вот только этот путь не обещал никаких депутатских мандатов и тем более госфинансирования. Поэтому он никого и не заинтересовал.
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1
Сергей Акользин , 26 сентября 2016 в 21:48
По статье.
Полностью поддерживаю Автора и солидарен с ним.
===Подавляющее большинство, полученное единороссами на выборах, не означает столь же подавляющей поддержки политики власти. Оно означает лишь успех спецоперации. Причем — чего нельзя не отметить — проведенной при участии многих их тех, кто должен бы относиться к этой политике критически.===

И снова - ДА. Наши идиоты (в политическом смысле) предпочли склеить ласты, откинуть копыта, отбросить кони и одеть белые тапочки. Я вот думаю, что с ними? Это вопрос риторический, а я лишь скажу очень простую вещь:
1. Мы уж теряли много из наших на волне кретино-патриотизма при аннексии Крыма.
2. Мы снова потеряли много наших, но уже на их уязвленном самолюбии ("пачкаться" не хотят эти придурки, но им даже в голову не приходит, что они своим своей неявкой обвалили возможную очередную волну протеста, схожую с 2011)

======Пока эта причинно-следственная связь не сформирована в миллионах умных голов===
Совершенно очевидно, что это так.

Отдельно.
Держитесь. Я сам лично "пинал" на форуме оппозицию, побуждая её к объединению до определенного момента. Но теперь уж точно не время пинать своих. А что касаемо придурков... Ну что же, они упустили шанс на мобилизацию политического протеста и это означает, что протест будет разрозненный и экономический. Пусть нахлебаются, ибо наступает их время - время платить за чрезмерное чувство собственного величия и непогрешности.

Добавлю.
Большое спасибо Автору и с глубочайшим уважением.
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