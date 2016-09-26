

Глава «Офицеров России» Антон Цветков. Фото: Евгений Фельдман / «Новая газета»

В последний уикенд каждого месяца мы теперь празднуем скандал. Скорость 4G разгоняет его на всю Россию. Тренд сезона — #онижедети: похоже, ничем иным граждан уже не пронять.

24 сентября в 11.00 блогер miss_tramell, она же Лена Миро, запостила в ЖЖ под девизом «Меня читают красивые люди!»: «В Москву привезли работы идейного вдохновителя всех педофилов Джока Стерджеса…»

Видимо, ее ЖЖ читают (как и всю блогосферу) не только красивые, но и вежливые. А также внимательные. В 17.36 на пост уже отреагировала сенатор Елена Мизулина: «Эта выставка — публичная демонстрация материалов с детской порнографией… самая настоящая пропаганда педофилии». В 19.53 высказалась детский омбудсмен Анна Кузнецова: выставку «Джок Стерджес. Без смущения» проверит прокуратура. В ленту Кузнецовой тут же рухнули сотни комментариев: Анна, спасибо Вам за борьбу!!! В ленту Натальи Литвинской, главного куратора Центра фотографии им. братьев Люмьер, рухнули сотни комментариев с другим знаком: скоро они закроют Пушкинский музей, Русский музей и Эрмитаж!!!

К полуночи сайты и блоги изнемогали. Новость давно перевалила Урал. Негодовали в Пензе, тревожились в Абакане, и ни одно издание не обошло сюжет стороной (точно как в августе — 57ю школу). За полдня повод — пост miss_trammell — забыли, так что неоцененными остались два обстоятельства. Во-первых: ни сенатор Мизулина, ни омбудсмен Кузнецова, ни блогер Лена Миро (судя по тексту поста) выставку Центра им. братьев Люмьер не посещали.

Во-вторых: пять фото Джока Стерджеса, извлеченные из Сети miss_trammell, — к московской выставке отношения не имели. Их в Центре им. Люмьеров близко не было.

На запрос jock sturges photo и корректный Yahoo, и отвязный Google выдают десятки работ: силуэты ню меж водой и песком, подростки и взрослые нудистки в полотенцах, под водой, за стеклом, в каких-то калифорнийских сенях, в гамаках, на старых диванах, в обнимку… Отличные портреты вполне одетых людей и пейзажи потрепанной придорожной Америки. Сведения о профессиональной репутации и о скандалах в США 1990-х вокруг его работ.

И — да — несколько кадров с детьми обнаженными. Но надо долго рыться, чтоб их найти.

Зачарованность Стерджеса сквозной темой, многолетней съемкой нудистских общин, кажется даже страшноватой. Но это никак не порнография. Это вообще из другой галактики. И на камерной московской выставке, открывшейся 8 сентября и включающей 40 снимков (самая жуть — ню вполне совершеннолетней крестной дочери в духе «Олимпии» Мане), это было внятно ценителям светотени и композиции. Пока в ту галактику не вторглась наша.

25 сентября сюжет перешел в офлайн. В Центр Люмьеров прибыл с проверкой член Общественной палаты Антон Цветков с отрядом организации «Офицеры России» двух разных родов войск: приятные юноши в синих ветровках с надписью «Оперативный молодежный отряд» — и накачанные мужики в камуфляже, перекрывшие вход в зал.

Цветков, по рассказам организаторов, сообщил, что криминала в экспозиции не видит, но прозорливо предупредил: я — нормальный человек. Придут и другие… Другие не замедлили: появился депутат муниципального собрания Замоскворечья Игорь Брумель, брат олимпийского чемпиона Валерия Брумеля и самопровозглашенного императора Алексея I Брумеля. И тоже со свитой: двумя орлами из патриотической организации SERB. Орлы облили два кадра Стерджеса едкой жидкостью — старательно, как ворота дегтем. «Офицеры России» их повязали. Брумель дал комментарий. Цветков дал комментарий. Центр Люмьеров дал комментарий. Снимали камеры, камеры, камеры. Толпишка в 50 душ состояла из журналистов на три четверти. И пламя из искры возгоралось на всю РФ.

…Дискутировали либералы и патриоты, общим числом душ двадцать. С набережной подлетал расхристанный юноша: «Я — гражданин России! Вы нарушили мое конституционное право!» — «Вы кто?» — «Я? Директор всего!» Орлы из SERB нудили: «Это ведь только начни… В Голландии уже разрешен секс с детьми». — «А давно вы были в Голландии?» — «Никогда не был!» — «А я свободно владею четырьмя языками, езжу, да… и заявляю вам, что в Голландии…» Рядом щипали юных и кротких оперативников «Офицеров России» (часть коих оказалась вполне гражданскими студентами, таких тоже берут): «Ах, вы патриоты? А на выборах вы следили за порядком? Вы боролись с вбросами? Вообще — вы слышали когда-нибудь о хунвейбинах? Вот они тоже ходили закрывать выставки и поливать грязью…» — «Мы не поливали! Мы его повязали! Мы предупреждаем преступления, сообщаем по инстанциям о несанкционированных свалках, выявляем бордели и наркоторговцев… правда, это не мое подразделение… Но в нашем инстаграме все выложено! Зайдите в наш инстаграм!»

По набережной, уж для полного сюра, усердно бежали бодрые городские марафонцы. Сияли купола Христа Спасителя. Все это летело на сайты, закрывая дымовой завесой (в результате общего усердия патриотов, либералов и журналистов) вещи воистину важные. Для них уже ни у кого не оставалось ни драйва, ни сил.

…Вечером я и вправду зашла в инстаграм юных оперативников «Офицеров России».

Никаких борделей и наркоторговцев. Под рубрикой «Пресечение антисоциального поведения» выложены 1416 эпизодов, в которых люди в камуфляже заставляют курящих на улице потушить сигарету (в худшем случае — выбросить бутылку пива). 1223 эпизода с разгоном торговцев дынями и прочей мелочью у метро. Разгон просящих милостыню (в одной сцене у «нарушителя порядка» нет обеих ног, но и он шаркает прочь — на культях). И под рубрикой «Многочисленные благодарности граждан» 2550 видеоинтервью с «одобрям-с».

…Потемкинская, как деревни, борьба за правопорядок. Такая же — через фейсбук и инстаграм — на видном месте, в законопослушном выставочном зале борьба с педофилией. Такая же, если вдуматься, борьба за конституционные права граждан. И все это — немедленно вовлекает сотни воспаленных умов, множится сайтами, лентами, блогами.

И несется на скорости 4G неведомо куда.